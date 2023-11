Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di dicembre 2023. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Purtroppo sarà problematica la comunicazione tra voi e chi amate. La gelosia e la possessività la fanno un po’ da padroni, ma se farete bene attenzione ed eviterete di inscenare sceneggiate da far impallidire gli esperti di effetti speciali, arrivate a fine anno ancora intatti e senza dolorosi strappi. Comunque la prima settimana vi consigliamo di sanare i contrasti sperimentando intricanti giochetti tra le lenzuola e dalla seconda parte del mese vi invitiamo a essere più lucidi e razionali. Quindi le festività, tutto sommato si presentano con le carte in regola per traghettarvi verso un 2024 di tutto rispetto che vi regalerà soddisfazioni e nuovi traguardi di gloria. Tesi e delicati i rapporti affettivi o professionali di cui farete più fatica a sopportare la prepotenza o l’eccessiva superficialità e pigrizia, ma entrare in rotta di collisione ora è particolarmente pericoloso, meglio attendere che i fatti vi diano ragione. In quest’ ultimo mese dell’anno solitamente si tira il bilancio finale e siate sinceri, certo non avete molto di cui lamentarvi.

TORO

Impegnatevi a ricucire i rapporti d’amicizia, famiglia e d’amore, incrinati per capriccio. Non faticherete trovare le parole e i gesti consoni. Certo rammentate che in questo mese si festeggiano il Natale e la fine d’anno e anche chi ama atteggiarsi a freddo cinico e dichiara di non provare emozione per le festività, nel cuore sente la dolcezza e le promesse insite in certe scadenze. Inoltre, in occasione delle giornate la luna risveglierà tutta la vostra calda passionalità. Questa è una ragione in più per dimostrare al partner la vostra disponibilità e la tenerezza caratteriale. Cha siate single o in coppia, progettatevi vacanze, anche brevi che lascino spazio alla voglia di sognare. Nel lavoro si moltiplicheranno le occasioni per dimostrare le vostre capacità, non solo la buona volontà, ma anche le notevoli doti d’inventiva e di fantasia, che vi sono naturali. Soprattutto, chi ha un’attività commerciale, sfrutti ogni occasione per chiudere affari importanti o per lanciarsi in acquisti di prodotti originali da presentare al pubblico. Programmate gli acquisti natalizi per tempo, vedrete che così non sbaglierete un colpo, soddisfacendo i desideri di amici, partner e parenti, senza spendere troppo.

GEMELLI

Avete corso tanto e riempito le stive di onori e glorie tali, da bastarvi per almeno un decennio! Quindi, non cadete in depressione se nell’ultimo mese dell’anno nascessero piccole incomprensioni tra voi e chi amate. Si tratterà di qualche scatto di nervi vostro o del partner, che va sedato sul nascere, con diplomazia. Piuttosto convulse saranno, come succede tutti gli anni in questo periodo, ma per voi in modo particolare, le giornate di quest’ ultimo mese del 2023. Nulla di cui preoccuparsi, cari volatili e simpatici nativi, perché potrete godere dell’energia elargita dai pianeti amici. Si aprono le porte dell’amore, ai più scettici o a chi pensava di aver chiuso il cuore alle speranze. Vi attende un periodo dolcissimo proprio in occasione delle festività di Natale e di fine d’anno. Organizzate qualcosa di particolare e largheggiate pure nel fare e farvi regali degni di nota. Rivalutando al microscopio i mesi trascorsi al lavoro sarete soddisfatti, di quanto avete portato avanti. Quindi infondete attorno a voi l’entusiasmo e l’ottimismo, che vi permetteranno di realizzare ciò che, la vostra mente, elucubra. Avrete una rinnovata la capacità di riflessione e il tempo per prendere decisioni importanti.

CANCRO

Chiudete l’anno come si deve e si spera, con maggior umiltà e consapevolezza di come l’avete aperto. Dovreste aver compreso che non siete il centro del mondo, l’unico sole intorno a cui tutti ruotano, per vedervi sorridere: se così non è, peggio per voi! Ci pensano le stelle e gli eventi a presentarvi un conto salato. Così, il mese, che ospita le festività più dolci e intime dell’anno, regala sorprese eccezionali a chi ha compreso il significato della condivisione e smesso di confondere l’orgoglio con la dignità. Per questi nativi, la vita sentimentale e familiare sarà gratificante e foriera d’eccezionali promesse e premesse, che si concretizzeranno nei primi mesi del futuro anno. Chi, invece, è ostinatamente ancorato a schemi mentali ottusi, si troverà amareggiato e rammaricato ad aprire in solitudine, non già sontuosi regali, ma sacchi di carbone! E’ inutile e controproducente, accusare gli altri se al lavoro non giungono le soddisfazioni attese. I saggi hanno capito che si tratta di attendere che, chi deve decidere, abbia il tempo per valutare le ipotesi della situazione. Però, non chiudete l’anno con il bilancio in rosso e sarete soddisfatti vedendo il grafico delle entrate che segna una linea in rialzo. Siate quindi generosi e fate e fatevi un regalo natalizio.

