Puro piacere di guida a cielo aperto con la nuova 911 GT3 S/C

La nuova Porsche 911 GT3 S/C

La famiglia Porsche GT si amplia con una variante dal carattere fortemente emozionale. La 911 GT3 S/C offre agli appassionati dell’iconico motore boxer a sei cilindri l’opportunità di vivere appieno il coinvolgente sound del motore aspirato, anche a cielo aperto. Questo modello riunisce in sé tutte quelle qualità orientate al piacere di guida che hanno già conquistato i clienti dei modelli in edizione limitata 911 Speedster e 911 S/T.

Porsche presenta per la prima volta una 911 GT3 con capote completamente automatica. La 911 GT3 S/C, progettata per garantire il massimo piacere di guida, unisce i componenti leggeri della 911 S/T al motore boxer aspirato da 4,0 litri della 911 GT3, capace di erogare 375 kW (510 CV) e 450 Nm di coppia. Gli estrattori d’aria e le portiere di grande impatto della 911 S/T, abbinate al telaio nero del parabrezza, conferiscono alla nuova 911 GT3 S/C un look inconfondibile. Coerentemente con il suo posizionamento quale sportiva votata al piacere di guida, è disponibile esclusivamente con cambio manuale a sei marce, leggero e con rapporti corti. La 911 GT3 S/C è l’unica variante cabriolet dell’attuale gamma 911 concepita come una vera e propria due posti, richiamando alla mente la 911 Speedster del 2019. A differenza di quest’ultima, la 911 GT3 S/C non sarà limitata a un numero specifico di esemplari.

Per la prima volta, per la 911 GT3 S/C è disponibile in opzione un pacchetto Street Style che consente di personalizzare ulteriormente l’auto in base ai propri gusti. Secondo Frank Moser, Vice President della linea di modelli 911 e 718, la nuova 911 GT3 S/C è la risposta al desiderio espresso dai nostri clienti di auto sportive divertenti da guidare: “L’esaltante powertrain della 911 GT3 dà il meglio di sé quando si guida a tetto aperto, soprattutto sulle tortuose strade di campagna. Questo perché siamo riusciti a contenere il peso della 911 GT3 S/C a soli 1.497 chilogrammi, nonostante la capote completamente automatica. Sono solo circa 30 kg in più rispetto alla 911 Speedster della generazione 991″.

Una struttura leggera su tutta la linea per il massimo piacere di guida

L’abbinamento di materiali particolarmente leggeri e di alta qualità fa sì che la 911 GT3 S/C si distingua anche per l’agilità tipica delle vetture GT. Già a prima vista si riconoscono immediatamente i componenti della carrozzeria in materiale leggero presi in prestito dalla 911 S/T. Il cofano anteriore, i parafanghi e le portiere sono realizzati in CFRP. Sempre dalla 911 S/T coupé sono riprese le barre antirollio e le aste di accoppiamento in CFRP. Anche i freni e le ruote seguono la formula di leggerezza della S/T: l’impianto frenante in carboceramica PCCB, più leggero di oltre 20 chilogrammi rispetto a quello in ghisa, è montato di serie sulla 911 GT3 S/C. I cerchi con serraggio centrale da 20 pollici sull’asse anteriore e da 21 pollici su quello posteriore, già presenti sulla 911 S/T, sono qui realizzati in magnesio ultraleggero e consentono un risparmio di peso di 9 chilogrammi. Il magnesio viene utilizzato anche per la capote completamente automatica. Una batteria agli ioni di litio compatta e leggera da 40 Ah contribuisce ulteriormente all’impressionante contenimento del peso della vettura, consentendo un risparmio di circa 4 chilogrammi rispetto a una batteria convenzionale.

Interni eleganti dal gusto sportivo

All’interno dell’auto sono utilizzati tappetini e pannelli delle portiere leggeri, ripresi dalla 911 S/T, con maniglie in CFRP. La 911 GT3 S/C è una due posti pura. I sedili sportivi Plus a quattro vie sono di serie. In opzione, per la 911 GT3 S/C sono disponibili sedili sportivi avvolgenti leggeri con schienale ripiegabile e guscio in CFRP. Il sedile è dotato di airbag toracico integrato, regolazione elettrica dell’altezza e regolazione manuale della posizione longitudinale. Il sedile avvolgente ribaltabile può essere dotato, su richiesta, di un sistema di riscaldamento a tre intensità. Gli interni sono rivestiti di serie in pelle nera, compresi le alette parasole e i rivestimenti dei montanti anteriori. Il logo GT3 S/C è ricamato al centro della parete interna posteriore. Le fasce centrali dei sedili sono rifinite in pelle traforata. Come nella 911 S/T, anche qui è stata utilizzata la pelle traforata per rivestire il volante. Esattamente come le altre varianti della 911 GT3, la 911 GT3 S/C non si avvia con un pulsante, ma con un interruttore di accensione situato a sinistra del volante. Il cruscotto digitale al centro offre al guidatore un supporto grazie a uno schermo e a un sistema operativo strutturati in modo chiaro. La modalità di visualizzazione «Track Screen» riduce i display digitali a sinistra e a destra del contagiri, limitandoli ai dati importanti su pneumatici, olio, acqua e carburante, e indica al conducente il momento ottimale per il cambio di marcia tramite un segnale luminoso. All’occorrenza, il display del contagiri può essere ruotato in modo che il limite di 9.000 giri/min si trovi sul segno delle ore 12.

