Porsche presenta la Cayenne più potente di sempre

Porsche presenta il modello più potente della sua gamma di SUV: la Cayenne Turbo E-Hybrid. La nuova top di gamma da 544 kW (739 CV) si distingue per le superlative prestazioni di guida abbinate a un’elevata efficienza e un’eccellente fruibilità quotidiana. La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT è ancora più focalizzata sulla dinamica di guida e si distingue per un look particolarmente atletico.

Dopo il fortunato debutto della nuova Cayenne all’inizio del 2023, Porsche si appresta a completare la terza generazione, completamente rivisitata, di questo SUV di successo con un nuovo modello di punta. Come in passato, la Cayenne più performante è un’ibrida plug-in. Porsche ha ottimizzato la tecnologia di questo modello, che succede alla Cayenne Turbo S E-Hybrid, sotto diversi punti di vista, con significativi benefici soprattutto in termini di autonomia elettrica e prestazioni. Le modifiche apportate hanno permesso di migliorare notevolmente sia la fruibilità quotidiana sia la dinamica di guida. Un motore elettrico con potenza di 130 kW (176 CV) integra l’unità V8 biturbo da 4,0 litri e 441 kW (599 CV), ampiamente rivisitata. Insieme, i due propulsori erogano una potenza totale di 544 kW (739 CV) e una coppia massima di 950 Nm. Le prestazioni della Cayenne Turbo E-Hybrid giustificano ampiamente la sua classificazione come top di gamma. La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid scatta infatti da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 295 km/h.



Rispetto al modello precedente, la nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid garantisce un’autonomia elettrica notevolmente più estesa e tempi di ricarica più brevi. Grazie a una capacità maggiorata di 25,9 kWh, la batteria ad alto voltaggio installata sotto il pianale del vano di carico consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 82 chilometri (EAER City). Il nuovo carica-batterie da 11 kW installato a bordo riduce a meno di due ore e mezza il tempo di ricarica tramite caricatore a parete o presso una colonnina di ricarica adeguata, nonostante l’aumentata capacità della batteria.



Sospensioni pneumatiche di serie con tecnologia a doppia camera e doppia valvola

I nuovi modelli Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid sono dotati di serie di sospensioni pneumatiche adattive caratterizzate dalla nuova tecnologia a doppia camera e doppia valvola, che consente di regolare separatamente le fasi di estensione e compressione delle sospensioni. Questa tecnologia migliora il livello di confort e sicurezza in egual misura, garantendo altresì una più ampia gamma di regolazioni delle sospensioni tra la modalità Comfort e la modalità Sport Plus. Le sospensioni coniugano una gestione sicura dell’auto nelle curve dinamiche a caratteristiche orientate al confort nelle situazioni di guida a bassa velocità e alla massima riduzione di rollio e beccheggio. Anche il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) è previsto di serie nella Cayenne Turbo E-Hybrid. Il sistema PDCC di regolazione attiva del telaio e stabilizzazione attiva dei movimenti di rollio e l’asse posteriore sterzante sono disponibili su richiesta.



Il carattere alto di gamma del SUV Cayenne Turbo E-Hybrid e del Coupé emerge dall’estetica dei due modelli. Entrambe le varianti di carrozzeria sfoggiano la particolare linea del frontale riservata ai modelli Turbo, con prese per l’aria di raffreddamento maggiorate ed evidenziate da airblade di colore nero lucido. I profili dei passaruota e il paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria ne sottolineano ulteriormente la vocazione prestazionale. Tra gli altri elementi distintivi dei modelli Turbo E-Hybrid, due doppi terminali di scarico in acciaio inox satinato e pinze dei freni rosse.



All’interno, gli inserti in alluminio del cruscotto e dei pannelli delle portiere sottolineano l’enfasi posta sul carattere prestazionale della vettura. Il rivestimento del tetto è in Race-Tex. L’equipaggiamento di serie prevede un volante sportivo GT riscaldato, un selettore di modalità per scegliere direttamente e rapidamente la modalità di guida desiderata e sedili sportivi in pelle regolabili a 18 vie. In alternativa, sono disponibili sedili confort in pelle con regolazione a 14 vie.



La nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid beneficia anche di tutte le nuove dotazioni introdotte con l’aggiornamento del modello proposto all’inizio del 2023. Tra queste, un nuovo posto di guida con quadro strumenti interamente digitale, autoportante e curvilineo, con opzioni di visualizzazione variabili, una console centrale ridisegnata e uno schermo per il passeggero disponibile come optional. Gli innovativi proiettori a LED HD-Matrix ad alta risoluzione, di serie nei nuovi modelli Turbo E-Hybrid, garantiscono maggiore confort e sicurezza in condizioni di oscurità.



Prestazioni ancor più elevate: la Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT

La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT si presenta con uno stile ancora più sportivo. Apporta alla gamma di modelli ibridi alcune caratteristiche prestazionali specifiche tratte dalla Cayenne Turbo GT, il modello da strada ad alte prestazioni che non viene più commercializzato in alcuni mercati. Tutti i sistemi di telaio e di controllo, comprese le sospensioni pneumatiche, sono stati messi a punto specificamente per il nuovo modello. La carrozzeria risulta più bassa di 10 millimetri. Cuscinetti diagonali specifici per le vetture GT aumentano la campanatura dell’asse anteriore di -0,58 gradi e, insieme alle ruote anteriori più larghe, consentono una risposta ancora più dinamica dello sterzo in curva, una maggiore precisione di sterzata complessiva e un’aderenza in curva notevolmente migliorata. Anche l’impianto frenante in carbo-ceramica Porsche (PCCB) ad alte prestazioni è incluso di serie nel pacchetto GT. Le doti dinamiche della Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé possono essere ulteriormente esaltate con pneumatici prestazionali per i cerchi GT Design da 22 pollici di serie, sistema PDCC e asse posteriore sterzante.



La Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con Pacchetto GT associa le sue eccezionali prestazioni di guida alla versatilità del nuovo sistema E-Hybrid, offrendo la più ampia gamma di prestazioni dinamiche ed efficienza all’interno della linea di modelli Cayenne. Esternamente, il pacchetto GT si distingue per la particolare sezione frontale con inserti neri, per gli estensori neri dei passaruota, per gli elementi laterali in carbonio sullo spoiler, per i terminali in posizione centrale dell’impianto di scarico in titanio della Turbo GT e per il diffusore posteriore in carbonio. Anche il tetto è realizzato in fibra di carbonio leggera. La Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT scatta a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km/h.



Disponibilità e prezzi

La nuova Turbo E-Hybrid è il secondo dei tre modelli ibridi che Porsche intende presentare nel 2023. Può essere ordinata sin da ora in quasi tutti i mercati di distribuzione di Porsche, a partire da 182.533 euro in Italia, inclusa l’IVA e le dotazioni specifiche. La versione Coupé avrà un prezzo di partenza di 186.071 euro mentre la Cayenne Turbo E-Hybrid con pacchetto GT sarà disponibile a partire da 215.923 euro.