Nuove tendenze tagli di capelli uomo 2023. Torna il gel

Tendenze capelli uomo 2023: Gel – Foto ADVERSUS

Se vogliamo scoprire le nuove tendenze tagli di capelli uomo 2023 non dobbiamo fare altro che guardare le teste dei modelli all’uscita delle sfilate. I tagli sono spesso proprio dei modelli, che per motivi professionali devono necessariamente essere all’avanguardia (spesso davvero in anticipo rispetto alle tendenze capelli che vediamo sulla strada).

Le acconciature invece, e i prodotti per capelli utilizzati per creare il look richiesto dagli stilisti invece, vengono adattate di volta in volta dagli hair stylist nei backstage delle sfilate. In questo caso vi proponiamo quattro ‘teste’ fotografate all’uscita dalle sfilate di Fendi e di Dolce & Gabbana, entrambe le sfilate erano per le collezioni moda uomo estate 2023.

Tendenze tagli di capelli uomo 2023

Come potete vedere nelle foto su questa pagina i modelli avevano dei capelli di lunghezza media, molto curati naturalmente, ma mossi e quasi spettinati grazie anche all’abbondante uso di prodotto. Il gel, lo abbiamo detto già molte volte su ADVERSUS, fa il suo rientro nel numero delle tendenze capelli uomo per il 2023. Ma attenzione, perché non stiamo parlando di gel come lo intendevamo nei mitici anni ’90 (ricordate quel gel che lasciava i capelli rigidi e immutabili fino al lavaggio successivo?).

Oggi i prodotti per capelli si sono evoluti, e il gel serve sì a rendere quell’effetto bagnato (o ‘unto’ se volete) in ogni caso vissuto – ma deve anche permettere ai capelli un certo grado di libertà. Il gel oggi serve a dare un aspetto più sano e meno secco al capello, permettendo al tempo stesso di controllarlo e pettinarlo come vogliamo.

Se siete alla ricerca di un nuovo taglio di capelli uomo, provate a prendere in considerazione i tagli di capelli che vedete nelle foto su questa pagina. Sono tagli moderni ed attuali, in linea con le ultime tendenze tagli di capelli uomo 2023, ma anche molto portabili in ogni situazione, lavorativa e nel tempo libero.