Motore naturalmente aspirato a regimi elevati da 510 CV

Il motore naturalmente aspirato da 4,0 litri della nuova 911 GT3 S/C è stato progettato nel rispetto delle più recenti norme sulle emissioni e dispone di due filtri antiparticolato e di quattro catalizzatori. Nonostante questo efficientissimo impianto di depurazione dei gas di scarico, Porsche è riuscita a creare un sound emozionante che si amplifica notevolmente quando la capote è abbassata. Le testate dei cilindri sono state rivisitate rispetto alla 911 GT3 della generazione precedente, mentre gli alberi a camme più sportivi della 911 GT3 RS garantiscono un’erogazione di potenza ancor più dinamica nelle fasce di regimi più elevate. Vengono inoltre utilizzate valvole a farfalla singole ottimizzate per il flusso e radiatori dell’olio migliorati. Il motore boxer a sei cilindri eroga una potenza di 375 kW (510 CV). Il cambio manuale GT a 6 marce presenta un rapporto corto e sportivo, corrispondente a quello della 911 S/T e della 911 GT3. La nuova 911 GT3 S/C accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 313 km/h.

Arco piatto in magnesio nella capote completamente automatica

A differenza del suo predecessore, la 911 Speedster, la 911 GT3 S/C non presenta una copertura posteriore a doppia bombatura; per questo motivo, al posto della capote manuale è stato possibile installare una capote leggera completamente automatica, tipica della serie 911. Grazie all’impiego innovativo di rinforzi piatti in magnesio, è stato possibile ottenere una curvatura del tetto simile a quella di una coupé per la capote in tessuto, quando è chiusa. Seguendo linee quasi identiche, la capote in tessuto si estende in un elegante arco dal telaio del parabrezza fino al cofano del vano capote. Non vi sono nervature sotto il tessuto, né sezioni che compromettono la fluidità del design, la tipica flyline della 911, cosa che offre anche vantaggi aerodinamici. Grazie a un sistema di azionamento idraulico particolarmente leggero, la capote può essere aperta o chiusa fino a 50 km/h in circa 12 secondi. Oltre ai due elementi piatti, anche il telaio anteriore del tetto e quello del lunotto sono realizzati in magnesio. Il frangivento integrato ad azionamento elettrico garantisce un piacere di guida a tetto aperto prolungato, anche a velocità elevate e in condizioni di temperatura più fresche. Premendo un pulsante, il frangivento si apre in soli due secondi. Può essere aperto e chiuso automaticamente premendo un pulsante sulla console centrale anche in marcia fino a una velocità di 120 km/h.

Un look inconfondibile

Intonata al tetto nero, la cornice del parabrezza è rivestita in nero e caratterizza in modo inconfondibile la 911 GT3 S/C; anche la pellicola protettiva contro le scheggiature presente sui pannelli laterali è nera opaca. I proiettori a LED con tecnologia Matrix integrano tutte le funzioni di illuminazione della 911, rendendo superflue le luci aggiuntive nel sottoparaurti anteriore. Questo consente di disporre di una superficie di aspirazione dell’aria notevolmente più ampia, a vantaggio di un’estetica ben strutturata e ordinata. Per la prima volta su una 911 Cabriolet, lo spoiler posteriore retraibile presenta un flap di Gurney in coda, proprio come sulla 911 S/T e sulla 911 GT3 con pacchetto Touring. Il bordo dello spoiler anteriore e il diffusore posteriore sono identici a quelli dell’attuale 911 GT3.

Il piacere di guida raggiunge un livello superiore

“Con la 911 Speedster e la 718 Spyder RS abbiamo già avuto modo di constatare quanto il nostro motore aspirato, le caratteristiche dinamiche particolarmente brillanti e la struttura complessivamente leggera si adattino perfettamente a un’auto sportiva decappottabile”, ha commentato Andreas Preuninger, responsabile della divisione GT. “Con la 911 GT3 S/C viene introdotto per la prima volta su una 911 cabrio l’asse anteriore a doppio braccio oscillante. In abbinamento agli pneumatici sportivi ad altissima aderenza e al peso ridotto, questo modello regala emozioni senza precedenti per una decappottabile, soprattutto quando si guida su strade tortuose”. L’assetto del telaio della nuova 911 GT3 S/C è identico a quello della 911 GT3 con pacchetto Touring. Come per tutti i modelli 911 GT3, sono montati di serie pneumatici anteriori 255/35 ZR 20 e posteriori 315/30 ZR 21.

