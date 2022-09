Idee moda uomo street style per l’autunno

Arriva la stagione più fresca, ma per fortuna ci sono ancora giornate di sole. Ecco la moda uomo street style per l’autunno 2022. Idee moda

Moda uomo street style autunno 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Siamo al cambio di stagione, un momento importante perché dobbiamo decidere cosa torna nel guardaroba, cosa dobbiamo tirare fuori, cosa comprare e magari anche cosa buttare. La moda uomo street style per l’autunno può essere una preziosa fonte di idee, ispirazione, e può aiutare a decidere quanto sopra. Ecco tre idee moda uomo direttamente dallo street style alla Milano Fashion Week (in questo caso le foto sono state fatte fuori dalle sfilate uomo di Dsquared2 estate 2023 e di Fendi Estate 2023).

#1 Tuta total denim, occhio alle ciabatte :-)

Moda uomo street style autunno 2022 2023 – Foto ADVERSUS

La tuta in denim si presta bene alle giornate più temperate anche durante l’autunno. In questo caso l’abbinamento con le ciabatte aperte di peluche che ricordano quelle usa e getta degli hotel 5 stelle è forse un po’ estremo. Segnaliamo gli occhiali da sole enormi, gli ormai onnipresenti auricolari wireless, la zip ad altezza ombelico e il tatuaggio selvaggio. E il capello lungo raccolto dietro.

#2 Completo marrone

Moda uomo street style autunno 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Strafirmato, ovviamente, ma sempre interessante anche per chi non ha il budget. Elementi interessanti che segnaliamo sono gli occhiali da sole importanti, le catene color oro, la ormai sdoganatissima canottiera da muratore (o da Fantozzi fate voi) e i combat boots con il carrarmato. Un look tutto sommato molto portabile, che però si fa notare per l’oroginale sistema di chiusura della giacca.

#3 Look da studente / bravo ragazzo

Moda uomo street style autunno 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Questo simpatico modello ha posato volentieri per noi all’uscita dalla sfilata Fendi Uomo Estate 2023 e ci ha permesso di analizzare il suo personale look moda. Che noi vi giriamo pari pari perché volendo è possibile copiarlo in pieno, e non sbagliare nulla. Partiamo dal basso, e cioè dalle sneakers bianche. I pantaloni molto lunghi e morbidi sfiorano l’asfalto. E poi il gilet da bravo ragazzo sopra una tshirt bianca, e una catenina con medaglione al collo. Completa il look la pettinatura molto tradizionale, riga di lato, abbondante uso di prodotto.

Se siete alla ricerca di un nuovo look moda per l’autunno e forse anche per l’inverno 2022 2023 pensate bene alle nostre proposte. Si tratta di tre look moda uomo molto diversi tra di loro, adatti a tre tipi di uomo completamente diversi. Pensateci.

Per la moda street style donna fai click qui.

ADVERSUS