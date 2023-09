Nuova CLE Coupé: 6 versioni e tre motorizzazioni mild hybrid

La nuova CLE Coupé, che porta avanti la tradizione dei coupé della Stella in chiave ancora più sportiva e tecnologica, con un deciso upgrade anche in termini di comfort e abitabilità, è ordinabile in Italia con prezzi a partire da 62.443 euro per la CLE 220 d Coupé in versione ADVANCED. La gamma italiana si presenta al lancio con sei line di allestimento (ADVANCED, AMG Line ADVANCED, ADVANCED PLUS, AMG Line ADVANCED PLUS, AMG Line PREMIUM e AMG Line PREMIUM PLUS) e tre motorizzazioni, tutte mild hybrid, un diesel e due benzina. Il diesel è un 220 d con una potenza combinata di 220 CV e consumi estremamente contenuti, di 4.7 litri per 100 km. Le due motorizzazioni benzina (200 e 300 4MATIC), offrono una potenza di sistema rispettivamente di 227 e 281 CV.

Mercedes-Benz prosegue la sua lunga tradizione di dream car sportive ed eleganti con una nuova serie indipendente. La nuova CLE Coupé sfrutta le innovazioni concettuali e tecniche di Classe C e Classe E. Con il suo design espressivo, l’esclusivo equipaggiamento di comfort per la massima individualità e le prestazioni di guida sicure e sportive, la nuova CLA Coupé è una nuova ambasciatrice della lunga tradizione dei coupé della Stella. L’anno prossimo seguirà la CLE Cabriolet per gli amanti dell’aria aperta. Con questa nuova dream car, Mercedes-Benz esaudisce i desideri di molti clienti dei segmenti Classe C e Classe E.

Design iconico: passo lungo, montante A ben posizionato e fortemente inclinato, sbalzo anteriore corto e posteriore leggermente più lungo, spalle pronunciate e ruote grandi. Queste proporzioni hanno sempre avuto una magia particolare e sono indissolubilmente legate al marchio Mercedes-Benz. La nuova CLE Coupé combina queste proporzioni sportive ed eleganti con il moderno linguaggio stilistico di Mercedes-Benz. Fedele alla filosofia di design Mercedes-Benz della purezza sensuale, il risultato è una scultura piena di potenza e dinamismo che incarna una dichiarazione emotiva da ogni prospettiva.

Aspetto atletico: la sezione frontale progressivamente inclinata in avanti (“muso di squalo”) con cofano ribassato, i fari piatti a LED dal design unico e la griglia del radiatore tridimensionale di nuova concezione assicurano un aspetto atletico ma estremamente elegante. I powerdome fortemente sagomati sul lungo cofano si riferiscono ai potenti motori fino a sei cilindri. Nella vista laterale, un caratteristico bordo sagomato struttura il potente volume. Questa linea di carattere va dal faro allo specchietto retrovisore esterno e dalla luce posteriore alla maniglia della porta. Il posteriore muscoloso è caratterizzato da superfici fluide, transizioni morbide e fari a LED in due parti con nuovi contorni e corpi luminosi tridimensionali.

Spazio a volontà: Con una lunghezza di 4.850 millimetri, una larghezza di 1.860 millimetri e un’altezza di 1.428 millimetri, la nuova due porte è la coupé più grande del segmento medio. Grazie al suo concetto dimensionale, in particolare al passo più lungo di 25 millimetri, la CLE Coupé offre uno spazio significativamente maggiore rispetto alla Classe C Coupé. In particolare, i passeggeri posteriori beneficiano di 10 millimetri in più di spazio per la testa, 19 millimetri in più di spazio per spalle e gomiti e 72 millimetri in più di spazio per le ginocchia. Il bagagliaio offre 60 litri di volume in più e può contenere facilmente tre sacche da golf.

Sporty luxury: Nell’abitacolo spiccano il display della strumentazione da 12,3 pollici completamente digitale, il display centrale da 11,9 pollici orientato al guidatore in formato verticale di facile utilizzo e l’illuminazione ambientale dinamica a 64 colori. Se lo si desidera, può estendersi dalla console centrale fino a sotto le bocchette di ventilazione esterne. In ciascuna delle porte, una striscia di luce corre lungo i contorni del bracciolo e della linea di cintura fino alla parte posteriore. Un altro punto di forza sono i sedili anteriori con design sportivo integrale, sviluppati esclusivamente per la CLE. In combinazione con il sistema audio surround 3D Burmester® opzionale, sono dotati di due altoparlanti ciascuno all’altezza dei poggiatesta e creano così un’esperienza musicale particolarmente individuale e coinvolgente con Dolby Atmos e Spatial Audio vicino alle orecchie.

Funzione specifica EASY-ENTRY: Per la prima volta in Mercedes-Benz, i sedili anteriori non si sbloccano con una leva, ma con un elegante anello in pelle Nappa. È comodamente posizionato sul bordo superiore dello schienale.

Ultima generazione di MBUX: CLE Coupé adotta numerose innovazioni digitali della nuova Classe E. Con la nuova architettura elettronica e la terza generazione del sistema di infotainment MBUX, è il coupé più intelligente della Stella. Offre un’esperienza di intrattenimento eccezionalmente interattiva con app di terze parti e un nuovo livello di personalizzazione con funzioni di comfort automatizzate (routine).

Electrified driving experience: La nuova CLE Coupé stabilisce nuovi standard di efficienza grazie all’elettrificazione sistematica e al downsizing intelligente. Tutti i motori sono mild hybrid con generatore di avviamento integrato e sistema elettrico a 48 volt. È possibile scegliere tra unità a quattro cilindri e, come motore più potente, un motore a benzina da 3,0 litri in linea (dati provvisori di Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC: consumo di carburante combinato (WLTP): 8,6-7,8 l/100 km; emissioni di CO2 combinate (WLTP): 196-176 g/km).

Piacere di guida sportivo e confortevole: il telaio è ribassato di 15 millimetri di serie. L’optional DYNAMIC BODY CONTROL, con smorzamento a regolazione continua sull’asse anteriore e posteriore in combinazione con lo sterzo dell’asse posteriore, entrambi offerti nel pacchetto Technology, garantisce un piacere di guida particolarmente agile e allo stesso tempo confortevole. L’angolo di sterzata può arrivare a 2,5 gradi. Questo riduce il raggio di sterzata di 50 centimetri. Nonostante le dimensioni maggiori, la CLE Coupé con trazione posteriore ha un raggio di sterzata inferiore a quello della Classe C Coupé (10,7 metri anziché 11,2).

Ampia sicurezza: numerosi sistemi di assistenza alla guida, alcuni dei quali sono stati ulteriormente sviluppati, offrono un supporto specifico per ogni situazione per una maggiore sicurezza. La ricca dotazione di serie comprende ATTENTION ASSIST, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist e il pacchetto parcheggio con telecamera di retromarcia. In Europa occidentale, anche il sistema di assistenza attiva alla distanza DISTRONIC è di serie.