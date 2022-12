Tagli capelli uomo 2023. Foto Charlotte Mesman

Per scoprire in anticipo le tendenze, che siano tendenze capelli o tendenze moda poco cambia, bisogna parlare con gli addetti ai lavori. Le tendenze si sviluppano progressivamente, nascono dalla strada a volte, altre volte sono frutto di contaminazioni.

Nessuno può avere una visione più completa – parlando di tendenze capelli – di chi è quotidianamente a contatto con le richieste dei clienti ma al tempo stesso ha un accesso diretto alle tendenze capelli che arrivano dalla moda e dagli influencer. Di tagli di capelli uomo per il 2023 abbiamo parlato con Randy van Rijsbergen, e ovviamente gli abbiamo chiesto di anticiparci quanto vedremo nei prossimi mesi, e durante il 2023.

Rispettare la forma naturale dei capelli

Tagli capelli uomo 2023. Foto Charlotte Mesman

“Quello che è assolutamente importante per gli uomini”, dice Randy, “è cercare di ottenere il massimo possibile dal movimento naturale dei tuoi capelli, che siano capelli ricci o ondulati. Quindi, se avete onde o capelli ricci, lasciate che quei movimenti vengano fuori. Penso che questo, se mi chiedi di individuare la tendenza principale, sia il trend numero uno per il 2023.

“Quindi possiamo optare per dei capelli leggermente più lunghi del solito, e il look diventerà subito un po’ più disordinato in testa. Se avete i capelli ricci, valorizzerete il vostro ricciolo il più possibile. Potrete anche creare quante più onde possibili, aiutandovi con un po’ di spray da spiaggia, per poi portare i capelli super disordinati.

Oggi possiamo avere un taglio di capelli vecchio di dieci settimane e non è un problema

“Quindi ci stiamo allontanando dal classico taglio di capelli maschile con i lati corti, il dietro corto e i capelli lunghi sopra. Tutto tende ad uniformarsi. Questo significa che anche i capelli sul collo possono essere piuttosto lunghi. Normalmente gli uomini si fanno tagliare i capelli ogni sei settimane, ma non siamo obbligati a rispettare questa regola. Possiamo senza problemi avere un taglio di capelli di dieci settimane, ed essere perfettamente a posto soprattutto se guardiamo alle tendenze capelli per il 2023.

‘È proprio allora, dopo un paio di mesi abbondanti, che i capelli dietro iniziano a diventare più mossi, in modo da formare un bellissimo insieme con il resto della testa. Quindi non sto parlando di un mullet in questo caso, questo lo abbiamo già visto ed è anche già passato di moda. Anche perché i capelli sui lati possono essere un po’ più lunghi, quindi non avremo più quella differenza di lunghezza con la parte posteriore. Riassumendo posso dire che il segreto per un taglio alla moda oggi è quello di mantenere la lunghezza dietro e lasciare che i capelli si allunghino davanti, in questo modo ci allontaniamo subito dall’idea del mullet.

I consigli di Randy, prodotti e suggerimenti

Tagli capelli uomo 2023. Foto Charlotte Mesman

“In termini di prodotti per capelli, consiglio di usare un beach spray. E anche prodotti che impreziosiscono il più possibile la texture o il movimento, che sono principalmente prodotti per l’idratazione. Migliorano l’aspetto delle onde o dei riccioli. Non si deve per forza asciugare i capelli con il phon. Possiamo (anzi se possibile dovremmo) lasciarli semplicemente asciugare all’aria, o al massimo passarci sopra un diffusore.’

Ringraziamo Randy van Rijsbergen, @randyvanrijsbergen

Per le tendenze capelli donna su Margherita.net fai click qui.

Charlotte Mesman per ADVERSUS