Acconciature uomo. Ispirazione e idee capelli per l’autunno inverno 2022 2023

Le acconciature uomo con la parte alta piuttosto lunga e i lati corti sono ancora di moda. Chi vorrà seguire le tendenze capelli per l’autunno inverno 2022 2023 è libero anche di usare molto, moltissimo prodotto nei capelli…

In realtà siamo rimasti un po’ sorpresi nel vedere (e portare) nuovamente i capelli tagliati più lunghi sopra la testa e corti ai lati per l’autunno inverno 2022 2023. Perché nelle ultime stagioni abbiamo iniziato a vedere sempre più volume e tagli di capelli più rotondi, tagli in cui i capelli ai lati della testa sono notevolmente più lunghi.

Ma a quanto pare sperimenteremo di nuovo i capelli corti sui lati, come abbiamo già fatto qualche anno fa, nell’era hipster (che speriamo di non dover rivivere). La grande differenza con quella volta è che i tagli sono molto meno stretti e che anche le differenze di lunghezza tra i capelli sulla sommità della testa e sui lati sono molto più sfumate.

Ma i lati tagliati più corti sono sicuramente permessi. E preferibilmente in combinazione con capelli più lunghi e mobili sulla parte superiore della testa. Se vi piacciono i capelli mossi o i ricci, allora è facile ottenere l’effetto desiderato.

Ma anche chi ha i capelli sono un po’ più lisci potrà dare loro il movimento desiderato e questo grazie anche a una tendenza di ritorno per i capelli uomo autunno inverno 2022 2023: l’uso di prodotti ad effetto bagnato o gel.

Con questi prodotti potremo dare ai nostri capelli quel movimento disordinato e casual desiderato, in un istante. Basta applicare il prodotto sui capelli e modellare le singole ciocche con le mani.

Nota: non utilizzate prodotti o gel per capelli che rendono i capelli duri e rigidi. Dovreste sempre riuscire a passarci agevolmente in mezzo le dita, anche dopo che il prodotto si è asciugato.

Date un’occhiata alle foto che vi proponiamo in questa pagina e lasciatevi ispirare per il vostro nuovo look capelli.

