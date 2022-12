Parliamo di tendenze capelli uomo per il 2023 e non possiamo non parlare di colore. Anzi, di decolorazione dei capelli. E di colore…

Trend colore capelli uomo 2023 – Foto ADVERSUS

È il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda le tendenze capelli uomo per il 2023. Parliamo spesso di tagli, di lunghezze, di styling e di prodotti per lo styling. Ma il colore è sempre un po’ trascurato. Sarà perché ancora non ha preso veramente piede, almeno nella vita quotidiana, sarà perché per certi versi il colore capelli per l’uomo rimane un tabù (anche giustamente, in certi casi…).



Il punto sulle tendenze colore capelli per l’uomo lo facciamo insieme a Tony Ross, hair stylist che chi frequenta i backstage della Milano Fashion Week conosce bene. Fondatore e Direttore creativo di Tony Ross Salon & Barber Shop a Corciano, Perugia, ha creato i look capelli di modelli e modelle per brand come Max Mara, Roberto Cavalli, MSGM, Diesel.



Iniziamo subito con quella che sarà la parola chiave per quanto riguarda le tendenze colore capelli uomo per il 2023: decolorazione.



“La decolorazione nell’uomo sta andando fortissimo. Nella tonalizzazione diventa anche qui molto personalizzabile” ci spiega Tony Ross “Ho dei ragazzi nel salone che si tonalizzano sul verde acqua, sul rosa, e tanti accennano a tonalità bionde”.



E il grigio, che abbiamo visto molto nelle ultime stagioni?

“Il grigio, maxi trend, fino a ieri è andato molto nell’uomo” prosegue Tony Ross “ma in questo momento i capelli anni ’90, un po’ più grunge, vanno per la maggiore, e il capello torna quasi dorato, passatemi il termine… quasi giallognolo, quasi che si fosse ormai slavata un po’ la tonalizzazione. Mi ricorda un poco Eminem degli anni ’90, questo è davvero il maxi trend, se parliamo di decolorazione maschile, se si vuole una colorazione che sia d’impatto”.



Ringraziamo Tony Ross – Hair Stylist

Tony Ross Salon & Barber Shop

https://www.instagram.com/_tony_ross

https://www.instagram.com/tonyross_salon

Charlotte Mesman per ADVERSUS

