Date un qualcosa in più al vostro wet look, fatelo seguendo le ultime tendenze capelli uomo estate 2023. Guardate le nostre foto.

Tendenze capelli uomo estate 2023. Un wet look con un tocco giocoso – Foto Charlotte Mesman

Quando non sapete cosa fare con i vostri capelli, il wet look è sempre una soluzione fantastica. Con un wet look non si può sbagliare. Basta passare il pettine tra i capelli dopo aver applicato una generosa dose di gel per risolvere all’istante un cosiddetto bad hair day. Inoltre, il wet look è al passo con i tempi visto che fa parte integrante delle tendenze capelli uomo per l’estate 2023.

Creare un wet look può essere molto semplice. Si possono ‘incollare’ tutti i capelli alla testa, per così dire, e il gioco è fatto. Ma si può anche giocare con i volumi e le lunghezze dei capelli. Naturalmente, le possibilità dipendono anche dalla lunghezza e dal taglio dei capelli. Ma tutti possono dare un tocco particolare al proprio wet look.



Innanzitutto, potete giocare con la riga dei capelli. Potete tirarla al centro o di lato, ma a volte è super cool portare tutti i capelli all’indietro, lisci e morbidi, senza riga.

Inoltre, potete aggiungere piccoli dettagli al vostro hair look. Per esempio, potete portare una ciocca di capelli vicino alle orecchie e drappeggiarla sulle guance, come abbiamo visto alla sfilata di Etro per l’estate 2023 a Milano. Riportate il resto dei capelli con il gel.



Se avete i capelli leggermente più lunghi nella nuca, applicate il gel con le dita in modo che i capelli dietro non siano lisci ma abbiano un leggero movimento.

Se non vi piace una testa troppo liscia, portate prima tutti i capelli all’indietro con il gel e poi passate le dita tra i capelli e portate le ciocche leggermente in avanti come nella nostra foto che vedete qui sopra. In questo modo otterrete un wet look più casual.



Per i wet look che vedete in queste foto è meglio usare un prodotto ad alta lucentezza, ma potete anche ottenere effetti molto moderni e matt usando uno spray al sale marino.

Charlotte Mesman per ADVERSUS