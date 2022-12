Uomini e colori per capelli. Il trend per il 2023? Tonalità più calde – Foto ADVERSUS

Con l’arrivo del nuovo anno ovviamente vogliamo sapere quali sono le nuove tendenze capelli per l’uomo. Parliamo molto di tagli di capelli, ma anche il colore capelli è importante. Quest’ultimo aspetto è considerato spesso ancora come un tabù per gli uomini, eppure può essere molto divertente giocare con il colore, o con le tonalità, dei capelli.

Ecco le tendenze colore capelli per l’uomo 2023

Prima di tutto bisogna sapere che il taglio di capelli è sempre la base, il colore si adegua successivamente. Le tendenze capelli per l’uomo 2023 mostrano una grande attenzione alla valorizzazione della texture naturale dei capelli, tutto gira intorno ai movimenti naturali del capello. Ricci e onde vanno assecondati piuttosto che contrastati.

Tagli capelli uomo 2023. Foto Charlotte Mesman

Questa tendenza verso la valorizzazione della propria texture dei capelli va mano in mano con dei tagli di capelli un po’ più lunghi. Invece di un sistematina ai capelli ogni sei settimane (sarebbe questa la regola) oggi si può aspettare anche fino a 10 settimane.

Uomini e colori per capelli. Il trend per il 2023? Tonalità più calde

Questo taglio di capelli leggermente più lungo e più disinvolto può essere accentuato o abbellito con un tocco di colore per i capelli. Potete pensare a dei beach, o a delle highlights più chiare anche se questi colori e trattamenti sono più indicati alla primavera estate che all’inverno.

Uomini e colori per capelli. Il trend per il 2023? Tonalità più calde – Foto ADVERSUS

Per l’inverno invece sono da preferire dei colori più caldi e più pieni come quelli che in questo momento vediamo spopolare su internet. Sono dei colori che accentuano ulteriormente la texture naturale del capello. Oggigiorno c’è una tendenza verso tonalità addirittura leggermente auburn. Non si tratta di un rosso ma piuttosto di un colore chocholate brown caldo.

Come vedete ci lasciamo indietro tutti quei colori freddi, grigi, ma anche i pastellati degli ultimi anni e scegliamo adesso dei colori che sono vicini al nostro colore originale, ma scaldandolo un poco per rendere i capelli più caldi, pieni, e soprattutto più glossati.

Charlotte Mesman per ADVERSUS