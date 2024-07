La nuova BMW Serie 2 Coupé

La BMW Serie 2 Coupé è una tipologia di veicolo unico nel segmento delle compatte, che combina sportività estrema, dinamica perfettamente controllabile e caratteristiche premium. Il modello a due porte è ora ancora più appetibile grazie a un nuovo design, a un equipaggiamento di serie ampliato e a una moderna digitalizzazione. Tutte le varianti della nuova BMW Serie 2 Coupé sono dotate di serie del pacchetto M Sport e di ulteriori caratteristiche di comfort. Nuove verniciature, cerchi in lega leggera, volanti, listelli e rivestimenti dei sedili aggiungono un tocco di modernità agli esterni e agli interni del veicolo. Anche il nuovo BMW iDrive con QuickSelect e gli innovativi servizi digitali basati sul BMW Operating System 8.5 contribuiscono al carattere progressista della nuova BMW Serie 2 Coupé.

Con le sue proporzioni compatte, il design più curato, i motori potenti e le sospensioni M Sport di serie, la nuova BMW Serie 2 Coupé offre un’esperienza di guida più emozionante che mai. Il modello a due porte segue le orme della leggendaria BMW Serie 02, che già negli anni Sessanta era considerata l’emblema del piacere di guida. La sua gamma di motori comprende unità a benzina e diesel a quattro cilindri altamente efficienti, che trasmettono la loro potenza alla strada attraverso un cambio Steptronic a otto rapporti e la classica trazione posteriore, nonché un motore a sei cilindri in linea nella nuova BMW M240i xDrive Coupé, unico nel suo genere nell’ambiente competitivo (consumo di carburante, combinato: 8,8 – 8,1 l/100 km (62 miglia); emissioni di CO 2 , combinate: 200 – 185 g/km secondo WLTP; classe di CO 2 : G).

La nuova BMW Serie 2 Coupé sarà lanciata sul mercato nell’agosto 2024. Sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group di San Luis Potosí, in Messico, dove viene costruita anche la nuova BMW Serie 3 berlina con motore a combustione e trazione ibrida plug-in. L’impianto, inaugurato nel 2019, è caratterizzato da processi produttivi particolarmente efficienti e sostenibili.

Nuovi elementi di design, il pacchetto M Sport ora di serie.

Le dimensioni, la struttura della carrozzeria, il concept di guida e la tecnologia del telaio della BMW Serie 2 Coupé sono stati progettati per trasmettere il piacere di guida tipico del marchio in una forma particolarmente concentrata. Il frontale caratteristico con i singoli fari rotondi, la griglia orizzontale del radiatore BMW e il power dome sul lungo cofano, le superfici modellate in modo atletico della vista laterale, gli ampi passaruota e il coperchio corto del bagagliaio che termina con un vistoso air scoop conferiscono alla BMW Serie 2 Coupé un aspetto inconfondibile. Con le caratteristiche di design del pacchetto M Sport ora di serie, la nuova edizione del modello compatto a due porte esprime il suo carattere dinamico in modo ancora più intenso. Il design specifico M comprende prese d’aria extra-large nella parte anteriore del veicolo, potenti minigonne laterali e una vistosa grembialatura posteriore con riflettori verticali e un inserto simile a un diffusore.

Nella parte anteriore della nuova BMW Serie 2 Coupé, la cornice della griglia del radiatore BMW è ora rifinita in cromo perlato. Le minigonne laterali e la parte inferiore della grembialatura posteriore non sono più verniciate in nero, ma nel colore del veicolo. L’inserto del diffusore è rifinito in nero lucido per un effetto di contrasto nella parte posteriore.

La BMW M240i xDrive Coupé ha una propria versione delle caratteristiche di design specifiche M. Questi ottimizzano l’apporto di aria di raffreddamento e l’equilibrio aerodinamico. Essi comprendono gli inserti neri lucidi per le prese d’aria laterali, il labbro nero dello spoiler sulla grembialatura anteriore, lo spoiler posteriore specifico per il modello e i terminali di scarico trapezoidali a sinistra e a destra della grembialatura posteriore. Le calotte degli specchietti retrovisori esterni dell’automobile BMW M sono ora rifinite in nero lucido.

