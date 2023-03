Mancano i canonici tre mesi alle prima vacanze estive, e mancano sempre tre mesi alla temuta prova costume. Perchè non pensarci prima? Siamo ancora in tempo.

Tre mesi per rimettersi in forma. Dieta, allenamento, consigli

Facile sentirsi a proprio agio quando si è coperti da strati di maglie, magliette, maglioni e giubbotti. E anche solo con una camicia o una maglietta ben scelta si possono nascondere molti problemi di linea. Ma quando arriva il momento della spiaggia, quando indosseremo solo ed esclusivamente un paio di pantaloncini, allora sì che i nodi verranno al pettine. E non ne saremo contenti.

Dieta disordinata, ipercalorica, poco sana. Stile di vita sedentario, e poi faceva freddo… i motivi che stanno alla base di una forma fisica scarsa per non dire peggio vanno solitamente – nella maggior parte dei casi – attribuiti a questi due elementi: dieta sbagliata, poca attività fisica. Non si scappa.

Ma questa linearità tra la forma fisica e il nostro stile di vita è anche la nostra salvezza. Basta invertire la rotta, basta aggiustare (o stravolgere dipende dai casi0 la nostra dieta, basta iniziare ad allenarsi regolarmente, per rimettersi in forma.

Sì, ma quanto ci vuole?

Anche in questo caso, dipende molto dalla nostra situazione attuale. Siamo molto fuori forma? Durante i mesi invernali ci siamo allenati poco ma regolarmente, oppure ci siamo completamente lasciati andare?

In ogni caso qualcosa si può sempre fare per ristabilire o quantomeno risollevare la situazione. Se pensate che una dieta sana permette di perdere circa un Kg alla settimana, senza esagerare, e che tre mesi sono composti da circa 12/13 settimane… fate voi il calcolo.

Dieta ed allenamento sono la combinazione vincente per dimagrire, tonificare, rimettersi in forma. E non ci sono scuse per i risultati che non arrivano. Se non riuscite a dimagrire, state sbagliando qualcosa.

Cosa state aspettando? Il tempo passa, e le giornate si stanno allungando. Tre mesi. Tre mesi per rimettersi in forma e arrivare all’estate pronti per la spiaggia. Provateci, se ci tenete.

ADVERSUS

Per il fitness e le diete per la donna su Margherita.net fai click qui.