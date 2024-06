Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di giugno 2024. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Al solito dopo una tempesta, prima o poi torna il sereno e così finalmente per voi terminerà il difficile periodo che stavate vivendo. Questo sarà davvero il mese delle rinascite e delle migliori conferme soprattutto per chi tra voi, facendo tesoro di certe esperienze antipatiche o avendo finalmente compreso cosa andava modificato nel proprio modo di pensare, di vivere e di porsi con gli altri, si sentirà rinato e più consapevole del proprio autentico valore. Quindi se il partner compie gli anni ora fategli un regalo in più: tanto sincero e corrisposto amore che vi scalderà senza dover fare ulteriori sforzi. E anche se il partner non spegnerà ora le candeline della torta, non vi mancheranno certo giornate dolcissime e serate intricanti: in coppia o single è scoccata l’ora della passione! La vita professionale vi riserverà gradite sorprese. Qualcuno potrà recuperare un credito, o risolvere un’annosa questione legale, il cui esito sembrava incerto. I primi dieci giorni saranno quanto mai opulenti, per chi ama investire in Borsa o fare acquisti, in vista delle vacanze estive.

TORO

Il bel mese che vede l’inizio dell’Estate vi vedrà teneri, come cuccioli. Chi vi ama si sentirà circondarlo di simpatiche carinerie. Il fatto è che desidererete avere vicino un compagno sereno, pronto a slanci calorosi. Più lo farete sentire protetto, più riceverete amore. Se non vi difetterà la continuità e non cederete ad ingiustificati cambi d’umore, vivrete un mese di gioie, piccole o grandi che siano. I dolci afflati romantici, potrebbero, in ogni modo, essere soffocati dalla necessità di prendere decisioni importanti, perciò occorrerà l’accordo di entrambi. Sopprimete, quindi, la tendenza di mettere il partner di fronte al fatto compiuto, sicuri della bontà delle vostre intuizioni. Più libera da pensieri e preoccupazioni sarà la vita sentimentale dei più giovani, che organizzeranno un viaggio per conoscere meglio un amore, recentemente entrato nella loro vita. Scoprirete di avere la capacità di “trasformare in oro, tutto ciò che passerà tra le vostre mani”! Fuor di metafora, siatene certi, vi attenderanno importanti affari e trattative di lavoro, che arricchiranno il prestigio professionale, che vi siete costruiti e che aumenteranno i guadagni. L’unico avvertimento giungerà dai pianeti che, invitano alla cautela nell’abbracciare progetti al di là della vostra forza.

GEMELLI

Ormai, sarete avviati su una strada lastricata di successi, consensi e gratificazioni, quasi vi sembrerà di sognare, ma sarà tutta realtà!! Gli astri vi guarderanno con sguardo molto benevolo, facendovi brillare gli occhi di gioia e felicità, soprattutto se state attendendo il ritorno di chi, da qualche tempo, era uscito dalla vostra vita. Se vi accorgete di esserne ancora innamorati, mettete da parte “orgoglio e pregiudizio” ed aprite il vostro generoso cuore all’ascolto ed al perdono. Molto probabilmente, chi vi ama avrà avuto valide ragioni per allontanarsi e ve ne darà tutte le dovute spiegazioni. Questo sarà un mese particolarmente fortunato per chi, invece, già felicemente in coppia, decidesse di sposarsi o d’iniziare una convivenza. I pianeti amici in transito favoriranno ogni nascita, sia del figlio tanto desiderato, sia di nuovi amori, che s’incammineranno con le migliori premesse di felicità e di durata. Quindi, cari single del segno, siete avvertiti!!! La creatività, l’originalità e la lungimiranza, che dimostrerete al lavoro saranno le armi vincenti che vi garantiranno consensi ed appoggi incondizionati. Se desiderate iniziare un’attività autonoma, sappiate che questo sarà il momento migliore.

CANCRO

Sarete sulla cresta dell’onda e la vita affettiva sarà in continuo e piacevole fermento. Fortunato chi di voi compirà gli anni in questo mese, con le stelle che si daranno appuntamento, per accendere candele di successo sulla torta. Si potrà riaprire una storia d’amore, che sembrava sfumata, ma dovrete essere voi a fare il primo passo verso la riconciliazione, anche se dovesse costarvi un atto d’umiltà. D’altra parte, se siete sinceri con voi stessi, sapete di non riuscire a rimanere soli a lungo, inoltre se il partner si è allontanato, lo ha fatto con giustificati e comprensibili motivi. In ogni caso questo sarà un mese di conquiste facili per tutti, grazie all’ottimismo, all’allegria e alla generosità, con cui accrescerete la vostra fama di seduttori. In ogni caso, anche una vita affettiva tanto gratificante e impegnata non vi distoglierà dai compiti prefissi e riuscirete a dosare, una volta tanto saggiamente, i momenti per l’amore e quelli per il lavoro. Intorno a voi si muoverà un’aria di gran rinnovamento e potrebbero, finalmente, giungere le risposte, che da un po’ di tempo, tardavano. Saranno positive, anzi per alcuni, addirittura meglio del previsto. Ma, come tutte le medaglie che si rispettino, presenteranno anche l’altra faccia, che sarà quella dell’impegno e della serietà.