LEONE

Durante l’ultimo mese, risentite il peso dello stress, ma le soddisfazioni sono il tonico migliore per programmare le vacanze natalizie. L’aria di Natale, porta alla memoria le atmosfere dell’infanzia, che non dimenticate mai, anche se nessuno può imporvi di dichiararlo. Ora le stelle v’invitano a mostrare generosità, facendovi e facendo romantici regali al partner o agli amici. Probabilmente, avvertite il richiamo dell’ovattata atmosfera domestica più del solito. Chi vi ama, del resto, farà di tutto per organizzare ogni cosa nel modo che vi è più gradito. Avete qualcosa da chiarire con un familiare, per un atteggiamento scortese o parole fraintese. Sfruttate i primi dieci giorni per terminare gli impegni e chiudere le trattative d’affari in corso. In questo periodo di bilanci di chiusura d’anno, al lavoro sarete coinvolti da un’attività frenetica, ma con la possibilità di concludere gli impegni presi. Siete caldamente invitati ad usare costanza e serietà, sino a quando non sarete soddisfatti del raccolto e potrete dedicarvi a programmi più piacevoli. Il buon momento finanziario vi consente qualche spesa speciale, o la programmazione oculata di nuovi investimenti sul medio termine.

VERGINE

Le stelle vi sorridono generose e prendendovi per mano o sospingendovi vi preparano una fine d’anno degna di un sovrano o di uno sceicco. A parte il solito problemino che vi assilla la fortuna cammina vicino a voi, quindi fate il piccolo sforzo di allungare la manina! Soprattutto allungate la mano, anzi allargate le braccia a un partner innamorato e ora deciso a gettare basi solide per il vostro futuro di coppia! Ora è il momento delle prese di posizione storiche soprattutto per chi ancora si trovasse coinvolto in storie parallele e magari per timore delle conseguenze continuasse a trascinare un rapporto asfittico e insoddisfacente, sacrificando chi, invece, offre eccellenti garanzie di felicità e con infinita pazienza continua ad aspettare. Attenzione cari nativi, così restii e pensosi al momento di staccarvi da ciò che pensavate inossidabile e scontato, ora anche il biblico Giobbe non vuole più attendere e soprattutto merita una risposta! I single si preparino a incontri piccanti e ad avventure spettacolari, senza giocare sporco però, perché potrebbero scoprirsi molto più innamorati del previsto! Notizie sorprendenti al lavoro per chi attende avanzamenti di carriera o sospira per la conclusione di affari ancora in sospeso. Ripresa economica!

BILANCIA

L’ultimo mese del 2023 è una marcia trionfale che vi accompagna al prossimo anno dove troverete, finalmente quello che stavate cercando da tempo. I pianeti amici e favorevoli v’invitano a guardarvi attorno con lungimiranza, senza vagheggiare ipotetici orizzonti di gloria lontani e confusi. L’amore, la complicità e la serenità è proprio lì vicino a voi con un partner innamorato e in assoluta sintonia con i vostri desideri e sogni. Quindi basta girovagare, dovete costruire o rinsaldare un rapporto serio e responsabile che vi garantisce gioia, passione e divertimento. Eccellente periodo anche per progettare miglioramenti nell’abitazione o programmare spese voluttuarie magari per organizzare un bel viaggio verso esotiche località in prossimità delle feste di fine anno. L’esperienza passata e i traguardi raggiunti con determinazione dovrebbero avervi insegnato a stilare una realistica scaletta di priorità, quindi non vi serve altro che seguirla. Se ci fosse qualcuno che a causa di qualche transito difficile ha affrontato una chiusura di rapporto affettivo o professionale, non perda l’ottimismo, così doveva andare, ora si prepari a nuove interessanti possibilità.

SCORPIONE

Le stelle vi amano e vi coccolano accompagnandovi fino alla fine dell’anno. Che delizia invidiabile! Renderanno la vostra vita affettiva eccitante, coinvolgente, tenera, trasgressiva, quindi trascorrerete i giorni in un crescendo di complicità e armonia. Che bel clima per prepararsi al Natale e alle festività del mese! Partner e famigliari meritano qualcosa di molto particolare quest’anno e non potete esimervi dall’accontentare chi vi ha supportato con affetto, inoltre, in fondo al cuore siete romantici e fantasiosi quindi non faticherete a soddisfare tutte le loro richieste, anzi sono certa che li sorprenderete organizzando qualcosa di particolare. Durante questo mese incantato è possibile vedere il ritorno di una persona del passato che non avete dimenticato. Per qualcuno sarà unicamente la possibilità di assaporare il piacere di una rivincita, per altri quella di riprovarci ancora, tutto dipende solo da voi e da ciò che il cuore ora ben collegato al cervello vi suggerisce. Non è stato un anno facile, avrete lottato, ma facendo il bilancio di fine anno, sarete compiaciuti per i risultati ottenuti. Avete la meritata soddisfazione di vedere un’impennata decisa del prestigio e delle entrate.

