Durante la recente Milano Fashion Week abbiamo visto le strade di Milano trasformarsi in un paradiso del denim, dove il look total jeans per uomo ha dominato la scena. Soprattutto – ma non ce ne sorprendiamo – alla sfilata Diesel lo street style è stato un trionfo di denim, total jeans look, denim su denim… ci siamo capiti. La moda street style di Diesel ha reso omaggio al grande ritorno del denim, confermando che il look total jeans è qui per restare – almeno per l’estate 2023.

Denim su denim: un classico senza tempo

Il total jeans look, anche noto come denim su denim, è uno stile che ha resistito negli anni. Quest’estate 2023 il look total jeans ha davvero conquistato lo street style anche per quanto riguarda la moda uomo. Una tendenza classica che è stata rivisitata, reinventata, restaurata e riproposta in chiave attuale.

Moda uomo total jeans look estate 2023 – Foto Charlotte Mesman

Ecco alcuni look e tendenze chiave nel mondo del denim direttamente dalla settimana della moda di Milano, dove il denim è stato protagonista dello street style. Come vedete in queste foto gli uomini possono optare per giacche in denim abbinate a jeans o scegliere dettagli più sottili nei loro capi in denim, senza bisogno di esagerare, per un approccio più sobrio.

Per essere in linea con il nuovo total jeans look segui questi semplici consigli:

Mescola e abbina diverse tonalità e lavaggi di denim per creare contrasto e combinazioni che attirano l’attenzione.

Bilancia il tuo total denim look con top e accessori semplici e sobri per controbilanciare e non appesantire troppo.

Non avere paura di sperimentare con capi in denim non convenzionali, come nuovi colori, diversi tipi di lavaggi, motivi e patchwork.

Il trend moda total jeans per l’uomo è una tendenza audace, dinamica e originale che si è progressivamente rinforzata nel circuito delle tendenze moda. Questo grazie almeno in parte alle proposte moda di Diesel, che stagione dopo stagione continua a dare il proprio imprinting alle tendenze moda jeans.

Se siamo riusciti a convincerti che il total jeans look è il look moda uomo del momento (o almeno uno dei) quest’estate tira fuori il tuo spirito ribelle e rendilo esplicito con un altrettanto esplicito total jeans look!