LEONE

Sarete tra i nativi più fortunati dello Zodiaco, perciò muovetevi con ottimismo e grinta, senza perdere di vista nessuno degli obiettivi che v’interessano. Dipenderà da voi, raddrizzare un rapporto che avrà tanto da regalarvi e che, per testardaggine e pigrizia, avete lasciato degenerare tra sospetti e dolorose incomprensioni. Chi iniziasse una convivenza o fissasse la data delle prossime nozze, sarà certo che la sua storia nascerà sotto i migliori auspici. Tutto concorrerà a farvi vivere soddisfazioni e piaceri. Quindi, non avrete motivo per lamentarvi o fare i prepotenti, a meno che non cediate al famoso vizio di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Organizzate qualcosa d’eccitante con il partner, sia il compagno di vita o la nuova fiamma da conquistare. Un cielo così dinamico vi porterà, nel lavoro, successi e guadagni. La prima quindicina sarà ideale per contatti e relazioni d’affari. Grazie a qualche aiuto planetario, farete decollare i progetti ed i programmi, messi a punto sino a quel momento. Anche se potreste sentirvi sazi, non abbandonate la tavola dei commensali, avrete parecchi bocconi succulenti da gustare, più di quanti potreste immaginare. Sarà possibile vedere il ritorno di vecchi clienti o collaboratori, ma prima di riprendere i contatti, valutate se ne varrà davvero la pena.

VERGINE

Compressi dai pianeti meno amici, vi sentirete chiusi in una gabbia e comincerete a sbattere la testa contro le sbarre, cercando di liberarvi. Da una parte, il blocco sarà costituito da una sorta di strana malinconia e rimpianto, per un rapporto che avete chiuso tempo fa e che, a sprazzi, rimpiangerete. Altri saranno la gelosia e la possessività, che in questo periodo, vi faranno vedere rivali in chiunque si azzardi alzare gli occhi sul partner. Ovviamente, nulla di ciò sarà reale, quindi, mantenete logica e razionalità in ciò che direte o farete e soprattutto, non andate a ricercare chi avrete allontanato, poiché la scelta fatta, in quel tempo, era la migliore. Inoltre, non è proprio nella vostra natura ritornare sui passi fatti. Dalla vostra parte, in ogni modo, avrete l’ottimo transito dei pianeti che saprà farvi trovare il sorriso, magari aiutandovi a cercare amicizie, che snobbavate. Mordetevi la lingua dieci volte, prima di replicare duramente a chi dovesse criticarvi al lavoro e fate come il cinese, che attende sulla riva il cadavere del nemico, perché i fatti vi daranno ragione! Benedetta determinazione, che vi permetterà di lasciare indietro chi vorrà osteggiarvi.

BILANCIA

Beh, non avrete proprio nulla di cui lamentarvi nella vita affettiva. L’unica nota stonata, in un cielo davvero invidiabile, sarà costituita da complicati i rapporti con figli e parenti. Questa in ogni caso non sarà una giustificazione che potrà scusare certi vostri comportamenti, che si ostinano ad essere estremamente presuntuosi e pretestuosi. Abbandonandovi alla tenerezza ed alle rassicurazioni di un partner innamorato, compite un atto importante per voi stessi: uscite dai vostri schemi mentali troppo personalistici ed apritevi con maggiore umiltà, ascoltando e rispettando i desideri di chi vive con voi. Durante un mese così spettacolare, sarebbe un vero delitto non operare cambiamenti positivi, che possano farvi crescere interiormente. Oltre a tutto, se sarete tanto furbi da farlo, anche il vostro lavoro se ne avvantaggerà in modo macroscopico. Mostrandovi più collaborativi, riconquisterete la stima e la fiducia di colleghi, che vi aiuteranno volentieri e soprattutto di superiori o clienti.

SCORPIONE

I nodi verranno al pettine ed i rapporti, che solo a prima vista sembrano sereni, riveleranno una faccia spiacevole. I turbamenti e gli scossoni del mese scorso, continueranno. Dalla vostra parte avrete l’energia ed il coraggio, che vi saranno elargiti a piene mani, risvegliandovi ardenti passioni. Però, dato che non sempre i regali, che si presentano in eleganti pacchetti contengono ciò che si spera o si desidera, all’orizzonte anche qualche problema di umore che contribuirà ad inquinare l’atmosfera! Ora, i nodi verranno al pettine ed i rapporti affettivi, che solo a prima vista sembrano appaganti e sereni, riveleranno una faccia meno piacevole. Si alterneranno discussioni, rinfacci e rimbrotti. Voi siete noti per le vostre indubbie qualità intellettive, ma adesso i pianeti vi costringeranno a sbrigare noiosissime incombenze professionali. Costretti a muovervi in ambienti o ranghi troppo ristretti per i vostri gusti, la frustrazione conseguente, vi seguirà anche tra le pareti domestiche: lascio a voi immaginare come sarà felice il partner!!

