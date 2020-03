Proteine per chi si allena con i pesi. Quante proteine per avere risultati in palestra?

Se sei un individuo sano, e se ti alleni regolarmente in palestra con i pesi… 1 grammo, anche un grammo e mezzo di proteine al giorno per kg di peso corporeo è assolutamente consigliato. Facciamo un esempio…

Quella delle proteine (cioè di quante proteine è necessario assumere ogni giorno per ottenere risultati in termini massa muscolare) è una discussione che si porta avanti da sempre. Quanti grammi di proteine per kg di peso? E che tipo di proteine? E quando assumerle? E come…? E…

Ecco, avete capito. Le domande in tema di integratori proteici, o di semplice alimentazione nello sportivo che si allena con i pesi sono infinite, e il bello è che sono sempre le stesse! I più giovani, che si avvicinano per la prima volta all’allenamento in palestra, sono avidi di notizie su tutte le ‘scorciatoie’ per trasformare i sacrifici fatti in palestra in massa muscolare. E le proteine sono – per usare un’espressione ricorrente – indubbiamente i mattoni dei nostri muscoli.

Allora andiamo al dunque, e rispondiamo alla domanda più ricorrente da parte di chi si è da poco avvicinato all’allenamento con i pesi: quante proteine devo assumere, ogni giorno?

La risposta è semplice: se sei un individuo sano, e se ti alleni regolarmente in palestra con i pesi… 1 grammo, anche un grammo e mezzo di proteine al giorno per kg di peso corporeo è assolutamente consigliato. Facciamo un esempio: pesi 80kg? Allora 80kg volte 1.5 farà – se la matematica non è un’opinione – 120 grammi di proteine al giorno, da assumere nei vari pasti e spuntini della giornata.

Diciamo che fate 5 tra pasti e spuntini ogni giorno… all’incirca dovrete assumere 26 grammi di proteine a pasto. Facile a dirsi ma non sempre si riesce a mangiare una bella bistecca, un trancio di salmone, una ciotolona di legumi e via discorrendo, ad ogni pasto.

Per fortuna esistono anche gli integratori, le proteine in polvere, che oggigiorno sono molto buone, facilmente solubili e digeribili, e possono aiutare ad incrementare l’apporto proteico, accanto alla normale alimentazione.

Quindi la morale della storia? Beh, la morale della storia è che finirete anche voi, come tutti noi delle generazioni precedenti, con un bel barattolone da un paio di chili di proteine in polvere, che ‘ingurgiterete’ magari subito dopo l’allenamento, e subito prima di andare a dormire.

