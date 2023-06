Problemi della pelle del viso uomo. Domande e risposte

Quanti sono i problemi della pelle del viso di un uomo? Infiniti, forse addirittura più di quelli che lamentano le esponenti del gentil sesso. In fin dei conti siamo noi che ci passiamo una lametta sul viso ogni giorno. E siamo sempre noi che andiamo a dormire dopo aver al massimo spazzolato i denti… per non parlare di chi lava ancora i capelli e conseguentemente il cuoio capelluto con il sapone! I consigli del dermatologo.

Cosa sono le borse sotto gli occhi?

Accumuli di tessuto adiposo, spesso su base genetica.

Cosa fare?

Un intervento di befaroplastica.

Cosa sono i brufoli? Perchè si formano?

In genere i brufoli sono una malattia adolescenziale ,cossidetta acne giovanile però esistono anche i brufoli da stress… che colpiscono l’adulto e sono dovuti a squilibri ormonali o a fattori psicosomatici.

Cosa fare?

Topici antibiotici, se persistono rivolgersi al dermatologo.

Quando mi rado la pelle del viso è tutta irritata. Ai miei amici non capita. Perchè?

O è la tua pelle più sensibile oppure sbagli qualcosa nelle tecniche di rasatura.,oppure …tutte e due

Cosa fare per togliere l’irritazione e per prevenirla?

Migliorare queste tecniche: idratare bene la cute prima e dopo, usare una buona schiuma per la rasatura, utilizzare per la rasatura prodotti di buon livello;s e necessario aggiungere topici antibatterici e antinfiammatori.

Ho delle ‘macchie’ sulla pelle del viso, in alcune zone la pelle è più chiara in altre più scura… di cosa si tratta?

Detto così senza vedere il paziente è solo un indovinello… potrebbe essere un melasma… o vitiligine… chi lo sa? Oppure una pitiriasi…

Cosa fare?

Se un melasma luce pulsata o laser frazionato 1550, se vitiligine fototerapia… ma se è pitiriasi? È meglio una visita preventiva…

Da cosa dipendono le occhiaie?

Dalla sottigliezza del tessuto palpebrale che lascia intravedere vasi e pigmento

Cosa fare?

Qualcosa con creme specifiche,qualcosa col laser,ma con molta attenzione

Come si presenta e quali disturbi può dare le pelle grassa?

Untuosità al tatto, pelle lucida, formazione più frequente di papule e pustole

Cosa fare?

Sostanze opacizzanti come creme da giorno, topici astringenti la sera con sostanze antibatteriche per evitare sovrinfezioni

Come si presenta e quali disturbi può dare le pelle secca?

Cute disidratata, spesso fissurata e talora anche sensibile.

Cosa fare?

Applicazione di creme idratanti e emollienti,uso di detergenti senza saponi

Cosa si può fare per prevenire i pori dilatati?

E’ un fatto genetico, prevenire non si può.

Cosa fare se si hanno pori dilatati sul viso?

Un laser resurfacing (possibilmente frazionato) anche se c’e la tendenza alla recidiva

Perché vengono le rughe intorno agli occhi?

Sono spesso rughe di espressione, dovute all’uso eccessivo del muscolo orbicolare

Cosa fare?

Botox e laser frazionati

