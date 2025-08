Zuza Bryk: la nuova stella della moda arriva dalla Polonia

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

Conoscete Zuzanna “Zuza” Bryk: modella dai capelli rosso fuoco, occhi di ghiaccio (azzurri… o forse verdi?) e una camminata che cattura gli sguardi da Parigi a Milano. Alta 1,73 m, porta in passerella un mix unico di eleganza e carattere. La nuova stella della moda polacca non si limita a sfilare: sta cambiando le regole del gioco.

Zuza Bryk on the catwalk for Giambattista Valli Summer 2025 – Photo courtesy of Giambattista Valli

Prima delle luci, delle fotocamere e dell’haute couture, Zuza studiava in una scuola di musica in Polonia. Cantava, recitava, e probabilmente è così che ha costruito quella presenza scenica che oggi è il suo marchio di fabbrica sulle passerelle.

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

La sua carriera da modella è iniziata durante la pandemia, quando l’agenzia Uncover Models ha notato il suo potenziale. Ma invece di buttarsi subito nel mondo della moda, Zuza ha scelto di finire la matura (l’esame di maturità polacco, notoriamente un esamo molto difficile). Una scelta che dice tutto su di lei: determinata, intelligente e creativa.

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

Zuza Bryk on the catwalk for Atlein Summer 2025 – Photo courtesy of Atlein

Oggi è rappresentata proprio da Uncover Models, agenzia di modelle di Varsavia, la sua agenzia madre, e con il loro aiuto sta costruendo la sua carriera con attenzione, passo dopo passo. Zuza non è il tipo da raccontare ogni minuto della sua vita sui social (niente raffiche di selfie o storie infinite su TikTok), ma il suo profilo racconta la storia di una ragazza che sa destreggiarsi tra scuola, passione per il cinema e un’agenda piena di sfilate importanti.

Zuza Bryk on the catwalk for Max Mara Fall Winter 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Zuza Bryk on the catwalk for Max Mara Fall Winter 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Parliamo proprio di passerelle. E che passerelle! Zuza ha esordito alla grande, sfilando per Chanel, Elie Saab, Rick Owens, Giambattista Valli, Chloé, Rochas e Max Mara. Da Roberto Cavalli, i suoi capelli rosso fuoco sembravano parte del look: audaci, selvaggi, indimenticabili. Che si trattasse di romanticismo soft o minimalismo d’avanguardia, lei ci stava sempre, benissimo. Ha sfilato inoltre per marchi come Lacoste, Balmain, Atlein e Diesel, passando con naturalezza dallo sporty chic allo streetwear più graffiante. E questo per parlare solo delle ultime stagioni.

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

Ma anche a sfilata conclusa, fuori dalla passerella, Zuza attira l’attenzione. Basta uscire da un qualsiasi show a Milano o Parigi per vederla assediata (figurativamente parlando) dai fotografi di street style. Zuza ha sempre quello stile naturale e cool che fa sembrare anche un outfit semplice qualcosa di speciale.

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

Bilanciando il lavoro di modella con gli studi di recitazione a Łódź – sì anche la recitazione… dalla musica al teatro, dalla moda (e presto forse anche il cinema), Zuza non si lascia catalogare facilmente. Sta lavorando per costruire qualcosa di più grande.

Zuza Bryk on the catwalk for Roberto Cavalli Fall Winter 2025 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Con il suo look magnetico e un’energia che non ha paura di osare, Zuza Bryk non si limita a seguire le regole della moda: le sta riscrivendo. Qualunque sia la sua prossima tappa – un set cinematografico, una passerella o qualcosa di completamente diverso – vale la pena seguirla da vicino.

Zuza Bryk on the catwalk for Chloé Fall Winter 2025 – Photo courtesy of Chloé

ADVERSUS