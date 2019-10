Marta, una bellezza classica e moderna al tempo stesso. Le modelle di ADVERSUS

Marta è la nostra ADVERSUS Featured Model, e potete ammirarla in tutta la sua bellezza (e bravura) come protagonista del nostro breve video “The Music Box”, e nelle foto più sotto. Una bellezza classica, quella di Marta, che ci ha subito colpito ed ispirato una storia vagamente anni ’60, vagamente Breakfast at Tiffany’s.

Marta è rappresentata a Milano da THE WOLVES MODEL MANAGEMENT sul web e su Instagram

Di dove sei?

Ciao, mi chiamo Marta, e vengo dalla Polonia

Come hai iniziato a fare la modella?

Ho iniziato a fare la modella all’età di 16 anni, ho partecipato a questo concorso che si chiama Elite Model Look perché da quando avevo 6 anni il mio sogno era quello di diventare una modella, ed ho vinto. Ho firmato un contratto con New York, e così ho iniziato.

Cosa ti piace di più del lavoro di modella?

Probabilmente tutte le modelle diranno che amano viaggiare. Anche a me piace molto viaggiare, mi piace girare il mondo. Incontrare nuove persone, provare cibi nuovi in ogni paese. E poi mi piace molto la moda… quindi…

Cosa hai studiato, e quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Ho studiato all’Accademia di Belle Arti, mi sono laureata, e sono una graphic designer. Mi occupo di stampe e illustrazioni fashion. Mi piace mescolare la mia conoscenza che deriva dagli studi con la mia esperienza come modella, e forse in futuro il mio sogno potrebbe essere quello di lavorare per Vogue Polonia…

Ti piace fare shopping?

Adoro fare shopping, posso dire di essere assolutamente ‘drogata’ di shopping. Una volta seguivo marchi moe Zara, H&M e simili, ma da qualche anno compro solo vintage e seconda mano, e cerco capi unici che non vedrò indossare da nessuna altra ragazza per la strada…

La tua città preferita?

Le mie città preferite sono New York, Tokyo e Milano. Forse per le persone con cui collaboro, e per il cibo. A New York mi piace il mood della città, è molto affollata e tutti sono sempre di fretta, ma anche se sempre di corsa riesco a fare cose molto belle e sono molto fashion foward, quando lavoro con loro viene sempre fuori qualcosa di molto creativo. Anche lavorare con i giapponesi è molto bello, hanno un punto di vista diverso per quanto riguarda la moda, e vivere a tokyo è molto bello, e il loro cibo è fenomenale, la cultura è unica…

