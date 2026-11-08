Quanto riposare tra le serie? Cosa rivelano gli studi su forza, ipertrofia e tempi di recupero tra un esercizio e l’altro.

Quanto bisogna riposare tra una serie e l’altra? Cosa dice davvero la ricerca

Per anni, i consigli in palestra hanno privilegiato pause brevi, talvolta di un minuto o meno, nella convinzione che un maggiore stress metabolico, il bruciore muscolare e i temporanei picchi ormonali favorissero una crescita muscolare più consistente. La ricerca ha messo in discussione questa impostazione. Le pause più lunghe favoriscono con regolarità lo sviluppo della forza e possono offrire un vantaggio, seppur contenuto, anche nella crescita muscolare, soprattutto quando recuperi troppo brevi compromettono la prestazione nelle serie successive. Il cronometro può essere uno degli strumenti più semplici per migliorare la qualità di una sessione di allenamento con i pesi.

Lo studio che ha messo in discussione le pause brevi

Nel 2016, Brad Schoenfeld e i suoi colleghi hanno pubblicato sul Journal of Strength and Conditioning Research uno studio che confrontava pause di un minuto e di tre minuti in 21 uomini giovani e già allenati con i pesi. Entrambi i gruppi hanno seguito lo stesso programma di allenamento per otto settimane; la durata del recupero tra le serie rappresentava la principale differenza.

I risultati hanno premiato le pause più lunghe. Il gruppo che recuperava tre minuti ha ottenuto miglioramenti significativamente maggiori sia nella forza nello squat sia in quella nella panca piana, oltre a un maggiore spessore muscolare dei quadricipiti. Anche gli incrementi dello spessore dei tricipiti tendevano a favorire il gruppo con recuperi più lunghi, sebbene la differenza non abbia raggiunto la significatività statistica.

Una possibile spiegazione è che un recupero più lungo abbia permesso ai partecipanti di mantenere prestazioni migliori da una serie all’altra. Il gruppo con pause più lunghe ha accumulato un volume di allenamento superiore, contribuendo a spiegare i risultati migliori. Lo studio era relativamente piccolo e di breve durata, quindi i suoi risultati non vanno considerati definitivi. Ha comunque fornito importanti evidenze contro l’idea che le pause brevi siano intrinsecamente più efficaci per la crescita muscolare.

Perché il bruciore muscolare può trarre in inganno

Le pause brevi spesso danno una sensazione di grande efficacia. I muscoli bruciano, la fatica aumenta e il lattato si accumula. Il problema è che queste sensazioni non indicano necessariamente uno stimolo maggiore per la crescita muscolare nel lungo periodo.

La ricerca ha mostrato più volte che le variazioni ormonali temporanee e lo stress metabolico non si traducono automaticamente in una maggiore ipertrofia. Quello che le pause brevi possono fare con una certa regolarità, soprattutto negli esercizi più impegnativi, è ridurre il numero di ripetizioni che si riescono a completare nelle serie successive.

Consideriamo un esempio semplice. Un atleta esegue tre serie dello stesso esercizio utilizzando lo stesso peso. Con 45 secondi di recupero, potrebbe passare da 12 ripetizioni nella prima serie a otto nella seconda e sei nella terza. Con due minuti di pausa, lo stesso atleta potrebbe invece riuscire a completarne 12, 11 e 10.

Si tratta di un esempio illustrativo, non del risultato di uno studio specifico. Serve a mostrare perché un recupero adeguato sia importante: pause più lunghe possono aiutare a mantenere la qualità della prestazione e ad accumulare un volume di lavoro complessivo maggiore.

Questo non significa che ogni ripetizione aggiuntiva produca una crescita muscolare proporzionalmente superiore. Il volume di allenamento è soltanto una delle variabili in gioco, insieme al carico, all’intensità dello sforzo, alla scelta degli esercizi e alla programmazione complessiva.

Forza e crescita muscolare richiedono considerazioni diverse

I tempi di recupero dovrebbero riflettere l’obiettivo dell’allenamento, le caratteristiche dell’esercizio e lo sforzo necessario per completare ogni serie.

Quando l’obiettivo è sviluppare la forza massimale, recuperare più a lungo è particolarmente importante. Gli esercizi multiarticolari eseguiti con carichi elevati sollecitano intensamente i muscoli e il sistema nervoso, e un recupero insufficiente può compromettere la prestazione. Per le serie più impegnative con carichi pesanti, soprattutto nell’intervallo da una a cinque ripetizioni, tre-cinque minuti di pausa rappresentano un buon punto di partenza.

