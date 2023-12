Prendersi cura della pelle dopo i 50 anni. Consigli e routine di bellezza per lui

La tua pelle subisce cambiamenti significativi con l’avanzare dell’età. Intorno ai 50 anni, iniziano a farsi notare le conseguenze della diminuzione naturale nella produzione di collagene ed elastina, con la comparsa degli inevitabili (o quasi) segni di invecchiamento cutaneo, come rughe e perdita di tonicità. Tuttavia, ci sono misure preventive che si possono adottare per evitare di accentuare o di aggravare i segni dell’invecchiamento e mantenere la pelle al meglio, anche dopo i 50 anni.

Cosa succede alla tua pelle con l’età:

• La produzione di collagene ed elastina rallenta, causando una perdita di elasticità e tonicità della pelle. Iniziano a comparire piccole rughe e pieghe.

• La pelle diventa più secca poiché le ghiandole sebacee e sudoripare riducono la loro funzione nel tempo. La pelle secca è più suscettibile ai danni del tempo.

• Possono formarsi macchie dell’età e chiazze scure sulle aree esposte al sole nel corso degli anni.

• I pori possono diventare più grandi e più visibili.

• Lo spessore della pelle e la circolazione diminuiscono, rendendola più fragile e suscettibile alle lesioni.

Come prevenire ulteriori segni di invecchiamento:

• Smetti di fumare se sei un fumatore. Il fumo accelera l’invecchiamento danneggiando le cellule della pelle.

• Bevi molta acqua per mantenere la pelle idratata e eliminare le tossine. La pelle disidratata perde elasticità più rapidamente.

• Segui una dieta ricca di antiossidanti provenienti da frutta e verdura per proteggere la pelle dai danni ambientali.

• Valuta l’assunzione di integratori a base di collagene per sostenere i livelli naturali di collagene della pelle.

Routine di cura della pelle diurna dopo i 50 anni:

• Usa una crema solare a spettro largo con un fattore di protezione solare (SPF) di almeno 30 ogni mattina, anche nelle giornate nuvolose. L’esposizione ai raggi UV è la causa numero 1 dell’invecchiamento della pelle.

• Esfolia la pelle 1-2 volte a settimana con un delicato scrub per rimuovere le cellule morte e favorire il rinnovamento cellulare. Non esagerare perché l’eccessiva esfoliazione può irritare la pelle.

• Idrata quotidianamente con una lozione leggera e priva di oli. Creme più pesanti possono ostruire i pori. Scegline una adatta al tuo tipo di pelle.

• Valuta l’aggiunta di un siero antiossidante con ingredienti come la vitamina C prima dell’idratazione. Combatte i danni dei radicali liberi.

Routine di cura della pelle serale:

• Pulisci accuratamente ma delicatamente la pelle per rimuovere sporco, sebo e agenti inquinanti.

• Applica una crema al retinolo fino a 3 notti a settimana per stimolare la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare. Inizia con una concentrazione più bassa e aumenta gradualmente. Il retinolo può irritare la pelle sensibile.

• Usa una crema idratante ricca adatta alla pelle matura. Creme più dense forniscono un’idratazione extra durante la notte.

Altri consigli conclusivi per gli uomini oltre i 50 anni:

• Limita il tempo di esposizione diretta alla luce solare e indossa abbigliamento protettivo e cappelli quando sei all’aperto per lunghi periodi.

• Esfolia delicatamente ma regolarmente per rimuovere le cellule morte e favorire la rigenerazione cellulare.

• Effettua regolari controlli dal dermatologo della pelle, poiché il rischio di tumori della pelle aumenta con l’età. Fai una visita dermatologica completa una volta all’anno.

• Usa i correttori con parsimonia, se necessario, per coprire le imperfezioni. Cerca formule a base minerale che non accentuino ulteriormente l’invecchiamento della pelle.

Come puoi capire, la costanza nella cura della pelle è fondamentale: segui una routine di cura della pelle preventiva per mantenere la tua pelle al massimo anche dopo i 50 anni.

ADVERSUS