SAGITTARIO

Gli astri vi guardano con occhio più benevolo e potete chiudere l’anno in bellezza! Le alleanze astrali sono la leva che vi aiuterà a scalare alte vette. Tutto, dentro e attorno a voi, si armonizza e si sciolgono gli amletici dubbi, che vi tormentano. Chi vi ama sarà sorpreso e si libererà dal timore di non essere più al centro dei vostri interessi. Impegnarsi insieme nei preparativi per le festività, a cominciare dalla lista dei regali e l’organizzazione di pranzi e cene o la speciale vacanza che avete sempre desiderato è l’ideale per riscoprire il pieno affiatamento di coppia. Per qualcuno, gli ultimi due mesi sono stati caratterizzati da difficoltà e rinunce ad ambiziosi “sogni di gloria”. Ma se non avete perso l’entusiasmo e la voglia d’impegnarvi, vi basterà poco per guardare avanti con ottimismo. Improvvisamente arrivano le risposte attese per impostare futuri impegnativi programmi di lavoro. Chi si era opposto alle vostre proposte, ora non ha più motivo di contrastarvi, anzi potrebbe diventare il vostro miglior alleato. Buona la situazione finanziaria, grazie anche al recupero di vecchi crediti.

CAPRICORNO

Chiudete in bellezza, quindi nessun patema d’animo, cari terrestri nativi! Le festività che tanto piacciono scorrono tra affetti, comprensione e appassionata complicità. Unica avvertenza: è tenere a freno la gelosia e la possessività che a tratti possono farvi prendere lucciole per lanterne e portarvi a immaginare rivali dove non c’è ne è traccia. Il partner vuole trascorrere questo convulso mese in pace organizzando con voi qualche cosa di particolare per Natale o San Silvestro, quindi non ha voglia di subire interrogatori e riderà delle vostre paure. Incontrate gente e rivedete amici e conoscenti, con cui avete interrotto i rapporti, senza motivo. Così tra una cena conviviale e l’altra o tra una festicciola prenatalizia e l’altra, qualcuno sentirà suonare le campane dell’amore e finirà l’anno baciandosi sotto il vischio. Positivi, leali, generosi, come non vi capita spesso e disponibili come al solito nei rapporti di lavoro sarete autentici “cavalieri senza macchia”, pronti a dare una mano a colleghi o collaboratori in difficoltà. Non temete d’esagerare, il solo rischio è viziare qualcuno e farsi nuovi alleati. Proprio nulla male, no?

ACQUARIO

Gli astri vi guardano con occhio benevolo e potete chiudere l’anno in bellezza. Tutto, dentro e attorno a voi, si armonizza e sentimenti ed emozioni fluiranno sereni. Chi vi ama rimarrà piacevolmente sorpreso e si libererà dal doloroso timore di non essere al centro dei vostri interessi. Troverete il pieno affiatamento di coppia, impegnandovi insieme nei preparativi per le prossime festività. Per celebrare, programmate qualcosa di speciale solo per voi e il partner, magari una vacanza nella località, che da qualche tempo desiderate visitare. Le uniche tensioni possono derivare dagli echi, mai del tutto spenti, di dissapori con alcuni parenti impiccioni. La lucidità mentale, di cui godete ora, vi suggerirà lo spunto necessario per sopirle definitivamente. Per qualcuno gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da difficoltà e qualche dolorosa rinuncia ai bei “sogni di gloria”, che solleticavano le ambizioni. In ogni caso, se non avrete perso l’entusiasmo e la voglia d’impegnarvi, basterà poco per guardare avanti con ottimismo. Chi si era opposto alle vostre proposte, ora non ha motivo di contrastarvi, anzi diverrà un ottimo alleato. Buona la situazione finanziaria, grazie al recupero di crediti.

PESCI

Siete reduci dalle “grandi abbuffate” di consensi che gli astri nei mesi precedenti generosamente hanno fatto piovere su di voi come una pioggia dorata e probabilmente vi sentirete straniti nell’affrontare questo ultimo mese del 2023 che astrologicamente è più complesso. Certi movimenti planetari ostili a momenti vi faranno cadere preda di una sorda nostalgia per un passato remoto e sepolto, ma sarà un momentaneo sconforto, fomentato anche dallo stress e dagli impegni familiari e sociali che il periodo sempre comporta. Non peggiorate la situazione investendo chi vi circonda di colpe o responsabilità che non gli competono, ma parlate di ciò che vi disturba con il partner. La sincerità e l’apertura mentale vi garantiranno la comprensione e il sostegno che desiderate, così tutto riprenderà una serena corsa. Se al lavoro non potete resistere al desiderio di cimentarvi in nuovi progetti, da qualsiasi parte siano proposti, fatelo dopo averli valutati con attenzione e chiesto il parere di un esperto. Comunque sarebbe utile capitalizzare e puntellare ciò che sino a oggi è entrato nella vostra vita, investendo energie e risorse economiche su quanto ha fornito prova di credibilità. Se volete un riconoscimento per i lavori conclusi e per le responsabilità gestite, dovrete agire con diplomazia.

