Tendenze maglieria uomo inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dior

Quest’inverno i maglioni sono molto più di un semplice strato caldo da indossare. Nelle collezioni uomo autunno/inverno 2026-2027 la maglieria si declina in molteplici interpretazioni: dai lussuosi maglioni statement dai volumi generosi alle lavorazioni a maglia grosse, fino ai classici pullover invernali con motivi dal sapore nostalgico. Anche il dolcevita continua a essere un grande favorito. Chi cerca qualcosa di più originale può lasciarsi ispirare da modelli sorprendenti, caratterizzati da dettagli glitter, proporzioni insolite o abbinamenti inaspettati. Ecco le più belle tendenze knitwear uomo per l’inverno 2026-2027.

1. Maglioni statement oversize e lussuosi

Tendenze maglieria uomo inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Comfort e lusso vanno di pari passo quest’inverno. Maglioni dalle dimensioni generose, materiali morbidi e texture particolari definiscono una parte importante del panorama della maglieria. Da Dolce & Gabbana, per esempio, troviamo imponenti lavorazioni a maglia dalle superfici leggermente pelose, colli voluminosi e silhouette decise. I maglioni vengono indossati sotto ampi cappotti di pelliccia, in un gioco di volumi e texture che si rafforzano a vicenda. Scopri anche le ultime tendenze cappotti uomo per l’autunno e i modelli destinati a caratterizzare la moda di questa stagione.

Anche da Giorgio Armani i maglioni ampi acquistano un’allure lussuosa. Un esempio particolarmente interessante è un modello grigio dalla superficie pelosa, molto voluminoso, con scollo a V e un colletto che viene indossato sopra un generoso dolcevita. Abbinato a un pantalone elegante ma dalla linea rilassata, dà vita a un interessante equilibrio tra comfort e raffinatezza.

2. Maglie grosse con un tocco DIY

Tendenze maglieria uomo inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Prada

I maglioni a maglia grossa continuano a essere protagonisti, ma questa stagione acquistano un carattere più irregolare, quasi artigianale. Da Prada troviamo lavorazioni che ricordano i maglioni fatti a mano dalle nonne. Le maglie sono particolarmente grosse, lo scollo relativamente basso e le maniche extra lunghe.

Sono proprio le maniche lunghe a creare un effetto disinvolto. Fuoriescono volutamente da quelle dei cappotti invernali, conferendo agli outfit un aspetto leggermente incompiuto. Anche i colori si allontanano dalle consuete tonalità invernali. Il giallo senape e il blu fiordaliso introducono accenti cromatici inaspettati nel guardaroba della stagione fredda.

Tendenze maglieria uomo inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Giorgio Armani

Anche Dolce & Gabbana dimostra quanto la maglieria a trama grossa possa avere un carattere deciso. Qui i maglioni girocollo classici vengono indossati persino sotto completi in tweed. Il contrasto tra la lavorazione robusta della maglia e il carattere più formale dell’abito conferisce agli abbinamenti una spiccata impronta maschile.

3. Maglioni invernali classici con motivi nostalgici

Accanto a volumi eccentrici e texture particolari, c’è spazio anche per modelli più familiari. Da Dsquared2 troviamo classici maglioni girocollo, arricchiti però da immagini e scene realizzate a maglia. Si va da un paesaggio di sport invernali alla rappresentazione di una medaglia con il numero uno. La collezione comprende anche un modello tinta unita blu scuro.

Tendenze maglieria uomo inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dsquared2

I motivi nostalgici conferiscono ai maglioni un carattere sportivo e leggermente rétro. Una piacevole alternativa ai modelli tinta unita che siamo abituati a ritrovare nel guardaroba invernale.

Anche Paul Smith punta su classici maglioni invernali con motivi lavorati a maglia. A colpire è soprattutto il modo in cui vengono indossati. In passerella abbiamo avvistato un cappotto in tweed abbinato addirittura a due maglioni voluminosi, annodati con disinvoltura sulle spalle come una spessa sciarpa di lana. Uno presenta un motivo colorato che combina, tra le altre tonalità, cammello, rosa, azzurro e nero; l’altro è declinato in colori più sobri. Un semplice accorgimento di styling, capace di conferire immediatamente un carattere più personale a un classico outfit invernale.

Tendenze maglieria uomo inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Paul Smith

4. Maglioni particolari che non passano inosservati

Quest’inverno un maglione non deve necessariamente essere pratico o discreto. Alcuni designer trasformano la maglieria in un capo statement decisamente fuori dal comune. Da Dior, per esempio, abbiamo visto un modello sorprendente, decorato con glitter argentati e trecce. Non è esattamente un capo da indossare tutti i giorni, ma rappresenta un bell’esempio di quanto sia possibile spingersi lontano con la maglieria.

Fortunatamente non mancano interpretazioni più facili da indossare. Un voluminoso maglione bianco con dettagli blu scuro, abbinato a un paio di jeans bianchi, dimostra quanto una lavorazione a maglia vistosa possa funzionare bene anche all’interno di un outfit piuttosto essenziale. Anche il denim, del resto, sta attraversando una fase di cambiamento. Scopri le principali tendenze jeans uomo.

Tendenze maglieria uomo inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dior

Anche Saint Laurent sperimenta con i maglioni. In passerella abbiamo visto modelli a maglia grossa, ma caratterizzati da una silhouette sorprendentemente corta e aderente, in linea con le proporzioni più slim che vedremo nella moda di questo inverno. Con le maniche corte e lo scollo basso, sembrano quasi rimpiccioliti. Interessante l’abbinamento con una cravatta, che conferisce al look un carattere inaspettato e leggermente anticonvenzionale. Non è certo una proposta da cui prendere spunto per costruire un nuovo guardaroba essenziale, ma un esempio stimolante di come i designer continuino a giocare con il classico maglione.

Tendenze maglieria uomo inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Saint Laurent

5. Il dolcevita resta un classico di stile

Anche nell’inverno 2026-2027 il dolcevita rimane un irrinunciabile della moda uomo. È soprattutto Giorgio Armani a dimostrare quanto questo classico capo sia versatile. I modelli a maglia fine vengono indossati sotto i blazer e rappresentano un’elegante alternativa alla camicia. L’abbinamento risulta inoltre meno formale rispetto al tradizionale completo con camicia e cravatta.

Vediamo poi il dolcevita protagonista anche di combinazioni più audaci. Basti pensare al modello ampio indossato sotto il voluminoso maglione peloso con scollo a V che abbiamo già citato. Accostando diverse lavorazioni e proporzioni, anche un capo familiare del guardaroba invernale acquista un aspetto completamente nuovo.

Come indossare la maglieria quest’inverno

Le collezioni uomo autunno/inverno 2026-2027 dimostrano che con i maglioni ci si può davvero sbizzarrire. Si può scegliere un modello oversize dall’allure lussuosa, una maglia grossa dall’aspetto artigianale oppure un classico pullover con motivi nostalgici. Anche lo styling offre numerose possibilità. Indossate un maglione a maglia grossa sotto un completo in tweed, abbinate un dolcevita sottile a un blazer oppure annodate con disinvoltura un secondo maglione sopra il cappotto invernale.

La cosa più importante è che, questa stagione, la maglieria non serve soltanto a proteggersi dal freddo, ma contribuisce anche a dare carattere al proprio outfit invernale.