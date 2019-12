Ricordo ancora quando ho iniziato ad allenarmi in palestra, tantissimi anni fa. La voglia di allenarmi era a mille, e così le energie. Volevo solo una cosa: muscoli. Eppure non bastava l’impegno (forse eccessivo e mal indirizzato, ma di superallenamento parleremo un’altra volta) quasi quotidiano in palestra. Anzi, sembrava che più mi impegnavo meno risultati ottenevo. Ed era così.

Quello che mancava era una alimentazione adeguata a supporto degli allenamenti. Adeguata alla mia età, alla mia struttura fisica, al lavoro con i pesi in palestra, e infine adeguata ai risultati che volevo ottenere.

Non ha senso allenarsi quattro, cinque volte la settimana se poi non si assumono i nutrienti, i mattoni, necessari per la (ri)costruzione dei muscoli danneggiati dall’allenamento e la loro crescita in termini di forza e di massa.

Questo cosa significa? Significa che l’alimentazione deve supportare in maniera adeguata il nostro organismo. In palestra lo alleniamo, fuori dalla palestra lo riforniamo di energia e di mattoni per costruire muscoli più forti e più grossi. Questo significa che dobbiamo imparare a mangiare pasti completi, che forniscano proteine, carboidrati, grassi (sì, anche grassi) e poi vitamine e minerali al nostro corpo. Solo così potremo ottenere i risultati che tanto desideriamo.

Tornando alla mia (non importante ma funzionale a questo articolo) storia. La svolta è avvenuta quando ho scoperto l’esistenza degli integratori alimentari. Evidentemente tre pasti al giorno anche se piuttosto ben strutturati non erano abbastanza. Nel momento in cui è entrato in casa il mega barattolone con sopra scritto ‘mass gainer’ le cose hanno iniziato a girare nel verso giusto.

Cosa è un mass gainer? È un supplemento, un integratore, in polvere solitamente, che va assunto una o due volte al giorno tra i pasti principali, o come sostituto di un pasto quando non si riesce a fare un pasto completo. Sempre meglio che saltare un pasto diceva qualcuno. Si chiama mass gainer perché è creato per fornire proteine, carboidrati, aminoacidi essenziali, vitamine e minerali nelle percentuali più adatte a chi si allena con i pesi ed ha problemi ad aumentare di peso (peso magro si spera).

Sul mercato ne esistono di molti tipi, di molte marche e di varie categorie di prezzo. In generale è importante verificare che contengano proteine di qualità (whey protein, caseinato di calcio, proteine dell’uovo) e carboidrati possibilmente di diversi tipi che vengono digeriti in modi e tempi diversi.

Quando guardate gli ingredienti, verificate che le proporzioni tra proteine e carboidrati siano quelle più utilizzate nei mass gainer. Ad esempio il rapporto tra carboidrati e proteine, su 100 grammi di polvere dovrebbe essere di 3:1 circa (cioè per 60 grammi di carboidrati dovrebbero esserci 20 grammi di proteine, o giù di lì).

Quando prendere il mass gainer? Un’ora prima dell’allenamento, e la sera prima di andare a letto. Almeno questi sono di solito i momenti della giornata in cui si prende questo tipo di supplemento.

Fate attenzione a non ingrassare ‘di grasso’, perché il mass gainer è comunque una piccola bomba calorica, e se vi rendete conto che a crescere non sono i muscoli ma la pancia… forse il mass gainer non fa per voi, o dovete cambiare qualcosa. Chi ha la naturale tendenza ad ingrassare dovrebbe stare alla larga dai mass gainer, che si rivolgono principalmente a quei soggetti che hanno un fisico magro che fa fatica a prendere peso.

Importante. Prima di partire con un mass gainer parlatene con il vostro medico, che vi conosce e potrà dirvi se ci sono controindicazioni di qualche tipo, per quanto vi riguarda. Gli integratori per chi si allena in palestra che vengono venduti nei negozi specializzati non sono in linea di massima mai pericolosi, ma è chiaro che ci sono patologie in cui possono essere sconsigliati, e per questo è meglio parlarne sempre con il proprio medico.

ADVERSUS