Anche la Shadow Line lucida fa ora parte dell’equipaggiamento standard della nuova BMW M240i xDrive Coupé e di tutti gli altri modelli. Il pacchetto M Pro Sport, disponibile come optional per tutte le varianti della nuova BMW Serie 2 Coupé, completa il design dinamico degli esterni con i fari M Shadow Line, lo spoiler posteriore M in nero zaffiro e la M high-gloss Shadow Line con caratteristiche estese. È presente anche un impianto frenante sportivo M con pinze dei freni verniciate di rosso e cinture di sicurezza M.

Nuove verniciature e cerchi in lega leggera.

Le verniciature della nuova BMW Serie 2 Coupé comprendono due tinte unite e sette colori metallizzati. Sono disponibili anche le due vernici BMW Individual Frozen Pure Grey metallizzato e Frozen Portimao Blue metallizzato. Il Fire Red metallizzato e lo Skyscraper Grey metallizzato sono disponibili per la prima volta per il modello a due porte. La vernice solida Zandvoort Blue è ora disponibile esclusivamente per la BMW M240i xDrive Coupé.

Tutte le varianti della nuova BMW Serie 2 Coupé sono dotate di serie di cerchi in lega leggera M a due razze da 18 pollici (BMW M240i xDrive Coupé: 19 pollici) con finitura bicolore. I nuovi cerchi in lega leggera M a doppie razze da 19 pollici sono disponibili come optional. Sono disponibili in Jetblack o in finitura Bicolore. La gamma BMW Individual comprende anche una scelta di nuovi cerchi in lega leggera da 19 pollici con design a Y e finitura bicolore. Tutti i cerchi in lega leggera da 19 pollici sono abbinati a pneumatici misti.

Nuovi tocchi di sportività e digitalizzazione negli interni.

Gli interni della BMW Serie 2 Coupé offrono più che mai l’ambiente ideale per un’intensa esperienza di guida a quattro posti. La linea del tetto posteriore, l’alta console centrale e le superfici armoniosamente miscelate del cruscotto e dei pannelli delle porte creano una sensazione di spazio avvolgente. Questa sensazione è ulteriormente accentuata dal rivestimento del padiglione color antracite, che fa parte del pacchetto M Sport.

Le modifiche agli interni si concentrano anche sulla digitalizzazione. Il BMW Curved Display svolge un ruolo sempre più importante nell’utilizzo intuitivo delle funzioni del veicolo.

Il sistema di visualizzazione completamente digitale comprende un Information Display da 12,3 pollici e un Control Display da 14,9 pollici. Serve da piattaforma per il BMW iDrive con QuickSelect, ulteriormente sviluppato e basato sul BMW Operating System 8.5. Ciò significa che le funzioni di climatizzazione automatica e, se in dotazione, il riscaldamento dei sedili e del volante possono essere gestite con un tocco sul Control Display o con un comando vocale. Ciò è accompagnato da un’ulteriore riduzione del numero di pulsanti e comandi nell’abitacolo e da una corrispondente riprogettazione del quadro strumenti. Le nuove manopole di controllo sulle bocchette dell’aria al centro della plancia e sul lato del guidatore e del passeggero consentono di regolare la direzione del flusso d’aria ruotandole e inclinandole.

L’illuminazione ambientale di serie della nuova BMW Serie 2 Coupé comprende anche una nuova illuminazione a cascata integrata nelle coperture delle bocchette d’aria centrali. Il colore e la luminosità dell’illuminazione a cascata possono essere regolati in base alle preferenze individuali, con nove mondi cromatici tra cui scegliere. Le impostazioni individuali di colore e luminosità sono memorizzate in un profilo. Le impostazioni di colore e luminosità individuali sono memorizzate in un profilo e influenzano anche l’illuminazione del vano piedi, del vano portaoggetti nella parte anteriore della console centrale e dei contorni dei pannelli delle porte. La gamma di funzioni di illuminazione interna comprende anche una suggestiva animazione di benvenuto e di commiato, che comprende un tappeto di luce nell’area di ingresso e segnali luminosi per indicare le chiamate in arrivo e, a scelta, una porta aperta.

Nuovi volanti, superfici dei sedili e rivestimenti interni.

