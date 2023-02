Shanghai Tang Collezione Uomo Autunno Inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Shanghai Tang

La Collezione Autunno Inverno Uomo 2023 del marchio cinese di lusso Shanghai Tang, celebra l’importanza dei legami familiari e dei sentimenti più sinceri. La settimana della moda milanese coincide con il Capodanno cinese e l’ispirazione della sfilata vuole richiamare un’intima riunione di famiglia creando un momento di risonanza per il popolo cinese qui a Milano e in Cina. La gioia di una riunione familiare diventa il filo conduttore principale che scandisce il mood della collezione.

La stella, simbolo di Shanghai Tang, viene ricreata in forme e dimensioni diverse in contesti non convenzionali. Il nastro, emblema di uno spirito celebrativo, compare in tutta la collezione sotto forma di sciarpe, cravatte o modelli di maglieria.

Yvonne Yao, designer director menswear di Shanghai Tang, ha lavorato sulle silhouette iconiche cinesi, introducendo con questa collezione elementi di sorpresa e originalità accanto alla tradizione sartoriale cinese.

I tipici bottoni a nodo cinese, simbolo delle formalità festive vengono ingranditi o riproposti con tocchi di colore per una giocosità infantile; i capi decorati da ricami preziosi, da sempre presenti nel guardaroba di David Tang, sono ricreati in silhouette rilassate, che offrono facilità e comfort sartoriale; l’audace color- blocking aggiunge una nota fresca alla palette colore della collezione di Shanghai Tang con tocchi di verde neon, fucsia e viola.

Una maggior raffinatezza è data dall’abilità di giocare con i codici sartoriali classici utilizzando materiali più utility e contemporanei. Le giacche di lana realizzate a imitazione di quelle in denim sono trattate con un doppio punto, mentre i pantaloni in denim lavato, i preferiti dagli hippie, sono elevati a rigore sartoriale. In questa collezione anche il tradizionale abito cinese Tang viene leggermente rivisto, in particolare nella manica che si rivela leggermente architettonica, tipica della modellistica occidentale.

Il fascino di questa collezione risiede in un’interpretazione non ortodossa delle filosofie orientali in un contesto occidentalizzato: negli ideali del Taoismo, il flusso di ideali contrastanti prevale sull’armonia razionale; come marchio che raccoglie abilmente elementi dell’Oriente e dell’Occidente con passione e creatività, Shanghai Tang costruisce un mondo a sé, pieno di giocose contraddizioni; al centro del marchio Shanghai Tang c’è il desiderio di “rendere la vita una festa”.