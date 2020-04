Se stavate pensando ad un tatuaggio, aspettate che ci sta già pensando a farvelo fare Bill Gates. È solo questione di tempo, magari alla prossima ‘pandemia’?

Sono tanti puntini che si muovono indipendentemente, ma a volte quando li si guardano tutti insieme si riesce ad individuare una forma nascosta, una forma che… sta prendendo… forma appunto ;-) Due puntini tra i tanti, oggi la facciamo veloce per non costringervi sempre a perdere troppo tempo a leggere i nostri articoli. Basti sapere quanto segue:

La ‘pandemia’ da Covid-19 sarà conclusa solo quando ci sarà un vaccino, e saremo tutti vaccinati. Lo ripete ad ogni occasione anche il ‘filantropo’ Bill Gates (che per motivi non noti si è recentemente dimesso da qualsiasi carica all’ interno di Microsoft per ‘dedicarsi alla filantropia’) che tanto bene ha già fatto in India e in Africa con i suoi vaccini e che adesso concentrerà le proprie attenzioni anche su Europa, Stati Uniti, ovunque ci sia del bene da fare, insomma. D’altronde è un filantropo e gli viene naturale così.

Il celeberrimo Massachussets Insitute of Technology altresì noto come MIT, in collaborazione con la fondazione filantropica che va sotto il nome di “The Bill and Melinda Gates Foundation” e il Koch Institute tra gli altri sta lavorando ad un vaccino che viene somministrato sotto forma di tatuaggio, rendendo poi così molto semplice capire chi è stato vaccinato e chi non ancora, la storia medica impressa sulla pelle insomma. Il tatuaggio funziona, lo stanno sperimentando su pelle di cadavere, come potete leggere nel comunicato stampa ufficiale http://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218

Preparatevi quindi, se non ci sarà una reazione di qualche tipo – reazione che però quanto stiamo vedendo in queste settimane di passivo lockdown non fa prevedere. Preparatevi ad un futuro prossimo di vaccinazioni obbligatorie per viaggiare, studiare, entrare in un bar, andare ad un concerto, tatuaggi di tracciamento altrettanto obbligatori (magari sulla fronte o sul dorso della mano, è solo un’idea…?), tracking apps installate sullo smartphone e in futuro chissà dove…

Questo se non ci sarà una reazione. Se continueremo a subire passivamente la progressiva limitazione della nostra libertà e della nostra privacy in nome della ‘salute pubblica’, della ‘sicurezza vostra e degli altri’, se continueremo ad avere paura. Paura. La paura è il più fenomenale strumento di controllo, e noi ci siamo immersi fino alle orecchie. Come la merda.

Quando vi verrà proposto di aderire spontaneamente a qualche iniziativa di limitazione della vostra libertà, se non a voi stessi, pensate al mondo che si sta preparando per i vostri figli, per i vostri nipotini, e pensate che avete ancora in mano la possibilità di cambiare il corso della storia. Prima che sia troppo tardi.

ADVERSUS