Uomini e cura della pelle del viso. 10 regole da seguire giorno dopo giorno

Parliamo di uomini e di cura della pelle del viso. Quando parliamo di cura della pelle del viso immaginiamo subito la nostra ragazza con i capelli tenuti all’indietro da una fascia per tenere libero il viso, una serie di creme e tubetti sul lavandino, e almeno mezz’ora di attesa prima che venga a letto. Stanca, e con un filo di mal di testa. Naturalmente.

Ma cosa succede in quei 30 misteriosi minuti di relativo relax (per noi) durante i quali non la sentiamo parlare incessantemente di dieta, amiche, paure, progetti, ristoranti, vacanze… insomma tutto quello che ogni uomo che ha almeno una convivenza alle spalle bene conosce?

Quello che succede è presto detto: la cura della pelle del viso. Una cura che non si risolve spalmandoci in faccia la prima crema che troviamo, saltuariamente, quando ci vediamo particolarmente spenti e stanchi. La cura della pelle è una pratica quotidiana che ogni uomo farebbe bene a conoscere, e a non trascurare. Non sapete nulla di cura della pelle, di cosa fare, come organizzarvi, come procedere? Non preoccupatevi, ci siamo qua noi, e qui di seguito trovate tutto quello che dovete sapere.

Uomini e cura della pelle del viso: 10 regole per la cura della pelle dell’uomo

Pulisci bene la pelle del viso, almeno una volta al giorno. La pulizia può essere fatta con un semplice batuffolo di cotone imbevuto di acqua tiepida, ma è meglio usare un prodotto specifico per la detersione della pelle del viso, un prodotto specifico per l’uomo. Quando? Se avete tempo e voglia, la sera e la mattina. Se avete poco tempo, e poca voglia, la sera per rimuovere sporco, smog, e quant’ altro si `e accumulato sulla pelle e nei pori durante la giornata. Lo scrub. Non trascurate questa pratica, usando un prodotto delicato (la pelle dell’ uomo è più forte di quella della donna, ma nemmeno tanto. Meglio andarci cauti, con la scrub. Scegliete un prodotto specifico per pelli delicate, anche se pensate di avere una pelle forte. Una volta la settimana. Comprate ed usate ogni sera una crema notte. Magari una crema notte contente retinolo, molto utile per cercare di ridurre i segni dell’invecchiamento della pelle. Una crema per il contorno occhi. La pelle intorno agli occhi è diversa da quella del resto del viso. Cercate un prodotto specifico e applicatela la sera. Ogni sera. La mattina, dopo la doccia, una bella crema per il giorno, più leggera. Se possibile usate una crema giorno che contenga un filtro solare (almeno SPF30). Il sole fa bene ma è anche responsabile dell’invecchiamento precoce della pelle, e il viso è sempre scoperto. Una crema a base di AHA (Alfa-idrossiacidi) per un effetto esfoliante. Si tratta di una esfoliazione chimica, e va fatta attenzione. Potete alternare una settimana lo scrub e una settimana una crema a base di AHA. In ogni caso chiedete consiglio prima di iniziare con un prodotto di questo tipo, ma i risultati possono essere molto buoni. Un siero idratante e ricostituente. Da usare prima di applicare la crema idratante. Esistono molti tipi di siero, e la scelta dipenderà anche dal vostro tipo di pelle. Anche in questo caso, fatevi consigliare (ma non fatevi fregare). Una bella maschera purificante, una volta la settimana. Le trovate al supermercato, provatene varie, scegliete quella che vi sembra migliore per la vostra pelle del viso. Dormite, dormite e ancora dormite. Non è una crema, non è uno scrub, ma è uno dei consigli più importanti che possiamo darvi: ricordate che un sonno regolare è fondamentale (anche) per la salute della pelle.