La nuova BMW Serie 2 Coupé è dotata di un volante in pelle M di serie. La nuova versione presenta una corona del volante appiattita nella parte inferiore, razze modificate con precisione e discrete marcature centrali. L’atmosfera sportiva dell’abitacolo è evidenziata anche da un indicatore centrale rosso a ore 12 e da cuciture a contrasto nei colori di BMW M GmbH. Sottolinea inoltre l’atmosfera sportiva dell’abitacolo con un indicatore centrale rosso a ore 12 e cuciture a contrasto nei colori di BMW M GmbH.

I sedili sportivi riscaldati per il guidatore e il passeggero anteriore contribuiscono all’intensa esperienza di guida della nuova BMW Serie 2 Coupé di serie. Le opzioni di regolazione elettrica, tra cui una funzione di memoria sul lato del guidatore e un supporto lombare, sono disponibili come optional. I sedili sportivi M, anch’essi disponibili come optional, offrono un’ampia gamma di opzioni di regolazione con la semplice pressione di un pulsante, oltre al supporto lombare e ai poggiatesta parzialmente integrati. Grazie al loro carattere di sedili a secchiello e alla larghezza regolabile dello schienale, offrono un sostegno laterale ottimale durante le curve dinamiche. I contorni dei sedili posteriori e i poggiatesta integrati conferiscono loro un carattere individuale e distintivo.

I nuovi sedili M Performtex neri sono l’epitome della sportività progressiva. Sono di serie in tutte le versioni della nuova BMW Serie 2 Coupé. Questo innovativo rivestimento in velluto combina materiali di alta qualità e un design sportivo con un peso ridotto e un processo di produzione ottimizzato per la sostenibilità. La tappezzeria Sensatec perforata, disponibile come optional, è ora disponibile nei colori nero e cognac e nella nuova versione Tacora Red con trapuntatura decorativa. Anche la nuova versione nera delle finiture in pelle Vernasca con accenti rossi è disponibile come optional.

La gamma di rivestimenti interni opzionali per la nuova BMW Serie 2 Coupé comprende anche alcune interessanti aggiunte. In alternativa alla finitura standard Rhombus in alluminio antracite, sono ora disponibili le finiture in legno pregiato Fineline light a poro aperto e Ash grey-blue a poro aperto, nonché le finiture interne M Carbon Fibre. Ulteriori opzioni per personalizzare l’ambiente premium degli interni in modo ancora più esclusivo sono offerte da altri nuovi equipaggiamenti speciali. Le applicazioni in vetro “CraftedClarity” conferiscono al selettore del cambio, al BMW Controller e al pulsante start/stop un aspetto e una sensazione particolarmente pregiati.

Motori potenti ed efficienti, sospensioni M Sport di serie.

La gamma di motorizzazioni della nuova BMW Serie 2 Coupé con il motore sei cilindri in linea da 3,0 litri al vertice della gamma occupa una posizione unica nel panorama della concorrenza. Con l’aiuto della trazione integrale intelligente, il motore da 275 kW/374 CV eroga la sua potenza sulla strada in modo particolarmente sicuro e dinamico, accelerando la BMW M240i xDrive Coupé da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,3 secondi.

Oltre al motore a sei cilindri in linea del modello BMW M, la nuova BMW Serie 2 Coupé è disponibile con una scelta di altri tre motori a benzina a quattro cilindri e un motore diesel da 2,0 litri. Il modello di base è la nuova BMW 218i Coupé (consumo di carburante, combinato:

7,1 – 6,5 l/100 km (62 miglia); emissioni di CO 2 , combinate: 160 – 147 g/km secondo WLTP; classi di CO 2 : F – E), che monta un motore a benzina da 115 kW/156 CV e accelera da fermo a 100 km/h (62 mph) in 8,7 secondi.

Seguono la nuova BMW 220i Coupé (consumo di carburante, combinato: 6,9 – 6,4 l/100 km (62 miglia); emissioni di CO 2 , combinate: 158 – 145 g/km secondo WLTP; classi di CO 2 : F – E) con 135 kW/184 CV e un’accelerazione di 7,5 secondi e la nuova BMW 230i Coupé (consumo di carburante, combinato: 7,1 – 6,6 l/100 km; emissioni di CO 2 , combinate: 162 – 150 g/km secondo WLTP; classi di CO2: F – E), la cui potenza massima di 180 kW/245 CV consente lo sprint standard in 5,9 secondi.

