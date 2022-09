Tendenze capelli uomo 2023 torna il taglio medio-lungo – Foto ADVERSUS

Anche le tendenze tagli di capelli uomo 2023 confermano il ritorno al capello lungo per lui. Alle recenti sfilate uomo a Milano abbiamo visto, tra la folla degli addetti ai lavori, veramente moltissimi uomini con dei tagli di capelli medio lunghi, che spesso sconfinavano nel lungo vero e proprio.

Come potete vedere nelle foto che pubblichiamo su questa pagina, sono molte anche le possibilità per chi ha raggiunto una lunghezza di capelli sufficiente, o magari per chi ha già i capelli lunghi ma si è stufato della cura che richiedono e del solito look. Ed ha deciso di… darci un taglio.

Le tendenze tagli di capelli uomo 2023 nel dettaglio

Se guardate bene le foto noterete che i capelli sono sempre estremamente curati. Nulla è lasciato al caso, anche quando sembrano apparentemente stati lasciare crescere liberamente. Le basette sono sempre molto ben curate, e i capelli messi al loro posto con un abbondante utilizzo di prodotti per capelli, possibilmente invisibili. Il capello oggi deve apparire naturale, deve essere ben idratato, lucido, ma non sembrare imprigionato nel gel come accadeva in passato.

Se non volete i capelli troppo lunghi sulla nuca potrete ‘compensare’ lasciandoli un po’ più lunghi sulla sommità della testa, per creare volumi nuovi ed originali.

Allora, se siete stufi del vostro look capelli attuale, se siete in cerca di nuove idee, e soprattutto se la lunghezza dei vostri capelli lo consente… mostrate queste foto al vostro parrucchiere di fiducia, e stravolgete (in meglio) il vostro taglio di capelli.

