Porsche 911 Spirit 70: una sensazione ineguagliabile di libertà e gioia di vivere

Un colore esclusivo, Olive Neo, grafiche decorative ispirate alla tradizione e il leggendario motivo Pasha per gli interni: Porsche presenta la 911 Spirit 70, una cabriolet in edizione speciale limitata a 1.500 esemplari che incarna l’essenza degli anni ’70 e dei primi anni ’80. Sviluppata nell’ambito della strategia Heritage Design, quest’auto da collezione è la terza 911 con cui Porsche riesce a far rivivere un’epoca utilizzando elementi stilistici iconografici tratti da iconici modelli del passato. La 911 Spirit 70 è la derivata creativa dell’attuale 911 Carrera GTS Cabriolet caratterizzata da prestazioni ibride super efficienti: abbinato al sistema ad alto voltaggio, all’eTurbo e all’unità elettrica del nuovo PDK, il suo motore boxer da 3,6 litri di nuova concezione raggiunge una potenza complessiva di 398 kW (541 CV) ed eroga una coppia di 610 Nm. La 911 Spirit 70 può essere ordinata già da subito con prezzi a partire da 250.153 euro per l’Italia. Si prevede che arrivi nelle concessionarie europee a partire da aprile 2025 e a seguire anche in altri mercati.



I modelli Heritage Design enfatizzano la dimensione “lifestyle”, che rappresenta aspetti particolarmente emozionali all’interno della strategia di prodotto Porsche. Il primo modello della serie è stato la 911 Targa 4S Heritage Design Edition, presentata nel 2020 e ispirata al design degli anni ’50 e dei primi anni ’60. Con la 911 Sport Classic, Porsche ha presentato nel 2022 il secondo modello da collezione della strategia Heritage Design. Questa piccola serie di soli 1.250 esemplari ha ripercorso lo stile degli anni ’60 e dei primi anni ’70.



La nuova 911 Spirit 70 rende omaggio alla rafforzata strategia aziendale di Porsche. La Casa automobilistica sportiva intende ampliare ulteriormente le opzioni di personalizzazione: Porsche offre già oltre 1.000 personalizzazioni Porsche Exclusive Manufaktur. Negli ultimi cinque anni, le vendite medie di opzioni Porsche Exclusive Manufaktur per vettura sono raddoppiate. Per soddisfare ancor meglio i desideri personali dei clienti in futuro, la capacità della Exclusive Manufaktur sarà ampliata in modo significativo.



Inoltre, per tutte le versioni Turbo, Exclusive Manufaktur ha sviluppato uno stemma nell’esclusivo colore Turbonite. Tutti i modelli di punta ad alte prestazioni saranno presto dotati dello stemma sulla parte anteriore, sui cerchi in lega leggera e sul volante.



Porsche Design ha realizzato un cronografo di alta qualità in esclusiva per gli acquirenti dell’ultimo modello da collezione. Numerosi dettagli richiamano visivamente la 911 Spirit 70. Ad esempio, il motivo Pasha nero satin sul quadrante si ispira all’inserto centrale dei sedili del modello automobilistico da cui prende spunto.



La Porsche Lifestyle Collection che accompagna la 911 Spirit 70 permette di riscoprire gli anni ’70 con stile e autenticità. L’assortimento di oggetti da collezione molto particolari comprende una collezione di abbigliamento casual, capi sportivi, accessori lifestyle e modellini di auto.



Colori speciali e stemmi dal gusto classico: gli esterni

I designer e gli esperti di verniciatura Porsche hanno creato il colore Olive Neo appositamente per la 911 Spirit 70: si tratta di un verde intenso e profondo dalle sfumature moderne, che, nell’accostamento alla tinta Bronzite, dà vita a un sofisticato contrasto. La parte posteriore inferiore, la sezione anteriore e i cerchi Sport Classic dal design “Fuchs” sono verniciati in questa tonalità grigio-oro. La capote è nera, così come il telaio del parabrezza, a sottolineare l’unicità estetica della 911 Spirit 70.



Tre strisce decorative di colore nero satin attraversano il cofano. Questo dettaglio ricorda gli adesivi di sicurezza tipici degli anni ’70: all’epoca, i piloti sportivi applicavano strisce longitudinali sulla carrozzeria delle loro auto veloci per renderle più visibili nello specchietto retrovisore quando viaggiavano ad alta velocità in autostrada o in pista. Le strisce sono riprese, tono su tono, sulla capote. Le grafiche decorative laterali che recano la scritta Porsche e il campo rotondo per il numero di gara (“Lollipop”) in nero satin, così come il numero di partenza personalizzato, strizzano l’occhio alla tradizione sportiva del Marchio.



Un esempio del contrappunto tra tradizione e innovazione è visibile al centro del cofano anteriore: la 911 Spirit 70 sfoggia infatti un emblema Porsche quasi identico a quello storico del 1963. Sui parafanghi anteriori sono presenti stemmi dorati «Porsche Exclusive Manufaktur». Il badge Porsche Heritage è posizionato sulla griglia del cofano posteriore. Il suo design ricorda il badge della Porsche 356 che veniva assegnato negli anni ’50 al raggiungimento dei 100.000 chilometri. Altri dettagli peculiari sono la scritta Porsche color oro e il nome del modello sul retro. La straordinaria brillantezza della scritta si deve alla superficie placcata in oro galvanizzato.



Motivo Pasha e quadro strumenti speciale: gli interni

Il punto forte dell’abitacolo è l’iconico motivo del tessuto Pasha in Nero/Olive Neo. La grafica del tessuto ricorda una bandiera a scacchi sventolante. I rettangoli di diverse dimensioni, sapientemente disposti, creano una sorta di movimento nel disegno. Anziché il velluto jacquard come in passato, la 911 Spirit 70 utilizza un tessuto composto da fibre floccate, che si distingue per il carattere ancora più sportivo, la consistenza più gradevole al tatto e il maggior confort, soprattutto nei viaggi più lunghi.



Il motivo Pasha viene utilizzato per rivestire la parte centrale dei sedili sportivi Plus a 18 vie, gli specchietti retrovisori esterni e persino l’interno del vano portaoggetti. Anche gli inserti decorativi degli schienali dei sedili e i profili della plancia sono disponibili a richiesta con il motivo Pasha. La dotazione di serie comprende anche un tappetino reversibile per il bagagliaio, sempre con disegno Pasha. L’elegante rivestimento in pelle club nero basalto con impunture decorative in Olive Neo e il pacchetto interni in pelle club nero basalto sono anch’essi offerti di serie.



Il quadro strumenti coniuga uno stile classico con tecnologia all’avanguardia. Il display ad alta risoluzione da 12,65 pollici è caratterizzato da indicatori bianchi e linee di scala in formato analogico. Le cifre verdi ricordano la leggendaria Porsche 356 e la scritta del modello è elegantemente integrata nel contagiri completamente digitale. Lancette bianche e numeri verdi si ritrovano anche nella versione speciale del cronometro Sport Chrono.



Viaggio a ritroso nel tempo fino agli anni ’70

In aggiunta, Porsche propone una nuova applicazione per l’Apple Vision Pro. Questa permette agli utilizzatori di calarsi negli anni ’70 e creare la vettura dei loro sogni. Passo dopo passo, potranno personalizzare la Porsche 911 Spirit 70 e acquisire preziose informazioni sui design iconici di quel decennio. L’applicazione sarà disponibile gratuitamente sull’App Store per l’Apple Vision Pro nella primavera del 2025, in coincidenza con il lancio della Porsche 911 Spirit 70.