Per l’ipertrofia, il quadro è meno lineare. Pause più lunghe possono aiutare a mantenere il numero di ripetizioni e il volume di allenamento, ma le evidenze non dimostrano che intervalli di recupero progressivamente più lunghi producano sempre una crescita muscolare proporzionalmente maggiore.

Come indicazione pratica, due-tre minuti sono generalmente adeguati per esercizi multiarticolari impegnativi come squat, distensioni e rematori. Uno-due minuti possono essere sufficienti per molti esercizi di isolamento, come curl per i bicipiti e alzate laterali, anche se le serie particolarmente intense possono richiedere un recupero più lungo.

Gli allenamenti orientati alla resistenza muscolare, che prevedono generalmente carichi più leggeri e un numero maggiore di ripetizioni, consentono pause più brevi, spesso nell’ordine di 30-60 secondi.

Si tratta di indicazioni pratiche, non di intervalli ottimali stabiliti scientificamente. Il recupero individuale, l’esperienza di allenamento, la difficoltà dell’esercizio e la vicinanza al cedimento muscolare influenzano tutti il tempo necessario tra una serie e l’altra.

Come applicare questi principi all’allenamento

Usate un cronometro anziché affidarvi esclusivamente alla sensazione di esservi ripresi. La percezione del recupero può essere ingannevole, soprattutto dopo le serie più impegnative.

Prestate attenzione alla prestazione. Se il numero di ripetizioni cala drasticamente da una serie all’altra, valutate la possibilità di allungare la pausa. Se riuscite a mantenere ripetizioni, carico ed esecuzione senza accumulare una fatica eccessiva, probabilmente il tempo di recupero è adeguato.

Quando il tempo a disposizione è limitato, alternare due esercizi che non coinvolgono in modo significativo gli stessi gruppi muscolari può essere un modo efficiente di organizzare la sessione. Per esempio, abbinare un esercizio per la parte inferiore del corpo a uno per la parte superiore permette a un gruppo muscolare di recuperare mentre l’altro lavora. È una strategia comune nella programmazione dell’allenamento, anche se non è stata verificata direttamente negli studi citati.

Le pause brevi non sono sbagliate in assoluto. Possono essere utili quando il tempo è limitato, quando ci si allena per migliorare la resistenza muscolare o quando si vuole deliberatamente aumentare la densità della sessione. L’errore è pensare che recuperi più brevi producano automaticamente risultati migliori.

Cosa non sappiamo ancora

La ricerca presenta limiti importanti. La maggior parte degli studi sugli intervalli di recupero coinvolge campioni relativamente piccoli e programmi di breve durata, generalmente compresi tra cinque e dieci settimane. Molti partecipanti sono giovani e non allenati, anche se alcuni studi hanno incluso persone già esperte nell’allenamento con i pesi e soggetti più anziani.

La meta-analisi del 2024 comprende anche uno studio condotto su uomini anziani non allenati, ma le evidenze disponibili non sono ancora sufficienti per stabilire se le diverse fasce d’età traggano beneficio da intervalli di recupero sostanzialmente differenti.

Le conclusioni sulla crescita muscolare richiedono particolare cautela. Le pause più lunghe sembrano offrire un piccolo vantaggio rispetto agli intervalli molto brevi, ma gli eventuali benefici aggiuntivi di un recupero superiore a circa 90 secondi restano incerti. Per quanto riguarda la forza, invece, le evidenze a favore di pause più lunghe sono più convincenti, sebbene anche in questo caso la ricerca disponibile presenti dei limiti.

Le differenze individuali, la scelta degli esercizi, l’intensità dell’allenamento e il volume settimanale hanno tutti un ruolo. Non esiste un intervallo di recupero ottimale per ogni esercizio, ogni persona e ogni obiettivo di allenamento.

La conclusione pratica è semplice: evitate di affrettarvi tra le serie più impegnative soltanto per accumulare altra fatica. Concedetevi il tempo necessario per recuperare, mantenere la prestazione e completare efficacemente l’allenamento. Per la maggior parte delle persone, significa almeno un minuto tra le serie, circa due-tre minuti per gli esercizi multiarticolari più impegnativi e tempi ancora più lunghi quando i carichi elevati o la difficoltà delle serie lo richiedono. L’obiettivo non è riposare il meno possibile, ma fare in modo che ogni serie di lavoro conti davvero.