SAGITTARIO

Durante questo mese i pianeti vi suggeriranno un comportamento moderato, sia nei rapporti, sia negli impegni. Probabilmente, avvertirete meno intensamente il richiamo degli appuntamenti sociali, dove amate mettervi in mostra, per lo meno, in molti casi lascerete decidere a chi vi ama come trascorrere insieme il tempo libero. I cuori solitari per la pressione di una recente conoscenza in attesa di una risposta, avvertiranno l’esigenza di meditare con calma, per capire cosa vogliono fare della loro vita sentimentale,. Se si sentiranno innamorati, si rassegnino a riprogrammarsi l’esistenza, “ricominciando da due!” Qualcuno avrà soddisfazioni nella professione per i risultati prodotti in precedenza, anche se durante queste settimane avvertirete maggiormente il peso della stanchezza. Se potrete, quindi, prendetevi uno stacco in questo periodo, ne guadagnerete in concentrazione. Meglio mirare a chiudere i progetti che si trascinano da troppo tempo ed aspettate a lanciarvi su percorsi innovativi e poco conosciuti. I guadagni si manterranno su un buon livello, ma saranno possibili spese di una certa entità, quindi regolatevi!

CAPRICORNO

Le stelle si fissano appuntamento per spingervi a osare ciò, che era un inconfessabile sogno nel cassetto. Spettacolari possibilità d’incontri fortunati per chi ha il cuore libero. Magari, i primi approcci saranno vissuti sull’aria della scanzonata avventura, ma a poco a poco, molti si accorgeranno di aver trovato il porto sicuro per vivere una storia felice. La vita sentimentale viaggerà su binari oliati dalla compiacenza e dalla passione. Il sole luminoso di questo mese vi toglierà dalla mente le nubi della contraddizione o dei sospetti che hanno avvelenato il dialogo tra voi e gli altri. Verve, fascino e travolgente magnetismo vi renderanno le più ricercate e ambite prede dello Zodiaco. Quindi, tenetevi un’agendina segreta aggiornata, poiché, tra tanti corteggiatori, potrete rischiare, essendo voi noti per la distrazione, di commettere pericolose gaffe o svarioni. La vita professionale riprenderà la corsa verso alti traguardi. Precisi e puntuali organizzerete alla perfezione tempi e modalità d’intervento, vostro e di chi collaborerà con voi, nella realizzazione dei progetti. Aria piacevole in ufficio e instaurerete la collaborazione con colleghi e superiori, grazie alla vostra rinnovata capacità di condire autorevolezza e diplomazia.

ACQUARIO

Siamo giunti a metà dell’anno, perciò è il periodo per i primi bilanci e certamente potrete essere più che soddisfatti di quanto, siete riusciti a costruire o portare a termine. È giunto il momento di aprirvi verso nuove sfide e di allargare gli orizzonti mentali cercando di coltivare nuovi interessi diversi. Chi tra di voi fosse insoddisfatto di un’attività che ormai ha poco da offrire, trasformi gli hobby preferiti in una futura professione e, agganciato al favore delle stelle, si guardi attorno per agganciare valide collaborazioni, valutando quei personaggi e quelle situazioni che offriranno garanzie di successo. Siete tradizionalmente conosciuti per essere persone concrete razionali, poco amanti del rischio, ma le stelle si sono coalizzate per premiare soprattutto chi avrà il coraggio di aprirsi alle novità, comportassero pure un cambiamento di città o addirittura di stato. Sarete molto impegnati sicuramente, ma il partner non avrà motivo di lamentarsi trovandovi comunque sempre disponibili e appassionati. I single non faticheranno a trovare piacevoli avventure o stuzzicanti incontri e se non sarà amore sarà divertimento. E’ il momento migliore per pensare a una dieta disintossicante.

PESCI

E, ohimè, cominciano i guai ! Nasceranno in famiglia contrasti di ogni genere che se non saranno affrontati da subito potranno portare spiacevoli conseguenze almeno per metà mese. In questo mese non vi sono concesse distrazioni di alcun genere. Aprite le orecchie e collegate cervello e cuore senza sottovalutare le rimostranze di un partner ora non più pronto a perdonare capricci o bugie, ma quanto mai determinato a farvi mantenere le promesse o a rendervi pan per focaccia. Qualcuno potrebbe trovarsi davanti alla necessità di apportare migliorie all’abitazione a causa di guasti o d’imprevisti di ogni genere. Chi ha figli si prepari a richieste inaspettate e si sieda a tavolino aprendo una trattativa matura e consapevole nel rispetto di tutti. È possibile che il nervosismo o le tensioni della vita privata si rilevino una pericolosa miccia che può far esplodere aspre discussioni e controverse dispute in campo professionale. Ora non potete pensare di fare tutto di testa vostra infischiandovene di consigli e suggerimenti. Siate concilianti e disponibili a cambiar rotta se il caso lo richiede.

In collaborazione con MARGHERITA.NET