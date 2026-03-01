Dolce & Gabbana collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana ha presentato la collezione donna Autunno/Inverno 2026/27 durante la Milano Fashion Week, una dichiarazione di identità. Identity non è stata una semplice proposta stagionale, ma un’affermazione chiara di stile e coerenza. “Identity is the ultimate luxury – Sicilia come emozione, nero come forza, pizzo come intimità, sartoria come autorità.” Per Domenico Dolce e Stefano Gabbana queste parole rappresentano una visione concreta: radici solide che parlano al presente.

L’eredità al tempo presente

Più che guardare al passato, i designer hanno lavorato sulla continuità. Riemerge l’estetica total black di fine anni Ottanta, non come citazione, ma come convinzione. La Sicilia resta il cuore emotivo della collezione. Le figure evocano la vedova austera in pizzo nero e l’amante sicura di sé sotto veli trasparenti.

Maschile e femminile si incontrano in un equilibrio studiato. Il corpo è valorizzato, mai nascosto. Il nero domina con intensità, trasformando la riconoscibilità in un atto di forza.

Delicatezza e rigore

Il pizzo è protagonista: leggero, trasparente, deciso. Abiti che lasciano intravedere la lingerie ridefiniscono il concetto di intimità, portandolo alla luce con eleganza consapevole.

In contrasto, la sartoria si impone con linee scolpite e precisione anni Ottanta. Cappotti e giacche reversibili, con abbottonature speculari, introducono un gioco visivo sottile ma autorevole. Tessuti strutturati dialogano con la fragilità del pizzo, creando una tensione sofisticata.

Bra-top in satin completano completi impeccabili; abiti midi trasparenti fluttuano con leggerezza controllata. Sacro e sensuale convivono in armonia.

Esposizione consapevole

Ogni dettaglio è calibrato. Cuciture che ricordano il corsetto definiscono la silhouette, mentre denim oversize e strappato, abbinato a bra-top, introduce un accento contemporaneo senza rompere il codice estetico della maison.

Calze al polpaccio, stringate basse o stiletto vertiginosi rafforzano un’eleganza austera. Anche la pelliccia sintetica e l’outerwear importante non decorano: dichiarano.

La coerenza come lusso

Settantacinque look costruiscono un racconto compatto: il nero come protezione, il pizzo come vulnerabilità, la sartoria come potere. Il vero lusso è restare fedeli al proprio linguaggio. Per Dolce & Gabbana, l’identità non è nostalgia. È continuità. È carattere. È la forza di essere, sempre, riconoscibili.