Durante la settimana della moda uomo a Milano ci siamo imbattuti in un taglio di capelli maschile perfetto per il 2023: una sorta di shag moderno.

Tendenze capelli uomo 2023: il taglio medio-lungo – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze capelli uomo mostrano sempre più spesso lunghezze di capelli più lunghe. Ma un taglio di capelli uomo di media lunghezza per il 2023 è molto particolare. È un eccitante mix di capelli di media lunghezza che ricorda lo shag degli anni ’70… ma non è proprio così. Continuate a leggere.

Il nuovo taglio di capelli uomo di media lunghezza di cui stiamo parlando – e che potete vedere nelle foto dedicate a questo taglio di capelli – è in realtà un mix di diverse tendenze capelli: frangia lunga, strati, capelli lunghi sulla nuca e differenze di lunghezza.

Il primo passo verso un taglio di capelli maschile così moderno è quello di far crescere i capelli più lunghi possibile. Se ne avete il coraggio, lasciateli crescere senza mai spuntarli per un po’ di mesi, se necessario finché non avrete una piccola coda. A questo punto arriva il momento di suonare il campanello alla porta del tuo parrucchiere.

Quando sei pronto, assicurati di sapere esattamente quello che vuoi e soprattutto di avere le foto del taglio di capelli uomo che hai conservato fino a questo momento. Spiega chiaramente al tuo parrucchiere cosa vuoi. Seguite il nostro consiglio: questo è il momento cruciale.

Sebbene le acconciature in queste foto possono sembrare facili, richiedono invece attenzione e competenza da parte del tuo parrucchiere. Ci sono movimenti e strati che richiedono una mano molto esperta. Anche i capelli sul collo sono un punto di attenzione. Non dovrebbero essere troppo ‘larghi’, ma dovrebbero sporgere da dietro il collo – se visti di fronte.

Da tenere bene a mente: lo vedete immediatamente se i capelli hanno avuto un buon taglio, anche quando i capelli sono ancora bagnati bagnati. Se per metterli in piega il parrucchiere ha bisogno di usare troppo prodotti per lo styling, allora i capelli non sono stati tagliati come si deve, e forse è il momento di cercare un altro parrucchiere :-) O di comunicare meglio con il tuo parrucchiere.

A proposito, questa acconciatura – non è riservata solo a uomini gentiluomini con unn movimento nei capelli, potete anche provarla con i capelli lisci. Potrà avere un aspetto leggermente diverso, ma questa acconciatura può anche essere molto trendy nella versione dritta.

