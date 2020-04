Pesi, muscoli e fitness: cosa serve per allenarsi a casa

I nostri consigli per costruirvi una ‘palestra fatta in casa’ senza spendere troppo, ma sapendo che potrete mantenervi in forma anche senza dover per forza frequentare una palestra spesso scomoda da raggiungere, o – perché no? – troppo cara…

Andiamo subito al dunque, e vediamo di cosa potremmo aver bisogno per poterci allenare tranquillamente a casa, magari in salotto o in camera da letto.

Fondamentalmente abbiamo bisogno di tre (2+1) tipi di equipaggiamento.

1) Per allenarsi con i pesi

2) Per allenare gli addominali

3) Per fare attivit1a aerobica

Ecco cosa serve

Per quanto riguarda l’allenamento con i pesi, sono sufficienti due manubri, ma stiamo parlando di veri manubri, quelli con i dischi che si possono aggiungere e rimuovere, non di quei manubri che trovate al supermercato che possono essere riempiti di acqua o sabbia, e che servono a ben poco.

Servono due manubri che possono essere caricati quando servono pesi più consistenti, e scaricati quando servono pesi più leggeri. Acquistate pertanto un set di manubri con dischi di vario peso e misura, per poter preparare i pesi necessari in base all’esercizio. Qualcuno suggerirà anche di acquistare un bilanciere, che potrebbe utilizzare gli stessi dischi dei manubri, ma di base se avete problemi di spazio o di soldi, due bei manubri sono quello che vi serve.

Per gli addominali, basta un tappetino, uno di quelli in gommapiuma sottile che può poi essere arrotolato e risposto in un armadio o sotto al letto. Con un tappetino potrete eseguire tutti gli esercizi a terra necessari per allenare adeguatamente gli addominali.

Infine per l’attività aerobica. Se volete farla in casa e non potete (comprensibilmente) permettervi una macchina apposita per camminare (come un treadmill o uno step) l’unica soluzione è la classica corda per saltare. Ma questa soluzione richiede una camera sufficientemente spaziosa per non distruggere pezzi di arredamento, e di non avere sotto casa dei vicini sensibili al rumore e alle botte che tirerete al loro soffitto. Ma una corda per saltare è un ottimo e poco costoso strumento per tenersi in forma.

Buon allenamento, potete ancora farcela a mettervi in forma per l’estate!!

ADVERSUS