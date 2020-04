Le fiamme al cioccolato. La ricetta delle fiamme al cioccolato fatte in casa

La ricetta delle fiamme al cioccolato, spiegata passo per passo con foto e consigli pratici. Per poter creare con le nostre mani un dolce che di solito troviamo solo in pasticceria.

Le fiamme al cioccolato sono un tipico dolce da pasticceria, e richiedono un po’ di lavoro, un po’ di tempo e un po’ di manualità. Ma sono squisite, sono belle da presentare ed anche da regalare, e sapere di averle fatte con le proprie mani è una soddisfazione incredibile.

Ecco come preparare le fiamme al cioccolato in casa. Tempo totale di preparazione, dall’inizio alla fine… diciamo un paio di ore, tre al massimo se volete prendervela comoda. Ma potete anche fare un passaggio alla volta, non succede niente, e prendervela davvero comoda.

I passaggi sono in pratica 3. Eccoli spiegati

Preparare i biscotti

Ingredienti

Con queste quantità facciamo circa 25/30 biscotti, dipende anche da quanto li fate spessi.

130 grammi di farina

80 grammi di burro

80 grammi di zucchero

2 tuorli d’uovo

1 bustina di zucchero vanigliato

Preparazione

Impastate il burro con la farina, poi aggiungete i tuorli e lo zucchero, e impastate bene, formate la classica palla e avvolgetela nella plastica. Mettetela a riposare in frigo per una mezz’ora.

A questo punto stendete l’impasto con il matterello, tenete uno spessore di circa 3 millimetri.

Con un bicchiere da spumante, o con una formina di circa 4cm di diametro ritagliate i biscotti e facendo attenzione a non deformare i dischetti metteteli su una taglia coperta da carta da forno.

Infornate a 170 gradi, e controllate che non si abbrustoliscano troppo, ci mettono un attimo a passare da dorati a…. bruciati. Di solito in 12 minuti dovrebbero essere quasi pronti. Occhio ai biscotti, appena sono dorati (dopo almeno 12 minuti) aprite e tirateli fuori, lasciateli asciugare mentre si raffreddano.

Adesso passiamo alla preparazione del ripieno

Ingredienti

200ml di panna da montare

100 grammi di cioccolato fondente

10 grammi di burro

Preparazione

Mettete il pentolino a bagnomaria e fate sciogliere il cioccolato nella panna. Appena è tutto sciolto mettete il pentolino in frigorifero a raffreddare per almeno un’oretta.

Passata un’ora con un mixer montate la panna con la cioccolata, fino a quando non sarà diventata bella consistente, di solito diventa anche più chiara durante il processo.

A questo punto siamo pronti per applicare questa ‘crema’ sui biscotti. Lo possiamo fare con una semplice siringa per dolci, la riempiamo con la crema e cerchiamo di creare una piramide con una forma allungata, la forma del prodotto finale dipenderà da questa fase.

Una volta ricoperti tutti i biscotti, rimettiamo in frigo per un’oretta in modo che la crema si solidifichi per bene.

Ultimo passaggio. La glassatura

Ingredienti

300 grammi di cioccolato fondente

Potete scioglierlo in una tazza nel microonde, o in un pentolino a bagnomaria.

Appena in cioccolato è sciolto, magari con l’aiuto di pinze da cucina, immergete uno per uno i biscotti nel cioccolato, e metteteli su una carta da forno o su una griglia a sgocciolare.

È il momento di guarnire le fiamme con una spruzzatina di scorza d’arancia grattugiata, bellissima per il contrasto con il nero del cioccolato ma anche molto aromatica, darà un odore ed un sapore unico e originale alle fiamme.

Mattiamo le fiamme in frigorifero e lasciamole fino a quando la glassa non sarà completamente solidificata. Ecco fatto. Non vi crederanno quando direte che le avete fatte voi, garantito!

In collaborazione con MARGHERITA.NET