Il motore diesel della nuova BMW 220d Coupé offre una combinazione speciale di potenza di trazione ed efficienza in un modello sportivo a due porte (consumo di carburante, combinato: 5,4 – 4,9 l/100 km (62 miglia); emissioni di CO 2 , combinate: 141 – 129 g/km secondo WLTP; classi di CO2: E – D). Genera una potenza massima di 140 kW/190 CV ed è abbinato alla tecnologia mild hybrid a 48 volt. Il suo generatore di avviamento, integrato nella trasmissione a cinghia, supporta il motore a combustione con una potenza aggiuntiva di 8 kW/11 CV. Ciò consente alla nuova BMW 220d Coupé di accelerare da ferma a 100 km/h (62 mph) in 6,9 secondi.

Tutti i motori sono abbinati a un cambio Steptronic a 8 rapporti. La nuova versione del modello compatto a due porte è disponibile di serie non solo nella BMW M240i xDrive Coupé, ma anche nella BMW 230i Coupé, nella BMW 220i Coupé e nella BMW 220d Coupé nella versione con cambio Steptronic Sport a 8 rapporti. Questa versione del cambio automatico è disponibile come optional per la nuova BMW 218i Coupé. Migliora l’esperienza di guida sportiva grazie a una maggiore dinamica di cambiata e alle palette al volante.

Per un’accelerazione particolarmente dinamica è disponibile anche la funzione Sprint. Non appena il guidatore tira le palette del cambio al volante per almeno un secondo, l’auto passa alla marcia più bassa disponibile. Allo stesso tempo, viene attivata la modalità di guida SPORT con le impostazioni appropriate per tutti i sistemi di trazione e di sospensione. Questo cambio di modalità è ora visualizzato anche dalla grafica corrispondente sul display informativo.

Le sospensioni M Sport, montate di serie sui modelli a quattro cilindri della nuova BMW Serie 2 Coupé, aumentano sensibilmente l’agilità e la dinamica in curva grazie al loro assetto rigido e agli ammortizzatori dipendenti dalla corsa. Il tutto è completato da un sistema di sterzo sportivo variabile con un rapporto dipendente dall’angolo di sterzata. La nuova BMW M240i xDrive Coupé è disponibile come optional con l’Adaptive M Chassis che include lo sterzo sportivo variabile. I suoi ammortizzatori a controllo elettronico offrono tre mappe caratteristiche, che possono essere attivate in base alla modalità di guida selezionata. L’automobile BMW M è dotata di serie di un differenziale sportivo M nella trasmissione finale e di un sistema frenante sportivo M, disponibile come optional anche per le altre varianti del modello.

Funzionamento intuitivo, servizi digitali innovativi: BMW Operating System 8.5 e BMW iDrive con QuickSelect.

Nella nuova versione della BMW Serie 2 Coupé, il BMW Operating System 8.5 costituisce la base per un utilizzo particolarmente intuitivo e comodo grazie al BMW iDrive potenziato con QuickSelect e all’utilizzo di servizi digitali innovativi. Il sistema è ora ancora più coerente e può essere utilizzato tramite la funzione touch sul Control Display e il linguaggio naturale tramite il BMW Intelligent Personal Assistant. L’attuale versione di BMW iDrive presenta una nuova schermata iniziale che visualizza in modo permanente la visualizzazione della mappa del sistema di navigazione o un altro display selezionabile individualmente su un’ampia superficie. Sul lato del guidatore, i widget sono visualizzati allo stesso livello in una barra verticale e possono essere selezionati direttamente utilizzando la scorciatoia QuickSelect senza dover passare a un sottomenu. La nuova struttura piatta del menu rende molto più facile la navigazione tra le varie funzioni e aiuta il guidatore della nuova BMW Serie 2 Coupé a concentrarsi sulla situazione del traffico.

Il BMW Intelligent Personal Assistant può ora essere utilizzato in svedese, polacco e olandese. È possibile scegliere tra due visualizzazioni per il compagno digitale sul Control Display. Inoltre, in risposta ai comandi vocali selezionati, vengono visualizzati ulteriori simboli grafici.

