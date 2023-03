Moschino collezione Primavera Estate 2023 – Photo Courtesy of Moschino

Il fil rouge della collezione Moschino Primavera/Estate 2023 è l’atmosfera vivace: dobbiamo essere consci di ciò che avviene attorno a noi, ma al contempo lasciare anche spazio alla felicità. La collezione è un prisma di ottimismo.

Questo simbolico atto di conforto inizia con i look da giorno concepiti per “rimanere a galla”. Giacche dal taglio squadrato, abiti sportivi e gonne utility sfoggiano cuori gonfiabili, rivisitazioni del celebre emblema della maison. Rievocando in chiave giocosa la parola “gonfiabile” appaiono in passerella giocattoli da piscina, zattere di salvataggio e giubbetti salvavita che prendono forma su tailleur, capi da giorno ricercati, abiti da sera di grande impatto visivo e accessori multicolor.

Moschino collezione Primavera Estate 2023 – Photo Courtesy of Moschino

Un abito cocktail con spalline giallo acceso è ornato da un salvagente attorno alla vita e da cordoncini di sicurezza in corrispondenza di décolleté e orlo, mentre un tailleur pantalone nero presenta sulla giacca revers e pattine delle tasche gonfiabili, completati da valvole di gonfiaggio ad aria. A mano a mano che la collezione si svela, emerge un tocco di formalità, con blazer e gonna rosa ornati da braccioli su orli e polsini, una classica giacca biker con collo gonfiabile abbinata a una gonna midi e un abito dritto a fantasia rifinito con una stola a materassino.

Moschino collezione Primavera Estate 2023 – Photo Courtesy of Moschino

La “leggerezza” si intensifica con gli abiti da sera della collezione: un modello fluido e drappeggiato è impreziosito da un bolero gonfiabile a forma di cigno, alla stregua di un’opera d’arte Art Déco firmata Erté, che regala un effetto scenografico, ma frivolo, mentre un abito stampato monospalla con ruches è ornato da una ciambella gonfiabile in vita.

Moschino collezione Primavera Estate 2023 – Photo Courtesy of Moschino

Moschino collezione Primavera Estate 2023 – Photo Courtesy of Moschino

Infine, a completare con umorismo un abito rosa in stile antica Grecia, spiccano due delfini gonfiabili ai lati delle braccia.

In perfetto stile Moschino, ogni capo della collezione racchiude un pizzico di giocosità che strizza l’occhio con doppi sensi e ironia. Autentici o finti, gli ornamenti gonfiabili ci pongono di fronte all’eterno dubbio tra illusione e realtà, altro elemento concettuale che si aggiunge alla complessità della nostra epoca. In sostanza, tutto si riduce al tentativo di contrastare la negatività, per giungere in superficie con un raggio di sole, anche quando le acque circostanti sono segnate da un’ombra di grigio. In quel raggio, va ricercata la felicità.

Moschino collezione Primavera Estate 2023 – Photo Courtesy of Moschino