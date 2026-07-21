Perché sempre più uomini stanno cambiando il modo in cui si prendono cura del proprio corpo

Per decenni, la routine sotto la doccia dell’uomo medio è rimasta praticamente immutata. Uno shampoo. Una saponetta. Cinque minuti dopo era già vestito e fuori di casa. La stessa saponetta veniva spesso usata per lavare tutto, dal viso ai piedi, e nessuno ci trovava nulla di strano. La cura della persona doveva essere semplice. Meno tempo si passava davanti allo specchio del bagno, meglio era.

Oggi qualcosa sta cambiando. Non perché gli uomini desiderino improvvisamente complicate routine di bellezza, ma perché stanno iniziando a mettere in discussione abitudini che, a ben vedere, non hanno mai avuto molto senso.

La pelle del viso non è così diversa da quella che ricopre il resto del corpo. Si secca, si irrita, subisce i danni del sole, reagisce ai prodotti troppo aggressivi e cambia con il passare degli anni. Eppure, per molto tempo, molti uomini hanno speso volentieri soldi per una buona crema idratante per il viso, continuando però a lavare il resto del corpo con il primo sapone trovato sugli scaffali del supermercato.

La novità più interessante nel mondo del grooming maschile non riguarda un nuovo taglio di capelli o una fragranza di tendenza. Riguarda tutto ciò che sta sotto il collo. Sempre più uomini prestano attenzione alla pelle secca, ai gomiti ruvidi, alle mani screpolate, all’acne sul corpo, ai peli incarniti e alle irritazioni che spesso compaiono dopo allenamenti intensi o lunghe giornate trascorse all’aperto. Problemi che un tempo venivano accettati come inevitabili oggi vengono trattati per quello che sono: problemi che spesso hanno soluzioni semplici.

La maggior parte degli uomini non ha alcun interesse a trasformare una doccia di cinque minuti in un rituale di mezz’ora. Non desidera riempire il bagno di creme, sieri e flaconi. Semplicemente, non vede più il motivo di convivere con una pelle costantemente secca, che tira o prude, se basta modificare di poco la propria routine per risolvere il problema.

In fondo, è lo stesso principio che molti uomini applicano già ad altri aspetti della vita. Nessuno sceglierebbe volontariamente un paio di scarponi scomodi se ne esistesse uno migliore, né continuerebbe a usare un attrezzo che rende un lavoro più difficile del necessario. Anche la cura del corpo sta entrando in questa logica. Se qualcosa funziona, si usa. Se rende la vita quotidiana un po’ più semplice, non c’è motivo di evitarlo.

Anche lo sport ha contribuito a cambiare mentalità. Oggi molti più uomini frequentano la palestra, corrono, vanno in bicicletta, fanno escursioni o praticano attività sportive rispetto a una generazione fa. Sudore, sfregamento continuo e docce frequenti mettono la pelle sotto maggiore stress. Acne sul corpo, irritazioni provocate dall’abbigliamento tecnico e pelle secca diventano molto più difficili da ignorare quando finiscono per compromettere l’allenamento o il comfort durante la giornata.

Lo stesso vale per il lavoro. Chi trascorre molte ore all’aperto sa bene che il sole non colpisce soltanto il viso. Chi lavora con le mani conosce altrettanto bene il fastidio della pelle screpolata, che può arrivare a rendere dolorose anche le attività più semplici. Dopo aver accumulato queste esperienze, scegliere un detergente più delicato, usare una crema per le mani o proteggere la pelle dal sole smette di sembrare un gesto estetico e diventa semplice buon senso.

I dermatologi lo ripetono da anni. I saponi tradizionali possono eliminare non solo lo sporco, ma anche gli oli naturali che aiutano la pelle a mantenersi in equilibrio. Per alcune persone questo non rappresenta un problema. Per altre, soprattutto per chi si lava spesso o vive in climi secchi, può tradursi in irritazioni persistenti, pelle che tira e desquamazione. In molti casi basta passare a un detergente più delicato o applicare una semplice crema idratante dopo la doccia per notare una differenza concreta.

Forse il cambiamento più interessante non riguarda ciò che gli uomini comprano. Riguarda ciò che non sentono più il bisogno di dimostrare.

Per molto tempo è esistita una convinzione implicita: trascurare il proprio aspetto rendeva, in qualche modo, più uomini. Pelle ruvida, danni causati dal sole e secchezza costante venivano quasi considerati medaglie al valore. Occuparsi di questi aspetti poteva essere liquidato come qualcosa di superfluo o eccessivamente attento all’estetica.

Oggi questa mentalità sta lentamente scomparendo. Soprattutto gli uomini più giovani non vedono alcun valore nel confondere la trascuratezza con la durezza. Sanno distinguere tra passare un’ora davanti allo specchio e dedicare due minuti a evitare un problema prima che si presenti. Una cosa è la vanità. L’altra è la manutenzione.

La maggior parte degli uomini continua a non avere alcun interesse per routine da dieci passaggi, trattamenti costosi o pelle perfetta. Cerca prodotti che funzionino, richiedano poco tempo e risolvano problemi reali. L’obiettivo non è la perfezione, ma smettere di ignorare parti del corpo che meritano la stessa attenzione di qualsiasi altra.

La vecchia saponetta non sta scomparendo, e non ce n’è motivo. Per molti uomini continuerà a far parte della routine quotidiana ancora a lungo. Ma non rappresenta più l’intera filosofia della cura personale maschile.

Il cambiamento più grande non è che gli uomini siano diventati ossessionati dalla cura del corpo. È che stanno iniziando ad affrontarla con maggiore pragmatismo. Prendersi cura della propria pelle non viene più visto come una dichiarazione estetica. È come fare la manutenzione dell’auto, sostituire un paio di scarpe consumate o usare l’attrezzo giusto per il lavoro giusto. Richiede poco tempo, i benefici sono evidenti e, una volta presa l’abitudine, viene spontaneo chiedersi perché non lo si sia fatto prima.