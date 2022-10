Modelle da Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Scelta della location per la sfilata diciamo particolare quella di Dsquared2 Donna Estate 2023 (un budello nel centro di Milano – via Brera – in una zona già solitamente intasata dal traffico, vi lasciamo immaginare quella mattina…). In pratica l’accesso alla sfilata avveniva in mezzo al traffico bloccato, ai clacson, ai fattorini che dovevano effettuare le consegne trascinando i carretti tra un marciapiede occupato e la stretta via completamente intasata. Un delirio che nella migliore delle ipotesi è stato frutto di un errore di valutazione da parte dell’organizzazione (ma non sono stati i soli a sfilare in locations impossibili). Fatto è che molti fotografi street style vista la situazione hanno preferito mollare il colpo e spostarsi già verso la location della sfilata successiva.

Chi invece si occupa di model style, ha avuto un po’ più di fortuna perché dopo la conclusione della sfilata, nel caos totale di una via Brera in ginocchio, le modelle hanno iniziato ad uscire dal backstage e si sono prestate di buon grado a posare per i fotografi che le aspettavano.

Modelle da Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Modelle da Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Su questa pagina pubblichiamo un breve video dedicato alle modelle all’uscita dalla sfilata Dsquared2 Donna Estate 2023, e alcuni ritratti fotografici nei quali potrete sicuramente riconoscere alcune delle modelle più gettonate del momento.

Modelle da Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Modelle da Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Il giudizio sulla scelta della location, come potete immaginare, è assolutamente negativo. Ci si chiede quali siano i motivi che spingono certi stilisti a scegliere zone obiettivamente sbagliate per le proprie sfilate. La risposta, e siamo in molti a chiedercelo, non la abbiamo ancora trovata.

Modelle da Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Modelle da Dsquared2 – Photo ADVERSUS

ADVERSUS