Personalizzazione ancora più ampia con il pacchetto Street Style opzionale

Per la nuova 911 GT3 S/C, Porsche Exclusive Manufaktur propone un pacchetto Street Style disponibile come optional. I suggestivi elementi grafici che decorano i parafanghi anteriori e la scritta “PORSCHE” sulle fiancate della vettura sono entrambi di colore Pyro Red. Le ruote sono verniciate in Grigio Ardesia Neo, in tinta con la carrozzeria, mentre le pinze dei freni recano la scritta “PORSCHE” nera con dettagli in Victory Gold. Nella cornice del cerchio sono presenti strisce decorative verniciate in Pyro Red. Nella parte anteriore, i fari a LED con tecnologia Matrix HD oscurati e le prese d’aria lamellari verniciate nel colore della carrozzeria aggiungono un tocco di stile.

Nell’abitacolo, i sedili sportivi adattivi Plus con il profilo dello stemma ricamato sui poggiatesta catturano immediatamente l’attenzione. Un’elaborata lavorazione in pelle intrecciata a quattro colori – Grigio Ardesia, Indian Red, Grigio Magnesio e Kalahari – impreziosisce visivamente i sedili ed il vano portaoggetti. Inoltre, gli interni sono rivestiti quasi interamente in pelle bicolore Grigio Ardesia/Guards Red. Si fanno notare anche le impunture a contrasto, gli anelli apriporta, gli anelli dei sedili e le cinture in Guards Red. Il rivestimento del piantone dello sterzo, la console centrale, il profilo interno dei battitacco e il coperchio della scatola dei fusibili sono rifiniti in pelle, così come le bocchette di ventilazione, incluse le relative lamelle. Le finiture in pelle si estendono anche ai profili dei tappetini. Le alette parasole, la console dello specchietto retrovisore interno e la cornice del parabrezza, così come il rivestimento interno del tetto apribile, sono rifinite in Race-Tex traforato color Grigio Ardesia.

Una particolarità estetica e tattile è rappresentata dalla leva del cambio scura con pomello in legno compensato a pori aperti e schema di selezione dei rapporti in Pyro Red. Anche il badge «GT3 S/C» sotto la leva del cambio, le strisce decorative sul cruscotto e l’emblema «911» sul lato passeggero sono realizzati in Pyro Red. Porsche Design propone inoltre accessori esteticamente coordinati per il pacchetto Street Style.

Box portaoggetti ultraleggero per il vano posteriore

Come accessorio per la 911 GT3 S/C, è possibile acquistare sul Porsche Shop un box portaoggetti ultraleggero che offre ulteriori possibilità di stivaggio nella parte posteriore. Questo box, dal peso di soli 10 chilogrammi, ha una capacità di 80 litri ed è rivestito in pelle all’esterno. I due lembi superiori sono dotati di passanti in tessuto e si possono chiudere. Il fissaggio è garantito da perni ancorati alla carrozzeria, il che rende l’installazione estremamente semplice e rapida. I profili e le cuciture decorativi e i colori dei passanti sono disponibili in diverse varianti per adattarsi alla configurazione degli interni. Per il pacchetto Street Style sono disponibili anche versioni coordinate del box.

911 GT3 S/C al polso

In esclusiva per chi acquista una 911 GT3 S/C, Porsche Design ha realizzato un eccezionale segnatempo che trasferisce sul polso l’estetica e le prestazioni dell’auto sportiva. Il cronografo 911 GT3 S/C è dotato del calibro Porsche Design WERK 01.200, preciso e certificato COSC, con funzione flyback. La cassa ultraleggera in titanio, disponibile su richiesta con rivestimento in carburo di titanio nero, coniuga lo stile delle auto sportive con quello della moderna arte orologiera. Il quadrante in stile GT3, con dettagli gialli e struttura esagonale, riprende il cruscotto dell’auto, mentre il rotore di carica si ispira al design dei cerchi in magnesio forgiato. La ghiera colorata del quadrante è disponibile in tutte le tonalità della carrozzeria della 911 GT3 S/C, incluse quelle della gamma «colore a scelta». Anche il cinturino, realizzato in pellami e filati originali degli interni Porsche, è personalizzato in base alla configurazione della vettura.

La nuova Porsche 911 GT3 S/C è ora disponibile in prevendita a partire da 280.080,00 euro, comprensivi di IVA e delle dotazioni specifiche per il Paese. Il pacchetto Street Style ha un prezzo di 28.645,09 euro.