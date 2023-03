Ermanno Scervino collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Ermanno Scervino

Ermanno Scervino ha sviluppato il suo guardaroba autunno/inverno 2023-2024 ricordando una conversazione con un costumista di Cinecittà che ancora si meravigliava della bellezza, dell’eleganza, del glamour e della femminilità della leggendaria attrice Ava Gardner.

La biancheria intima diventa il punto focale della collezione, radicata nella sottile sensualità e intimità. Il reggiseno a punta reso famoso da Ava Gardner è tornato in voga sulla passerella di Ermanno Scervino alla Milano Fashion Week.

Ermanno Scervino collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Ermanno Scervino

L’artigianalità e il know-how della casa sono esemplificati al meglio da miniabiti senza spalline, realizzati in doppia lana, pizzo e raso. Mettono in mostra le intricate, morbide e comode, strutturate costruzioni interne del reggiseno necessarie per esaltare e modellare il corpo femminile. La sensualità emerge nell’allineamento degli opposti come nelle dicotomie tra maschile e femminile, delicatezza e forza, così come nell’accattivante tavolozza dissonante di grigio antracite, bianco avorio e cipria giustapposti a verde lime, rosso rubino e blu denim.

Ermanno Scervino collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Ermanno Scervino

Soprabiti dalle spalle forti sono sovrapposti a vestiti corti di pizzo; trench in pelle color burro tagliati e con cintura sono abbinati a pantaloncini corti femminili dello stesso materiale, e parka oversize con cappuccio tagliati corti e foderati in lana intrecciata sfocata e avvolgente sono gettati su squisiti abiti sottoveste in sfumature cinematografiche grigio tortora.

Ermanno Scervino collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Ermanno Scervino

Ermanno Scervino collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Ermanno Scervino

Le giacche e i cappotti di shearling della stagione sono ricamati con spessi intrecci di fili di lana, mentre l’affascinante pizzo caratteristico scende a cascata su miscele trasparenti che sono sia rivelatrici che immacolate. Camicie larghe in raso sono lasciate sbottonate indossate su pantaloni fluidi con paillettes, il contrasto di rosso rubino e verde lime aggiunge un tocco insolito, mentre i completi di velluto sono sovrastampati per un effetto sbiadito e consumato.

Ermanno Scervino collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Ermanno Scervino

Bellezza, eleganza e glamour sono l’essenza stessa del vocabolario della moda di Ermanno Scervino, intriso di amore per le donne.