Tendenze capelli uomo 2023 – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze, nei capelli come nella moda, sono fatte di grandi contrasti e di contraddizioni, almeno apparenti. E così è sicuramente anche per le tendenze capelli uomo 2023. Ne abbiamo parlato con Tony Ross, hair stylist molto noto tra gli addetti ai lavori che frequentano i backstage della Milano Fashion Week, fondatore e Direttore creativo di Tony Ross Salon & Barber Shop a Corciano, Perugia.

Parliamo di lunghezze capelli

“Nell’uomo i tagli medio lunghi sono quelli che in questo momento stanno andando molto molto forte” inizia subito a spiegare Tony Ross “Mi torna in mente un Johnny Depp degli anni ‘90, quando fu protagonista di Blow per intenderci, è un look che per l’uomo in questo momento sta andando tantissimo”.

Ma come abbiamo detto, per ogni tendenze esiste una controtendenza, e in questo caso al capello lungo alla Johnny Depp viene contrapposto un capello cortissimo.

“E sempre per l’uomo tagli come quello di Justin Bieber, quindi tagli molto corti, che sembrano rasati in maniera quasi unica, sono tagli che stanno veramente spopolando”.

Sono questi i due maxi trend per l’uomo se parliamo di tendenze capelli per il 2023.

Lo styling. Da un look completamente secco al ritorno del wet look

E concludiamo questa rassegna dei principali trend capelli uomo per il 2023 parlando di texture e di look, che – in linea con quanto detto più sopra – spazia da un estremo all’altro.

“Anche per l’uomo o si passa ad un look completamente secco con delle soluzioni saline, e cera superdry, per dei look estremamente matte, oppure dei look estremamente bagnati. Torno il gel per dei look bagnati, il wet look, anche nel lungo, sta andando tantissimo”.

Ringraziamo Tony Ross – Hair Stylist

Tony Ross Salon & Barber Shop

Charlotte Mesman per ADVERSUS