Il sistema di navigazione BMW Maps, di serie nella nuova BMW Serie 2 Coupé come parte del BMW Live Cockpit Plus, si basa sul BMW Operating System 8.5 e offre un inserimento ancora più semplice delle destinazioni, informazioni aggiuntive durante la guida e ulteriori ottimizzazioni per una guida rapida e precisa dei percorsi. In combinazione con l’optional BMW Live Cockpit Professional, il BMW Head-Up Display a colori è integrato dalla funzione Augmented View. Questa funzione arricchisce la visualizzazione delle mappe del sistema di navigazione con informazioni contestuali in tempo reale. Un flusso video in diretta dal punto di vista del guidatore viene visualizzato sul Control Display o sull’Information Display e integrato con informazioni rilevanti al momento, come le frecce direzionali per una guida precisa del percorso.

La nuova BMW Serie 2 Coupé facilita anche il collegamento del veicolo al BMW ID del cliente e alla My BMW App. I clienti possono utilizzare il BMW ID per pagare il parcheggio in modo digitale direttamente nel veicolo in molti Paesi europei. Una eSIM personale può essere attivata nel veicolo come standard. Utilizza lo standard di telefonia mobile 5G e consente ai clienti di utilizzare le funzioni di comunicazione e di rete del proprio contratto di telefonia mobile nel veicolo, anche se non hanno con sé il proprio smartphone. È inoltre disponibile di serie l’integrazione dello smartphone con Apple CarPlay® e Android Auto™.

Dotazione di serie notevolmente ampliata, personalizzazione mirata.

Oltre ai contenuti del pacchetto M Sport, la nuova BMW Serie 2 Coupé offre un’ampia gamma di equipaggiamenti supplementari di serie per migliorare il piacere di guida. Tra questi figurano i sedili anteriori riscaldati, il pacchetto di specchietti retrovisori esterni e il sistema di allarme. La nuova BMW M240i xDrive Coupé è inoltre dotata di vetri di protezione solare di serie.

È stata inoltre ampliata la gamma di sistemi standard disponibili per la guida e il parcheggio semi-automatici. Nella nuova BMW Serie 2 Coupé, l’Assistente al parcheggio si fa carico di tutti i compiti di accelerazione, frenata, sterzata e cambio di marcia durante le manovre di parcheggio. La sua gamma di funzioni comprende anche il Park Distance Control con sensori anteriori e posteriori e l’assistente alla retromarcia. Altre funzioni di serie sono l’avviso di collisione anteriore, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il Cruise Control con funzione di frenata e lo Speed Limit Info, che riconosce i segnali stradali e include un display di divieto di sorpasso.

I sistemi opzionali comprendono il Driving Assistant, l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go e il Parking Assistant Plus. La gamma di equipaggiamenti opzionali comprende anche l’High-beam Assistant, il BMW Drive Recorder, il tetto apribile in vetro a comando elettrico, il gancio di traino con testa sferica staccabile, l’Harman Kardon Surround Sound System e le superfici d’accento nei rivestimenti delle portiere nei colori di BMW M GmbH.

Sono disponibili nuovi pacchetti di equipaggiamento per una personalizzazione mirata. Per la prima volta è disponibile un pacchetto Premium per la nuova BMW Serie 2 Coupé, che comprende il Comfort Access, i fari adattivi a LED e una vaschetta di ricarica wireless per la ricarica senza fili degli smartphone adatti. Il nuovo pacchetto Innovation include ora le opzioni Driving Assistant e Parking Assistant Plus, nonché il BMW Live Cockpit Professional con BMW Head-Up Display.

La gamma comprende anche il pacchetto tecnologico M specifico per il modello BMW M240i Coupé. Con un sistema di raffreddamento ottimizzato per il motore e il raffreddamento dell’aria di sovralimentazione, nonché dischi freno più grandi per l’impianto frenante sportivo M, crea le condizioni ideali per un’esperienza di prestazioni entusiasmanti sulla pista.

Tutti i dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni sono provvisori.

Tutte le varianti di modello, i livelli di equipaggiamento, le specifiche tecniche, i valori di consumo e di emissione descritti corrispondono a quanto disponibile sul mercato automobilistico in Germania, a condizione che il rispettivo veicolo sia offerto in tale paese. Le informazioni sulle dimensioni si riferiscono a un veicolo in allestimento base in Germania, a seconda delle dimensioni di ruote e pneumatici selezionate e degli optional scelti. Questi dati possono cambiare a seconda della configurazione della vettura.