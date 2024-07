Aggiornate il vostro taglio di capelli secondo le ultime tendenze per l’autunno inverno 2024. Queste le acconciature da uomo che abbiamo visto sulle passerelle per la nuova stagione.

Le acconciature e lunghezze di capelli da uomo che vedremo nell’autunno 2024 – Photo courtesy of FENDI

Se volete anticipare le tendenze capelli uomo autunno 2024 con un’acconciatura aggiornata, date un’occhiata alle immagini delle passerelle per l’autunno inverno 2024. Avrete così un assaggio delle acconciature maschili della nuova stagione. Vi segnaliamo alcune delle acconciature che abbiamo visto sulla passerella di Fendi per l’autunno inverno 2024 2025.

Acconciature da uomo per l’autunno inverno 2024 2025

Le acconciature e lunghezze di capelli da uomo che vedremo nell’autunno 2024 – Photo courtesy of FENDI

Innanzitutto, una parola sull’hair look, lo styling dei capelli, che abbiamo visto sulla passerella di Fendi per l’autunno inverno 2024 2025. Il look era uguale per tutti i modelli e consisteva in una riga laterale bassa in cui l’intera parte dei capelli veniva asciugata con il phon in una cresta dritta e movimenti delicatamente ondulati. Anche i capelli al lato della riga, la parte meno piena, sono stati asciugati in modo arioso e voluminoso. Si tratta di acconciature molto curate con movimenti controllati.

Le acconciature e lunghezze di capelli da uomo che vedremo nell’autunno 2024 – Photo courtesy of FENDI

Lunghezze e acconciature

Questo hair look, dicevamo, ha fatto scatenare i parrucchieri su tutti i modelli, indipendentemente dal taglio o dalla lunghezza dei capelli. Le lunghezze dei capelli – e questo vi dà subito un’indicazione sulle tendenze dei capelli per l’autunno inverno 2024 2025 – andavano dai tagli a spazzola ai capelli di media lunghezza con ciocche ondulate sulla nuca (una sorta di moderno tappetino per capelli).

Queste le acconciature da uomo e le lunghezze di capelli che vedremo per l’autunno 2024

Le acconciature e lunghezze di capelli da uomo che vedremo nell’autunno 2024 – Photo courtesy of FENDI

L’acconciatura ha tenuto conto della texture dei capelli di ogni modello. Nei tagli lunghi con ricci o onde, il movimento naturale dei capelli è stato accentuato. Nei capelli lisci, la lunga cresta o ciocca è stata asciugata con il phon in modo liscio ma voluminoso. Per i modelli con acconciature corte e un top piuttosto corto, gli hair stylist hanno optato per una cresta morbida verso l’alto, sempre ottenuta con il phon.

E poi c’erano i modelli con un buzz cut dove non si poteva fare molto e solo i capelli anteriori, per quanto possibile, venivano movimentati.

Le acconciature e lunghezze di capelli da uomo che vedremo nell’autunno 2024 – Photo courtesy of FENDI

Acconciature curate e movimento delicato

In breve, quindi, qualsiasi lunghezza di capelli è consentita, da quella super-corta a quella media. Il filo rosso dei tagli e delle acconciature di Fendi sono i movimenti morbidi, i look curati e le teste perfettamente curate senza basette, fresche e pulite.

Charlotte Mesman per ADVERSUS