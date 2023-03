Saint Laurent collezione donna inverno 2023 2024

SAINT LAURENT collezione donna autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of Saint laurent

Invece di scegliere un’incarnazione specifica della donna Saint Laurent, per la collezione inverno 2023 della casa, Anthony Vaccarello ha distillato l’essenza del classico stile Saint Laurent – un potente mix di precisione, emozione e reticenza – e l’ha combinata con i suoi codici per un immagine severamente riconfigurata, che riflette il momento attuale, su un’estetica familiare: il tailleur-jupe.

La precisione può essere trovata nella linea affilata delle spalle di un nuovo blazer audace. Tutto inizia con questo gesto, il tessuto detta il resto. Creando attriti allettanti, la giacca strutturata è giustapposta a uno strato fluido di stoffa, una sciarpa caratteristica che può fondersi con il fiocco di una camicetta o estendersi come una stola.

L’emozione è presente nell’effettiva dissoluzione dell’esclusività di genere, poiché capi classici come il blazer, ma anche un bomber di pelle e una canotta dal taglio deciso, sono perfettamente incorporati nel guardaroba di una donna. Allo stesso modo, i motivi tradizionalmente associati alla sartoria maschile – gessati, tartan e glen plaid – assumono una femminilità attuale grazie a una leggerezza sorprendente.

La reticenza è evidente nell’alternarsi di trasparenti e opachi, emanati da capi ricorrenti in chiffon, crepe-de-chine e mousseline, oltre che da calze velate. La donna Saint Laurent espone il suo corpo quando lo desidera e lo nasconde se ne ha voglia.

Messi insieme, questi elementi creano la silhouette chiave, composta da un blazer sicuro abbinato a una gonna a tubino sottile, un look senza tempo che acquista un significato nuovo reso attraverso la lente di dettagli raffinati, una materialità lussuosa e un approccio essenziale che spoglia via l’ornamento superfluo per trasporre al presente una classica divisa Saint Laurent. In una vena di moderna disinvoltura, i look da sera sono ancorati a pantaloni slim in cashmere.