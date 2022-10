Le modelle di Hermés alla Paris Fashion Week estate 2023

Modelle da Hermes alla Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Giornata intensa per chi deve spostarsi da una parte all’altra di Parigi per coprire le sfilate della Paris Fashion Week (Estate 2023). Una delle molte differenze tra Parigi e Milano è che a Parigi con la metrò ci si sposta davvero dappertutto, non capita praticamente mai di dover camminare più di 5 minuti. A Milano, soprattutto quando le star del firmamento della moda decidono di sfilare in periferia – troppo spesso – gli spostamenti sono dei veri e propri incubi visto che a Milano il mezzo di trasporto pubblico più presente è il tram o l’autobus. A proposito a chi venisse a farsi un giro a Milano consigliamo un giro sulla linea 90, per capire la situazione…

Escono i moltissimi ospiti della sfilata, le influencer che all’arrivo hanno dato spettacolo sapientemente scaglionate e distribuite in pasto ai fotografi. E poi da un’uscita laterale le modelle. Per la gran parte rilassate, evidentemente non dovevano correre alla sfilata successiva, si fermavano in piccoli gruppi a telefonare, a chiacchierare, a posare per i fotografi.

Modelle da Hermes alla Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Oggi il nostro reportage modelle è quindi dedicato alle modelle della sfilata di Hermés alla Paris Fashion Week Estate 2023. Un bel video per raccontare l’atmosfera, e una selezione di immagini delle modelle più belle e più famose del momento.

Modelle da Hermes alla Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Modelle da Hermes alla Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Modelle da Hermes alla Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Modelle da Hermes alla Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Modelle da Hermes alla Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

ADVERSUS