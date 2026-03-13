Tom Ford collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tom Ford

Nella collezione Tom Ford Autunno Inverno 2026 2027 emerge una nuova visione della sartoria: affilata, controllata e silenziosamente provocatoria. L’atmosfera è freddamente seducente: un’eleganza da ufficio portata a un livello estremo, dove superfici perfette nascondono una tensione sottile. È un power dressing impeccabile con una svolta quasi inquietante – lucido, disciplinato e leggermente pericoloso.

Al centro della collezione c’è un ritorno all’essenziale: una sartoria impeccabile che rimane dritta e decisa in tempi turbolenti. La forza non viene comunicata attraverso l’eccesso ma attraverso la precisione – spalle forti, revers allungati e giacche doppiopetto tagliate con grande accuratezza. Sono abiti pensati per dominare una stanza, con silhouette perfettamente equilibrate dalla spalla all’orlo, che trasmettono un senso di autorità allo stesso tempo senza tempo e molto attuale.

Tom Ford collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tom Ford

Invece di sfilare su una passerella tradizionale, le modelle e i modelli si muovono lentamente in uno spazio bianco, luminoso e quasi vuoto, mescolandosi e camminando senza una direzione precisa. L’effetto è intimo e carico di tensione: più una scena con diversi personaggi che una semplice successione di look. Il casting, con persone di età diverse, aumenta il senso di realismo e connessione, rafforzando l’idea discretamente radicale di un power dressing androgino che supera genere e generazione.

La palette è netta e intenzionale. Il bianco e nero ad alto contrasto domina, interrotto da gessati, righe sottili e micro pied-de-poule – codici visivi del classico abbigliamento executive. Ma compaiono piccole interruzioni: stampe animalier tipo dalmata, colletti a contrasto e texture inattese che portano un tocco di ironia nella disciplina del look.

Tom Ford collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tom Ford

Toni neutri – grigio, marrone, caramello, oliva e blu denim sbiadito – ammorbidiscono la base monocromatica, mentre accenti occasionali di giada, scarlatto, melanzana, rosa cipria o azzurro polvere animano la collezione come brevi lampi di emozione in una narrazione altrimenti controllata.

I materiali approfondiscono la tensione tra controllo e vulnerabilità. Tessuti sartoriali lussuosi formano la base della collezione, scolpiti in silhouette molto precise. Sopra appaiono strati trasparenti di vinile, PVC e plastica, come gusci protettivi: trench, giacche, gonne, cappelli e perfino bonnet in stile babushka con una brillantezza lucida.

Tom Ford collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tom Ford

L’effetto è paradossale – allo stesso tempo protegge e rivela. Sotto queste barriere traslucide si intravedono dettagli di lingerie in pizzo, calze con logo o pelle nuda. È una seduzione controllata, dove la trasparenza diventa una nuova forma di esposizione.

La pelle arriva con finiture lucide o effetto coccodrillo, a volte con cuciture decorative o frange, portando una durezza liscia e tattile a gonne, pantaloni e giacche. Accanto a questa brillantezza, maglie pesanti e pullover a strati ammorbidiscono la composizione, creando una frizione voluta tra comfort e severità.

Tom Ford collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tom Ford

Le silhouette parlano chiaramente il linguaggio del power dressing, ma evitano la rigidità. Abiti con spalle forti – spesso doppiopetto – appaiono accanto a giacche militari corte e cappotti ampi stile accappatoio. I pantaloni oscillano tra estremi: larghi e autorevoli oppure morbidi e bassi sui fianchi, tenuti da cinture sottili infilate in un solo passante per creare un effetto volutamente instabile.

Le gonne a matita, a volte con effetto coccodrillo, convivono con versioni A-line molto nette, spesso sotto strati trasparenti. Il denim entra nella collezione come un basico sorprendentemente lussuoso: lavaggi scuri, pieghe evidenti e segni naturali, tagliato in silhouette rilassate o stile cigarette che sembrano allo stesso tempo vissute ed eleganti.

Tom Ford collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tom Ford

Lo styling resta volutamente imperfetto. Le camicie sono sbottonate fino all’ombelico; le maniche vengono spinte verso l’alto; i colletti sono sollevati. Cravatte bianche, rosette o corsage di fiori punteggiano le camicie pulite, portando una piccola interruzione flirtante in un look altrimenti disciplinato.

Tom Ford collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tom Ford

In tutta la collezione domina il contrasto: rigore contro morbidezza, protezione contro vulnerabilità, purezza contro un fascino nascosto. Pelle lucida incontra maglieria soffice; impermeabili di plastica proteggono una sartoria perfetta; giocose stampe dalmata interrompono i severi gessati.

Il risultato è una nuova visione del lusso moderno – definita non dall’eccesso ma dalla precisione, dal minimalismo sensuale e da un pericolo silenzioso. Sono abiti che comprendono il momento culturale attuale: sobri ma seducenti, concreti ma magnetici.

Tom Ford collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Tom Ford

Il messaggio è chiaro. Il power dressing è tornato – ma non ha più bisogno di gridare. Si muove con calma e sicurezza, avvolto in una sartoria impeccabile e con abbastanza oscurità sotto la superficie da mantenere tutta la stanza attenta.