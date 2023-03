N21 collezione donna primavera estate 2023. Le amanti.

Le gonne hanno sempre un qualcosa di scomposto e non si allaccianointeramente sul dietro, le camicie sono in seta e nylon trasparente con…

N21 collezione donna primavera estate 2023 – Photo Courtesy of N21

Amante, parola speciale che esprime il potere di chi ama. Ma anche di chi è appassionato a qualcosa o di chi è legato da una relazione con un’altra persona. Amante non è donna né uomo, né femmina né maschio: è un vocabolo che deriva da un verbo, definisce chi sta amando ed è forse l’unico neutro rimasto nella lingua italiana. Ma il moralismo imperante, quello che si sta impossessando anche della moda, l’ha ridotto a un solo significato comune e a tratti dispregiativo: chi ha una relazione amorosa segreta. Per cui il termine, potente e con molti risvolti romantici, viene invece sminuito e bistrattato.

Nasce da questa riflessione la collezione primavera-estate 2023 di N° 21 che il direttore creativo Alessandro Dell’Acqua ha concepito come una collezione di stati d’animo.

N21 collezione donna primavera estate 2023 – Photo Courtesy of N21

La collezione. Le gonne hanno sempre un qualcosa di scomposto e non si allacciano interamente sul dietro, le camicie sono in seta e nylon trasparente con gli inserti in pizzo, i minitailleur sono in maglia doppiata con le paillettes rosse o in maglia doppiata con il pizzo di tulle, le giacche sono in tessuto con la lavorazione piuma e con le piume vere di gallo applicate, le camicie dal taglio maschile sono piccole e stropicciate, gli abiti in chiffon nero doppiano un

fourreau rosa pallido.

N21 collezione donna primavera estate 2023 – Photo Courtesy of N21

Le culotte e i reggiseni in raso dai colori forti si rendono protagonisti sotto gli abiti-lingerie trasparenti, le gonne a tubo sono in pelle chiara. Tailleur con le giacche maschili, gonne ampie e soprabiti sono in un tessuto di cotone e seta attraversato da un filo di alluminio che permette stropicciature casuali e modificabili. E gli abiti da sera più preziosi sono ottenuti da una lavorazione di abiti da sposa vintage smontati e rimontati per assumere forme di gonne o di bustier. Mentre la figura dell’amante si innalza sui tacchi alti delle mules onnipresenti.

N21 collezione donna primavera estate 2023 – Photo Courtesy of N21

Gli accessori. Pratiche mules in pelle o in vernice, nere, rosse o bianche, hanno una suola disegnata in modo che si allunghi verso il tallone mentre il tacco, alto, è assente: è il frutto di un calcolo ingegneristico che permette l’equilibrio e la stabilità mentre innalza la figura a un’altezza di 12 centimetri senza la presenza fisica del tacco. Un nuovo modello di borsa trapezoidale in pelle, in vernice e in tessuto a piume con una chiusura metallica su tutta la larghezza definisce un look sensuale ed energico.