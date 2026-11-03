I capelli ricci sono i grandi protagonisti dell’estate 2027. Scopri le tendenze viste da Dior, Prada e Dolce & Gabbana e lasciati ispirare dalle idee per lo styling.

Tagli di capelli ricci uomo per l’estate 2027: tutte le tendenze – Photo ADVERSUS

Hai i capelli ricci? Allora l’estate 2027 è la tua stagione. Durante le settimane della moda uomo di Parigi, maison come Dior e Prada hanno mostrato tutto il carattere di una chioma folta e riccia. Abbiamo visto tagli più lunghi, molto volume sulla sommità della testa e ciocche che ricadono liberamente sulla fronte e lungo il viso. Dolce & Gabbana ha scelto una strada diversa, puntando su ricci lavorati con maggiore precisione, senza rinunciare però a volume e movimento. Il messaggio per l’estate 2027 è chiaro: lascia spazio ai tuoi ricci. Una tendenza in linea con le proposte capelli per la primavera-estate 2027, che puntano su lunghezze maggiori e uno styling disinvolto.

Dior e Prada: ricci voluminosi e pieni di carattere

Tagli di capelli ricci uomo per l’estate 2027: tutte le tendenze – Photo courtesy of Dior

Da Dior, i ricci hanno avuto carta bianca. I tagli uomo per la primavera-estate 2027 spaziavano da chiome folte, con ricci elastici che si aprivano verso l’alto e lateralmente, a ciocche più lunghe che scendevano fino al colletto. A rendere particolarmente interessanti questi look era soprattutto il contrasto con gli abiti, impeccabilmente curati. I capelli potevano muoversi liberamente, trovare la propria forma e, soprattutto, non apparire troppo studiati.

I tagli più lunghi avevano qualcosa di romantico. I ricci erano ben visibili, ma non componevano una forma rigida e perfettamente definita. Ne risultava una chioma folta, animata da un movimento naturale, come se il vento e l’aria di mare avessero contribuito a darle forma.

Anche da Prada abbiamo visto ricci tutt’altro che discreti. Qui i capelli erano più lunghi, con ricci morbidi e disinvolti, particolarmente evidenti anche sui lati e sulla nuca. Le ciocche incorniciavano il viso in modo naturale. Nessuna riga netta né parte anteriore perfettamente lisciata: i capelli erano liberi di muoversi e mantenere la propria forma.

Tagli di capelli ricci uomo per l’estate 2027: tutte le tendenze – Photo courtesy of Prada

A rendere interessante il look era proprio il contrasto con l’abbigliamento. L’outfit essenziale e minimalista bilanciava la chioma voluminosa e dinamica. Prada ha così dimostrato come i ricci naturali possano dare vita a un look deciso, senza che il taglio risulti eccessivamente costruito.

Per gli uomini con i capelli ricci, sono spunti particolarmente interessanti. Non è necessario accorciare i capelli per ottenere un aspetto curato. Al contrario, lasciando qualche centimetro in più, i ricci possono trovare una bella forma e acquistare naturalmente maggiore movimento.

Dolce & Gabbana: anche i ricci possono essere impeccabilmente acconciati

Tagli di capelli ricci uomo per l’estate 2027: tutte le tendenze – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Da Dolce & Gabbana abbiamo visto un’interpretazione diversa della tendenza. Mentre Dior e Prada puntavano sul movimento naturale e su una certa disinvoltura, qui i ricci erano lavorati con molta più precisione. Ogni ciocca sembrava avere il proprio posto e la texture dei capelli emergeva con grande evidenza.

Nessun addio, però, alle chiome ricce e voluminose. Anche da Dolce & Gabbana abbiamo visto tagli più lunghi e molto volume sulla sommità della testa. La differenza stava soprattutto nella finitura: i ricci erano più definiti e le acconciature complessivamente più controllate.

Una buona notizia per chi non ama particolarmente l’effetto spettinato. La tendenza, infatti, si presta a interpretazioni diverse. Puoi lasciare i ricci liberi di seguire il loro movimento naturale oppure scegliere un taglio che metta in risalto ogni singola ciocca. Entrambe le soluzioni sono perfettamente in linea con l’estate 2027.

Che tu preferisca portare i ricci morbidi e disinvolti oppure definirli con cura, uno styling riuscito comincia sempre dalla giusta routine di cura. Nel nostro articolo dedicato alla cura dei capelli ricci trovi consigli su come mantenerli sani, morbidi ed elastici.

Quale lunghezza scegliere per i tuoi ricci?

Tagli di capelli ricci uomo per l’estate 2027: tutte le tendenze – Photo Charlotte Mesman

Una delle tendenze capelli più evidenti per la primavera-estate 2027 è che i capelli ricci non devono necessariamente essere corti. I tagli più lunghi visti in passerella mostrano bene cosa può fare qualche centimetro in più: i ricci possono muoversi liberamente e incorniciare il viso.

Se hai ricci fitti ed elastici, puoi mantenere parecchio volume sulla sommità della testa. Anche i lati possono restare pieni, oppure essere leggermente accorciati per creare un contrasto più marcato.

In presenza di ricci più fini, un taglio che mantenga una lunghezza sufficiente sulla parte superiore può aiutare a far apparire la chioma più folta. È importante, in questo caso, che il parrucchiere tenga conto del tuo naturale andamento del riccio. I capelli ricci, infatti, non cadono allo stesso modo da asciutti e da bagnati. Un professionista esperto nel taglio dei ricci saprà tenerne conto durante il taglio.

Anche la parte anteriore merita attenzione. Una ciocca riccia più lunga, oppure una frangia che ricade sulla fronte, conferisce immediatamente al taglio un aspetto contemporaneo. Puoi lasciarla cadere liberamente oppure darle forma con una piccola quantità di prodotto per lo styling.

Quale taglio riccio si adatta alla forma del tuo viso?

I look visti in passerella sono un ottimo punto di partenza, ma il taglio più adatto dipende anche dalla forma del viso, dalla densità dei capelli e da come desideri portarli ogni giorno.

Viso ovale: hai a disposizione molte possibilità. Una chioma riccia e voluminosa, un taglio più lungo oppure ricci che ricadono liberamente sulla fronte possono funzionare altrettanto bene.

Viso rotondo: un maggiore volume sulla sommità della testa può far apparire il viso otticamente più allungato. Tieni presente che una chioma molto larga all’altezza delle guance rischia invece di accentuarne la rotondità.

Viso quadrato: ricci morbidi e dinamici intorno alle tempie e alla mandibola possono addolcire i lineamenti più spigolosi. Una parte anteriore libera e riccia si adatta particolarmente bene a questa forma del viso.

Viso allungato: un po’ più di volume sui lati può aiutare a riequilibrare le proporzioni. Una ciocca riccia che ricade sulla fronte contribuisce a far apparire il viso meno lungo.

Viso a cuore: ricci più lunghi intorno alle tempie e alla mandibola possono dare visivamente maggiore volume alla parte inferiore, più stretta, del viso.

Anche la direzione naturale di crescita dei ricci ha la sua importanza. Un taglio che asseconda la struttura dei tuoi capelli è generalmente più facile da gestire rispetto a uno che richiede di forzarli ogni mattina in una forma completamente diversa.

Charlotte Mesman per ADVERSUS