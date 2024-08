Porsche 911 Turbo 50 Anni

Gli interni e le superfici esterne rievocano i modelli storici della 911 Turbo, integrati da elementi di stile moderni contraddistinti da un’eleganza intramontabile. Il pacchetto opzionale Heritage Design aggiunge un ulteriore tocco di classe all’estetica del modello celebrativo. Porsche ha deciso di produrre soltanto 1.974 esemplari della 911 Turbo 50 Anni, che si basa sulla 911 Turbo S di ultima generazione, per ricordare l’anno del debutto della prima 911 Turbo.

Un modello celebrativo davvero unico che racchiude le emozioni e lo stile di una Turbo

Quando è stata lanciata nel 1974, la Porsche 911 Turbo Tipo 930 ha rivoluzionato i confini del possibile. Il modello trasferì infatti la tecnologia turbo utilizzata per le auto da competizione 917/10 e 917/30 in un modello sportivo di serie, ottenendo prestazioni superiori e abbinandola a una linea unica e a una fruibilità quotidiana senza precedenti. Il modello celebrativo realizzato per i 50 anni della 911 Turbo – che si basa sulla 911 Turbo S introdotta nel 2019 – rende omaggio e reinterpreta questo retaggio. Gli elementi grafici laterali in vinile di serie richiamano la storica livrea del modello Porsche 911 RSR Turbo presentato al Salone dell’Automobile di Francoforte nel 1973, a sua volta precursore della 911 Turbo. La livrea è contraddistinta dall’attualissimo colore Turbonite, proposto in esclusiva per i modelli Porsche Turbo e che ora viene utilizzato per la prima volta su una 911. La tonalità Turbonite è stata scelta anche per gli inserti del coperchio del motore posteriore, per il tappo del serbatoio e l’emblema Porsche. Viene anche utilizzato come tinta a contrasto nel logo “Turbo 50”.

Un altro riferimento al passato è l’uso del Grigio Antracite sul profilo dell’alettone posteriore, per il sottoparaurti posteriore, la base degli specchietti retrovisori e i bordi delle prese d’aria. Sulla griglia del cofano motore posteriore è presente uno stemma recante l’icona di un turbocompressore e le date 1974-2024. Quando la portiera è aperta, un proiettore a LED proietta l’immagine di un turbocompressore a terra, accanto all’auto. La 911 Turbo 50 Anni monta di serie i cerchi 911 Turbo S Exclusive Design in Turbonite.

Interni che richiamano l’atmosfera degli anni ’70

Anche gli interni della 911 Turbo 50 Anni raccontano la storia della Turbo. Le fasce centrali dei sedili e i pannelli interni delle portiere sono rivestiti con l’iconico tartan McKenzie, un tributo esclusivo ai primi modelli Porsche 911 Turbo. Altri elementi a contrasto in tonalità Turbonite differenziano ulteriormente questa auto dalla 911 Turbo S di serie. Questi accenti cromatici in Turbonite includono le cinture di sicurezza, i comandi, le impunture decorative, i profili decorativi con inserti in pelle nera e lo stemma Porsche sul volante sportivo GT. Il logo Turbo 50 illuminato è invece presente sui battitacco delle portiere con finitura in alluminio spazzolato nero. I sedili sportivi adattivi Plus recano il logo ricamato sui poggiatesta. Il logo Turbo 50 è presente anche sullo schienale del sedile posteriore sinistro. Sopra il vano portaoggetti si trova una targhetta celebrativa in alluminio che riporta sia il logo Turbo 50 sia il numero di serie limitata dell’esemplare. Il montante A, le alette parasole e il padiglione sono rivestiti in Race-Tex traforato. Sul cruscotto spicca l’orologio analogico Porsche Design Subsecond dallo speciale design Turbo 50.

