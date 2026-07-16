COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

Rei Kawakubo è tornata nel calendario maschile della Paris Fashion Week il 26 giugno 2026 con una collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27 che rappresenta una delle svolte più intense sul piano emotivo del suo lavoro recente. Intitolata If the War Were to End…, la sfilata si è presentata come il contrappunto carico di speranza alla collezione uomo Autunno/Inverno 2025, sostituendo il dolore e la rabbia con colore, leggerezza e qualcosa di molto vicino alla gioia. Per una stilista il cui lavoro è da sempre sinonimo di confronto, la collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27 ha offerto un raro sguardo sull’ottimismo, senza rinunciare al rigore concettuale che definisce la sua carriera da oltre quarant’anni.

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

Dal punto di vista visivo, la collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27 si è distinta dalla consueta palette di Kawakubo. La stilista ha messo in gran parte da parte il suo iconico nero, preferendo gessati declinati in colori vivaci, quasi zuccherini. È comparsa anche la stampa camouflage, anche se quasi irriconoscibile nella sua forma originaria, rielaborata in tonalità psichedeliche di corallo, lilla, salvia e azzurro cielo. Con il procedere della sfilata, la palette si è trasformata ulteriormente, passando dalle delicate righe delle camicie al camouflage pastello, ai tartan patchwork e a colori sempre più saturi, quasi artificiali.

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

La sartoria è rimasta il cuore della collezione, pur assumendo un carattere più morbido. Kawakubo ha lavorato su lunghe redingote e frac realizzati con tessuti leggeri da camiceria e materiali ispirati al pigiama, spesso a righe, sovrapposti ad ampi abiti a grembiule oppure abbinati a semplici camicie e shorts. I blazer dalle linee affusolate trasmettevano un senso di movimento, con pieghe, volant e drappeggi che conferivano all’insieme un’atmosfera da picnic estivo o festa in giardino. I tessuti hanno avuto un ruolo fondamentale nel definire l’emozione della collezione: leggere tele di cotone da camiceria, seta, jersey leggero e materiali tecnici traspiranti hanno sostituito la rigidità normalmente associata alla sartoria formale, mentre capispalla rilassati e pantaloni fluidi hanno mantenuto una struttura immediatamente riconoscibile. Solo pochi look sartoriali completamente neri hanno fatto la loro comparsa, ciascuno ravvivato da una singola camicia gialla, verde o blu acceso, un piccolo ma preciso allontanamento dalla consueta sobrietà cromatica della stilista.

Un cappotto si è distinto per un racconto più stratificato. Reversibile nella costruzione, una volta capovolto rivelava un esterno interamente nero, ricordando con discrezione che l’oscurità continua a esistere sotto l’ottimismo della collezione, persino nei suoi momenti più luminosi.

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

Le calzature hanno racchiuso alcuni dei simboli più forti della collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27. Gli stivali militari con la punta rialzata che avevano caratterizzato la AW25 sono tornati trasformati in poulaines, con lunghe punte ricurve verso l’alto in modo quasi giocoso anziché militaresco. La sfilata ha inoltre riportato in passerella gli Extended Boots Mexicana x Comme des Garçons Homme Plus, una collaborazione introdotta per la prima volta nella stagione SS15, proseguendo il dialogo di Kawakubo con il proprio archivio e aggiungendo una nota esagerata e surreale a silhouette altrimenti delicate.

Anche i copricapi hanno seguito una trasformazione simile. Gli elmetti militari della stagione precedente sono stati completamente sostituiti da cappelli da sole in tela grezza e modelli bucket, indossati impilati sulla testa di ogni modello, attenuando così i richiami militari che avevano caratterizzato la collezione AW25.

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

La collezione Comme des Garçons Homme Plus SS27 rappresenta una delle dichiarazioni più dirette sul piano emotivo di Rei Kawakubo degli ultimi anni. Attraverso colore, sartoria ammorbidita e calzature tratte dal proprio archivio, immagina una versione dell’abbigliamento maschile libera dal peso del conflitto. Insieme all’installazione al Dover Street Market, If the War Were to End… appare meno come una singola sfilata e più come una domanda aperta, affidando al pubblico il compito di immaginare la propria risposta.