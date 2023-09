Le 10 Tendenze moda uomo per l’autunno inverno 2023 2024

Le sfilate hanno parlato – ecco le principali tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Una guida di stile per gli uomini per la prossima stagione autunno inverno.

Tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Photo courtesy of Prada

La moda uomo è sempre in bilico tra innovazione e tradizione. Se in passerella spesso (troppo spesso) vediamo proposte che non stanno letteralmente in piedi, e che infatti poi non prendono perché troppo esagerate, o troppo poco maschili, è anche vero che poi qualcosa rimane sempre. E così la moda uomo continua ad evolversi anche se con un ritmo molto più lento rispetto alla frenetica evoluzione della moda femminile. E per fortuna. In questo articolo prendiamo in considerazione le 10 tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024 alle quali ispirarci per la prossima stagione fredda.

Vestire tono su tono

Gli outfit monocromatici in sfumature opache come cammello, grigio, verde oliva e marrone saranno molto di tendenza per la prossima stagione. I look total tone permettono di ottenere uno look moda raffinato e minimalista. Sentitevi liberi di stratificare, indossando capi di tonalità simili come cappotti, abiti, maglioni e pantaloni.

Tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Photo courtesy of Prada

Giubbotti Varsity rétro

I giubbotti Varsity e con grandi lettere applicate come negli anni ’50, con maniche in pelle che riprendono lo stile rétro americano. Da cercare i patch colorati e i dettagli a strisce. Da abbinare a jeans e completare con un berretto per uno stile moderno e forse anche un po’ preppy. Solo per i più giovani.

Quadri audaci

La tela scozzese diventa il motivo più visto per l’autunno. Da cercare tessuti a quadri scozzesi oversize e spessi in cappotti, giacche e abiti. Le colorazioni neutre esprimono eleganza rustica, mentre le opzioni colorate aggiungono brio e originalità al look.

Tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Photo courtesy of Louis Vuitton

Pelle morbida

Pelli dall’aspetto burroso nelle tonalità della terra conferiscono un tocco elegante a qualsiasi outfit. I cappotti in pelle, le giacche bomber e i pantaloni in pelle erano presenti in modo prominente sulle passerelle. Questo look comunica il tanto ricercato lusso rilassato.

Silhouette oversize

Le forme esagerate che avvolgono il corpo definiranno lo stile autunnale per l’uomo. I cappotti, i mantelli, i trench e i pantaloni ampi offrono comfort pur sembrando chic.

Colori ricchi

Le tonalità scure come smeraldo, vino, navy, marrone cioccolato, grigio ardesia e ocra infondono un tocco di classe drammatica alla moda uomo per l’autunno. Abbinare i capi basic nei colori accesi ad accessori più neutri per un contrasto audace ma di tendenza.

Tendenze moda uomo autunno inverno 2023 2024. Photo courtesy of Ferragamo

Dettagli western

Dettagli western discreti come le frange in pelle o inserti in pelle morbida conferiscono un tocco rustico alle giacche, alle camicie e ai denim. Prevale il look da cowboy moderno.

Maglioni spessi e pesanti

I maglioni spessi e pesanti aggiungono calore protettivo e interesse visivo. I pattern, i nordici e gli intrecciati si abbinano perfettamente a giacche in pelle o cappotti.

Scarpe d’effetto

Le calzature d’impatto completano l’outfit. Pensiamo a stivali robusti con suola a carrarmato, a mocassini preppy o a sneakers in stampa pitone (addirittura!). I calzini audaci si prestano come accessorio divertente.

Revival anni Settanta

Lo stile anni Settanta groovy è tornato alla grande. I pattern fantasiosi, i dettagli in montone e pelle e le silhouette morbide rievocano l’atteggiamento rilassato di quel periodo. Le camicie e occhiali da sole espliciti e retro completano il look.

Con un arsenale di maglioni tessuti, accessori in pelle, tocchi rétro e stampe audaci, abbracciare queste tendenze ti farà apparire allo stesso tempo elegante e a tuo agio nel prossimo autunno inverno 2023 2024. Resta al passo con le nuove tendenze prendendo ispirazione da questi look moda.