Ancor più richiami al passato grazie al pacchetto Heritage Design

Il pacchetto Heritage Design 50 Anni di Turbo, ispirato alla tradizione e disponibile come optional, arricchisce il modello commemorativo con numerosi altri elementi estetici e di equipaggiamento esclusivi che rimandano alle 911 Turbo degli anni Settanta. Il colore di base del pacchetto Heritage Design è il verde Aventurine metallizzato. In alternativa, sono disponibili sia le tonalità standard della 911 sia i colori del programma Paint to Sample. Uno dei componenti del pacchetto Heritage Design è una grafica decorativa di alta qualità realizzata in bianco (finitura satinata) che comprende tre diversi elementi: il lecca-lecca con numeri di vettura selezionabili individualmente tra 0 e 99, il logo dei 50 anni di Turbo e un logo Porsche. Gli amanti di un look minimalista possono decidere di rinunciare ad alcuni o a tutti gli elementi grafici. Lo storico emblema Porsche del 1964 è riproposto sul cofano anteriore e sui coprimozzo dei cerchi Sport Classic, verniciati in Argento Brillante e Bianco (satinato). I loghi Turbo 50 e Porsche nella sezione posteriore sono color Oro. Nell’abitacolo, il modello celebrativo si arricchisce di ulteriori dettagli in pelle e inserti in tartan. Questo motivo classico caratterizza i profili del cruscotto, il cassetto portaoggetti e gli inserti degli schienali dei sedili. Sul volante campeggia lo storico emblema Porsche, mentre il vano portaoggetti nella console centrale reca il logo Porsche Exclusive Manufaktur in rilievo sul cuoio. I quadranti del quadro strumenti e dell’orologio Sport Chrono del pacchetto Heritage Design sono di colore verde.

Eccezionale per prestazioni, stile e storia

Dal punto di vista tecnico, la Porsche 911 Turbo 50 Anni si basa sulla 911 Turbo S, in produzione dal 2019. Il suo motore boxer da 3,7 litri con doppia sovralimentazione a geometria variabile della turbina (VTG) eroga 478 kW (650 CV) e 800 Newton metri di coppia motrice. A fronte di un peso in ordine di marcia di 1.640 chilogrammi, il risultato è un rapporto peso/potenza di 2,52 kg/PS. La 911 Turbo 50 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e di raggiungere i 200 km/h in soli 8,9 secondi. La potenza viene trasmessa alle ruote dal cambio a doppia frizione a 8 rapporti (PDK) e dalla trazione integrale attiva Porsche Traction Management (PTM) con sistema PTV Plus di ripartizione della coppia, che include il differenziale posteriore autobloccante controllato elettronicamente con ripartizione della coppia completamente variabile. L’impianto di scarico sportivo con terminali neri fa parte della dotazione di serie. Anche le sospensioni sportive con sistema PASM (di regolazione elettronica degli ammortizzatori) ribassate di 10 millimetri e il sistema di sollevamento dell’asse anteriore sono inclusi nella dotazione standard, al pari dei proiettori a LED con tecnologia Matrix HD con sistema Porsche Dynamic Light System Plus. Le pinze dei freni dell’impianto frenante in carboceramica PCCB di serie presentano una finitura nera.

Un cronografo esclusivo per un’auto sportiva intramontabile

Porsche Design Timepieces propone, in esclusiva per i possessori della 911 Turbo 50 Anni, uno speciale segnatempo che rende omaggio al modello celebrativo. Il cronografo 911 Turbo 50 Anni utilizza il movimento Porsche Design WERK 01.200 certificato COSC con funzione flyback. Così come la vettura, questo orologio è realizzato in soli 1.974 esemplari e associa un design classico a una tecnologia moderna. Il suo quadrante nero con elementi in Turbonite riproduce perfettamente l’orologio sul cruscotto. Il cinturino, realizzato in cuoio nero per auto con cuciture decorative in Turbonite, ha una chiusura déployante. Il fondo trasparente della cassa lascia intravedere il rotore di carica che riprende il design delle ruote del 911 Turbo 50. Il numero di edizione limitata inciso sulla cassa in titanio corrisponde al numero assegnato alla vettura in serie limitata. Il cronografo è disponibile anche in una versione speciale abbinata al pacchetto Heritage Design.

Pronta per essere ordinata

Il modello celebrativo 911 Turbo 50 Anni in edizione limitata può essere ordinato da subito con prezzi a partire da 283.096 euro, comprensivi di IVA e di equipaggiamento specifico. Le consegne inizieranno nell’autunno del 2024. La vettura può già essere ammirata nell’ambito della mostra speciale Beyond Performance – 50 anni di Porsche Turbo, ospitata presso il Museo Porsche di Stoccarda-Zuffenhausen.