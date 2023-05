La sfilata di Dsquared2 per l’estate 2023 ha ripreso in pieno l’essenza di queste tendenze, presentando una splendida gamma di acconciature da uomo lunghe…

Nuovi trend capelli medio lunghi uomo estate 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Quest’estate, parliamo di tendenze tagli di capelli uomo, le tendenze capelli parlano di spirito di libertà, di sensualità e soprattutto di nostalgia. La sfilata di Dsquared2 per l’estate 2023 ha ripreso in pieno l’essenza di queste tendenze, presentando una splendida gamma di acconciature da uomo lunghe, da spiaggia e soprattutto ispirate agli anni ’70. Dei tagli di capelli moderni e indiscutibilmente sexy.

Con l’aumentare della temperatura, è arrivato il momento di abbracciare le tendenze capelli più trendy per la stagione estiva, parliamo in questo caso di onde e ricci retrò, che poi sono gli stili che andranno per la maggiore per tutta l’estate 2023.

Capelli lunghi: eleganza senza sforzo

I capelli lunghi stanno tornando alla grande e sono più trendy che mai. La passerella di Dsquared2 ha proposto una serie di acconciature lunghe, dalle onde libere e fluenti, e come contrasto molte teste lisce. Come già da qualche stagione, anche per l’estate 2023 siamo liberi anzi siamo incoraggiati ad abbracciare la texture naturale dei nostri capelli e lasciarli fluire come vogliono, senza fare ricorso a gel o creme per costringere i capelli in improbabili pettinature.

Per ottenere un perfetto look se avete i capelli lunghi, ricordate di farli spuntare regolarmente per mantenere i capelli sani e prevenire le doppie punte. Usate un olio nutriente per capelli per aggiungere brillantezza e ridurre l’effetto crespo, e finite con un leggero spray fissante per assicurarvi che lo stile rimanga al suo posto.

Capelli da spiaggia: baciati dal sole e liberi dai pensieri

I cosiddetti beach hair che di tanto in tanto tornano tra le tendenze capelli uomo sono al centro delle tendenze capelli per l’estate 2023. Per ottenere un aspetto arruffato e testurizzato come chi passa le giornate tra una tavola da surf e la sabbia, potrete usare uno spray al sale o un prodotto texturizzante per aggiungere volume e valorizzare le naturali onde dei capelli.

Capelli anni ’70: tornano alla grande i mitici anni ‘70

Gli anni ’70 sono tornati, e sono più trendy che mai. Quest’estate, prendete ispirazione dalle acconciature iconiche di quel periodo, come i tagli sfumati, i riccioli morbidi e gli afro voluminosi. Sulla passerella di Dsquared2 per l’estate 2023 questi stili retrò sono stati rivisitati in chiave moderna, con tagli contemporanei e colori freschi per un look nostalgico e decisamente elegante.

Per ottenere il perfetto stile anni ’70, usa una mousse volumizzante o (in controtendenza rispetto al trend che vuole i capelli liberi di muoversi come vogliono) una crema per lo styling per dare corpo e forma ai capelli. Se vi sentite particolarmente avventurosi, considerate di arricchire il vostro look con alcuni accessori statement tipicamente anni ’70, come una fascia larga intorno alla testa, o una sciarpa colorata.

Per l’estate 2023 le idee e le tendenze non mancano, come avete visto. Decidete voi se seguire il trend dei capelli lunghi e fluenti, delle onde da spiaggia o dei ricci retrò. In ogni caso avrete una tendenza capelli a cui ispirarvi quest’estate. Siate audaci, coraggioso e, soprattutto, divertitevi con i vostri capelli.

