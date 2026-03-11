Louis Vuitton Collezione Donna Autunno-Inverno 2025 © Louis Vuitton – All rights reserved

Louis Vuitton collezione donna autunno-inverno 2025

Saint Laurent autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Saint Laurent

Saint Laurent autunno inverno 2025 2026: minimalismo di grande impatto

Il textured crop continua a dettare legge. Questo taglio maschile super cool fa per te? - Photo Charlotte Mesman

Il textured crop continua a dettare legge. Questo taglio maschile super cool fa per te?

Dior uomo autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Dior

Dior Uomo collezione autunno inverno 2025 2026

ADVERSUS | MODA | Louis Vuitton collezione donna Autunno Inverno 2026 2027

Louis Vuitton collezione donna Autunno Inverno 2026 2027

Per la sfilata Donna Autunno/Inverno 2026, il direttore creativo Nicolas Ghesquière presenta “Super Nature”, una collezione in cui gli abiti sembrano

Foto dell'autore
ADVERSUS
Pubblicato il
Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 - © Louis Vuitton – All rights reserved
Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 – © Louis Vuitton – All rights reserved

In una stagione in cui la moda guarda oltre lo skyline della città, Louis Vuitton dirige lo sguardo verso qualcosa di molto più essenziale. Per la sfilata Donna Autunno/Inverno 2026, il direttore creativo Nicolas Ghesquière presenta “Super Nature”, una collezione in cui gli abiti sembrano evolversi come se fossero modellati dalla terra stessa.

Montagne, foreste e pianure infinite diventano gli architetti silenziosi del guardaroba. Qui la moda è immaginata come un’architettura dell’abbigliamento del ventunesimo secolo, che nasce dalle reazioni istintive dell’uomo al clima e al paesaggio. Capi creati per resistenza, protezione e libertà si trasformano in dichiarazioni di stile elevate, riflettendo il dialogo primordiale tra l’umanità e i paesaggi che ci circondano.

Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 - © Louis Vuitton – All rights reserved
Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 – © Louis Vuitton – All rights reserved

Le silhouette sembrano scolpite dagli elementi naturali. Vento, pioggia e sole lasciano tracce invisibili su forme estreme e dettagli inaspettati. Come i costumi tradizionali nati da territori specifici e modi di vivere, questi capi portano con sé un senso di appartenenza. Allo stesso tempo Ghesquière reinterpreta questa eredità per l’era digitale, creando un nuovo folklore per il futuro. Non è una fuga dalla realtà moderna, ma un’eco poetica di essa.

Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 - © Louis Vuitton – All rights reserved
Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 – © Louis Vuitton – All rights reserved

La natura lascia il suo segno su ogni superficie. Flora e fauna appaiono come tracce nei tessuti: motivi animalier reinventati intrecciati in tela e denim, fiori in pelle scolpiti che funzionano sia come decorazione sia come protezione. La collezione tratta l’abbigliamento come un viaggio, un collage di elementi diversi che crea una topografia del corpo. Storie, culture e atteggiamenti si intrecciano, formando capi con una forte identità globale.

Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 - © Louis Vuitton – All rights reserved
Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 – © Louis Vuitton – All rights reserved

Al centro di “Super Nature” troviamo l’hyper-craft. Invece di imitare la natura, la collezione la sublima. La tecnologia si fonde con l’artigianato umano: stampa 3D e resine innovative creano materiali che sembrano naturali. Bottoni che ricordano minerali, tacchi che assomigliano a corna di cervo e pellicce vegetali che inventano nuove texture. La pelle viene lavorata, incisa e conciata per ricordare la superficie del legno pur restando morbida e flessibile. Il risultato è surrealista e quasi impossibile, ma incredibilmente vivo.

Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 - © Louis Vuitton – All rights reserved
Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 – © Louis Vuitton – All rights reserved

Questa esplorazione continua nella tradizione di viaggio della maison. L’esperienza di malletier del marchio immagina nuovi modi per trasportare la vita nel mondo. L’iconica Noé bag, introdotta nel 1932, ritorna nelle sue proporzioni e nel suo colore originali, come un oggetto senza tempo che porta con sé l’idea di casa. Le borse dedicate all’esplorazione e al desiderio di viaggio celebrano la curiosità umana e il nostro rapporto con la terra.

Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 - © Louis Vuitton – All rights reserved
Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 – © Louis Vuitton – All rights reserved

Anche i gioielli viaggiano nel tempo. Una reinterpretazione di Man Ray appare come una parure modernista tradotta nel linguaggio di Louis Vuitton: orecchini, anello e collier decorati con i chiodi che ricordano quelli di un baule Louis Vuitton. Sono pezzi che sembrano arrivare dal passato ma vivere perfettamente nel presente.

Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 - © Louis Vuitton – All rights reserved
Louis Vuitton collezione donna autunno inverno 2026 2027 – © Louis Vuitton – All rights reserved

La scenografia completa la storia. Nel Cour Carrée del Musée du Louvre prende forma un paesaggio immaginario. Creato dal production designer Jeremy Hindle, noto per il suo lavoro nella serie Severance, lo spazio trasforma la natura in un’astrazione vista attraverso una lente futuristica. Interno ed esterno si fondono mentre le modelle attraversano questo scenario.

Il risultato è cinematografico e quasi onirico: un dipinto vivente in cui la moda diventa paesaggio e il paesaggio diventa racconto. In questa allegoria pastorale di fantascienza, Louis Vuitton propone una visione forte del futuro, dove umanità, tecnologia e natura avanzano insieme.

Se ti è piaciuto questo articolo, non perdiamoci di vista. Aggiungi ADVERSUS ai tuoi preferiti

Altri contenuti su ADVERSUS

Dior Autunno Inverno 2026 2027

NOVITÀ SU ADVERSUS.IT
Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style - Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style

Ziggy Chen uomo autunno inverno 2025 2026

Ziggy Chen Autunno-Inverno 2025 2026: Voleisure

La nuova collezione moda di Max Mara per l'autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Max Mara

La nuova collezione moda di Max Mara per l’autunno inverno 2025 2026

Sfilata Dior pre-fall 2025 a Kyoto – Photo courtesy of Dior

Sfilata Dior pre-fall 2025 a Kyoto

ADVERSUS è un prodotto di DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2026

I nostri articoli sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza esplicito consenso scritto

SERVICE

Home
Contatti
Pubblicità
Cookies & Privacy

MAGAZINE

Moda uomo
Beauty
Cover models
Fitness
Salute

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com