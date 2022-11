Street style da Chanel alla Paris Fashion Week Estate 2023 – Foto ADVERSUS

Lo street style da Chanel, a Parigi of course, è sempre il punto più alto di tutte le quattro fashion weeks che ogni stagione partono da New York, per spostarsi a Londa, poi Milano e infine Parigi. La sfilata di Chanel è l’evento più importante, più ambito, più seguito. E lo street style alla sfilata di Chanel è dello stesso livello.

Street style da Chanel alla Paris Fashion Week Estate 2023 – Foto ADVERSUS

La stragrande maggioranza degli invitati, degli addetti ai lavori, delle giornaliste e delle cosiddette influencers si presenta o in Chanel dalla testa ai piedi o almeno con un accessorio del celeberrimo brand di moda.

E così è stato anche alla sfilata Chanel per l’estate 2023. In passerella sfilavano i capi per la prossima estate, ma sulla strada venivano indossati quelli per l’autunno inverno 2022 2023. E quale occasione migliore per proporvi una carrellata di look moda per l’autunno inverno 2022 2023 se non attraverso una selezione delle (moltissime) foto street style scattate subito prima e subito dopo la sfilata di Chanel?

Il video che trovate su questa pagina più sopra si riferisce allo street style da Chanel e da MiuMiu che ha sfilato poco dopo sempre a Parigi.

