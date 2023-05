Come domare i capelli crespi: una guida per gli uomini che stanno iniziando ad odiare i propri capelli

I capelli crespi e indisciplinati sono un problema comune a molti uomini, soprattutto pera quelli con capelli naturalmente ricci o mossi e soprattutto quando stanno cercando di farli crescere più lunghi. L’effetto crespo si verifica quando le ciocche di capelli si seccano e mancano di idratazione, e per questo motivo tendono ad alzarsi e a prendere strane forme invece di rimanere dove le vorremmo. Per fortuna ci sono diversi accorgimenti che si possono adottare per idratare i capelli e ridurre il crespo per un look più controllato ed elegante. Se avete i capelli ricci o crespi conoscete bene la fatica di cercare di domare le vostre ciocche. Ma come abbiamo detto, con i prodotti giusti e la giusta routine di cura dei capelli, potrete avere anche voi dei capelli ben idratati, lisci e controllabili.

Perché i capelli diventano crespi

Innanzitutto spieghiamo perché i capelli possono diventare crespi. Il crespo è causato dalla mancanza di umidità nei capelli. Quando i capelli sono secchi, le cuticole dei capelli si sollevano, facendoli apparire crespi. Anche l’umidità può aumentare l’effetto crespo perché l’umidità dell’aria può penetrare nel fusto del capello, facendolo gonfiare e diventare ancora più incline al crespo.

Mancanza di umidità. La causa più comune del crespo sono i capelli secchi e disidratati. In particolare, i capelli ricci e mossi hanno bisogno di maggiore idratazione per rimanere lisci e controllabili. La chiave per controllare il crespo è mantenere i capelli ben idratati. Un modo per farlo è utilizzare uno shampoo e un balsamo idratanti. Cercate prodotti che contengano ingredienti come l’olio di cocco o il burro di karité, che possono aiutare a idratare i capelli e a mantenerli morbidi e lisci.

Shampoo aggressivi. Gli shampoo che privano i capelli dei loro oli naturali possono renderli secchi, opachi e tendenti all’effetto crespo.

Calore. Il clima caldo e umido fa gonfiare i fusti dei capelli, sollevando la cuticola e creando il crespo. Anche il clima freddo e secco può disidratare i capelli e causare il crespo statico.

Spazzolature troppo frequenti ed energiche. Spazzolare troppo i capelli, soprattutto quando sono secchi, può causare attrito, rottura e scatenare l’effetto crespo. Quando si tratta di sistemare i capelli, è meglio usare un pettine a denti larghi o una spazzola con setole naturali per districare delicatamente i capelli. Evitate di usare una spazzola normale, perché può far aggrovigliare i capelli e renderli più crespi.

Come ridurre il crespo

Per domare i capelli crespi, seguite questi consigli:

Limitare gli shampoo. Non fate lo shampoo tutti i giorni, questo può privare i capelli dell’idratazione e degli oli naturali. Fate lo shampoo al massimo 2-3 volte alla settimana.

Applicate un balsamo leave-in. Usate un balsamo, una crema o un siero leave-in per idratare i capelli e tenere sotto controllo l’effetto crespo. Cercate ingredienti come olio di jojoba, olio di argan o olio di cocco.

Limitare l’uso di strumenti a caldo. Un uso eccessivo di strumenti caldi come phon e piastre può danneggiare i capelli e causare l’effetto crespo. Limitate l’uso di strumenti caldi a 1-2 volte alla settimana. Quando li usate, applicate prima un protettore termico.

Spuntate regolarmente i capelli. Tagliate i capelli ogni 4-6 settimane per eliminare le doppie punte, che contribuiscono all’effetto crespo. Una spuntatina regolare dei capelli vi aiuterà a ottenere uno stile più liscio e raffinato.

Scegliete un prodotto anticrespo. Per il crespo ostinato, applicate una crema, un balsamo o un siero anticrespo, soprattutto in caso di clima caldo o umido.

Evitate di strofinare i capelli con l’asciugamano dopo averli lavati, perché questo può causare attrito e provocare il crespo. Invece, strizzate delicatamente l’acqua in eccesso e lasciate asciugare i capelli all’aria o usate un diffusore sul vostro asciugacapelli.

Se volete lisciare i capelli, prendete in considerazione l’uso di una piastra per capelli o di un ferro piatto. Assicuratevi di utilizzare uno spray termoprotettivo prima di usare qualsiasi strumento di styling a caldo per evitare di danneggiare i capelli.

Tutto qui. Come vedete con le tecniche e i prodotti giusti per la cura dei capelli, è possibile sistemare anche il problema dei capelli crespi e ottenere un look elegante e controllato. Idratare i capelli e proteggerli dagli agenti atmosferici e dai danni del calore contribuirà a rendere i capelli ricci e indisciplinati un ricordo del passato.

ADVERSUS